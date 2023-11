La vostra guida completa per visitare Mosca quest’inverno in 48 ore!

GIORNO 1

Ore 9 – Visitate la Piazza Rossa

Mercatini di Natale sulla Piazza Rossa mikolajn/Getty Images mikolajn/Getty Images

La prima cosa che ogni turista dovrebbe fare di default è visitare il cuore di Mosca, la sua piazza principale e più bella, la Krasnaja ploshchad (in russo antico “krasnaja” oltre che “rossa” significava “bella”)!

Ci sono varie cose da fare per esplorarla come si deve:

– Scattarsi un selfie con alle spalle la Torre Spasskaja

– Bere una bevanda calda al mercatino di Natale (che dura fino a metà gennaio)

– Visitare il Mausoleo di Lenin

– Fare shopping negli splendidi grandi magazzini adiacenti: il mitico Gum

– Visitare la Cattedrale di San Basilio (e scoprire che in realtà si tratta di più chiese sotto lo stesso tetto).

Ore 11 – È il momento del Cremlino!

Interno del Cremlino di Mosca, con le cattedrali e lo Zar-cannone in primo piano Legion Media Legion Media

Entrare nel Cremlino è un po’ un’impresa, perché è una struttura presidenziale senza accesso libero. È necessario acquistare un biglietto o, meglio ancora, prenotare una visita guidata. All’interno delle mura del Cremlino, troverete antiche cattedrali, in cui venivano incoronati e sepolti gli zar russi, oltre a esplorare la magnifica architettura della grande fortezza che riflette la ricca storia del Paese. Infine, si può anche fare una visita veloce ai Musei del Cremlino di Mosca e ammirare i manufatti di varie epoche: carrozze, troni, corone e le più incredibili armerie e gioielli.

Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale del Cremlino. Il complesso architettonico è aperto dalle 10.00 alle 17.00 (chiuso il giovedì) in inverno.

Ore 14 – Assistete al cambio della guardia

Guardia d’onore presso la Tomba del Milite Ignoto, sul lato dei Giardini di Alessandro Legion Media Legion Media

Una cosa molto spettacolare (e gratuita) da fare è assistere al cambio della guardia d’onore presso la Tomba del Milite Ignoto e la Fiamma Eterna, situati nei Giardini di Alessandro, proprio a ridosso delle mura del Cremlino. Ogni ora, dalle 8.00 alle 20.00, la 1ª Compagnia del Reggimento del Cremlino (presidenziale) dà vita a questa toccante tradizione. Ma, attenzione, la zona è spesso sovraffollata.

Ore 15 – Godetevi un’oasi verde in pieno centro

Il Florarium al Park Zaryadye Ufficio stampa Ufficio stampa

A pochi passi dalla Piazza Rossa, si trova il favoloso parco Zaryadye. Inaugurato nel 2017, è stato progettato dal famoso studio di architettura americano Diller Scofidio + Renfro. È possibile passeggiare tra decorazioni botaniche molto accoglienti ed esplorare le zone climatiche della Russia, poiché ognuna di esse è rappresentata in aree dedicate, complete della flora di quelle zone. Il parco dispone anche di un museo sotterraneo, di una “grotta di ghiaccio” e di un cinema 3D, dove è possibile partecipare a un’avventura virtuale: un volo sopra Mosca! Tuttavia, il pezzo forte è il ponte galleggiante a forma di boomerang sul fiume Moscova, uno dei posti migliori per scattarsi un selfie.

Il panoramico ponte a forma di boomerang nello Zaryadye Park Mikhail Metzel/TASS Mikhail Metzel/TASS

Nel parco si può anche consumare un pranzo veloce o rilassarsi con una tazza di caffè o di tè.

Ore 19 – Andate ad assistere a un balletto

Il Teatro Bolshoj e, a destra, l’edificio dello Tsum, un importante grande magazzino Legion Media Legion Media

Naturalmente, il modo più elegante per concludere la giornata a Mosca sarebbe quello di andare a vedere un balletto al Teatro Bolshoi (in un mondo perfetto, “Lo Schiaccianoci”!). Tuttavia, ottenere i biglietti per il Bolshoj non è un compito facile e va fatto con largo anticipo rispetto alla visita.

Ma non preoccupatevi se non riuscite ad ottenere i biglietti per il Bolshoj. Mosca offre decine di altre opzioni per vedere un balletto (o un’opera). Spettacoli non meno brillanti possono essere visti al Teatro della Musica Stanislavskij e Nemirovich-Danchenko o al Palazzo di Stato del Cremlino (tra l’altro, questo è un altro modo per dare un rapido sguardo all’interno del Cremlino!).

Ore 22.30 – Cenate a tarda ora in un ristorante di lusso

Il ristorante “Dr Zhivago” è una sicurezza quando si ha fame: è aperto 24 ore su 24 Anton Novoderezhkin/TASS Anton Novoderezhkin/TASS

Non ci sono molte altre città con una scelta così ampia di ristoranti di vari gusti e stili e aperti fino a tardi. Nel 2021, l’autorevole guida Michelin ha annunciato la scelta dei migliori ristoranti di Mosca. Ed ecco la nostra guida a tutti i locali con cucina russa per tutte le tasche. Ma se vi trovate nella zona del Teatro Bolshoj o del Teatro Nemirovich-Danchenko, il “Dr. Zhivago” è sicuramente una buona opzione (ed è aperto 24 ore su 24).

***

GIORNO 2

Ore 09 – Prendete un caffè a Mosca

A Mosca è facile sentire l’atmosfera delle Feste, la città diventa una fiaba tra dicembre e gennaio JulPo/Getty Images JulPo/Getty Images

Mosca è sicuramente una capitale del caffè! Si possono trovare caffetterie a ogni angolo e tutte offrono una vasta gamma di bevande. Provate un caffè “raf”, se volete qualcosa di caratteristico: una bevanda dolce e cremosa creata in Russia, oppure osate una delle proposte più insolite, come il caffè al formaggio o quello in stile caramella sovietica.

Ore 10 – Imbarcatevi per una crociera sul fiume

Crociera invernale sulla Moscova Sergej Savostyanov/TASS Sergej Savostyanov/TASS

Un altro modo emozionante per esplorare Mosca è osservarla dall’acqua. I battelli navigano lungo il fiume Moscova tutto l’anno. La maggior parte inizia il suo percorso dall’Hotel Ucraina, una delle “Sette Sorelle” di Stalin, e vi riporterà nello stesso punto dopo aver superato il medievale Convento di Novodevichij, l’Università Statale di Mosca e lo Stadio Luzhnikí, la Cattedrale di Cristo Salvatore e il gigantesco Monumento a Pietro il Grande e molte altre attrazioni.

All’interno del battello, dotato di enormi finestre panoramiche, la temperatura è sempre ottimale. Alcuni battelli offrono anche un’esperienza di ristorazione completa, quindi è anche un luogo piacevole per fare colazione o pranzare.

Se non siete amanti dell’acqua, scoprite altri lati insoliti di Mosca: scegliete una delle attività che abbiamo preparato per voi!

Ore 13 – Visitate l’Expo “Russia” e assaggiate una serie di cucine regionali russe

L’esposizione forum internazionale “Russia”, in corso al Parco VDNKh fino ad aprile 2024 Kirill Zykov/Sputnik Kirill Zykov/Sputnik

Fino all’aprile 2024, il parco espositivo di epoca sovietica VDNKh ospiterà la grande esposizione “Russia”, con un sacco di attività ed esposizioni dedicate alla Russia, alla sua cultura, alla scienza e alla natura.

All’esposizione è stata aperta un’intera “Casa della cucina russa”. Troverete 15 stand gastronomici con piatti tipici della Kamchatka, della Siberia, della Carelia e di altre regioni della Russia. Immaginate di provare una serie di cucine e piatti in un unico posto senza dover viaggiare, che si tratti dei pelmeni dell’Altaj, del kalach di Tula o di varie torte salate caucasiche! È un luogo perfetto per pranzare.

La “Casa delle cucine russe” dell’esposizione “Russia” al Parco VDNKh: qui si possono provare piatti di tutte le regioni del Paese Maksim Blinov/Sputnik Maksim Blinov/Sputnik

Il parco espositivo VDNKh è un luogo fantastico da visitare in generale! I suoi padiglioni sono un perfetto esempio di architettura in stile Impero staliniano e vi sembrerà quasi di fare un viaggio nel tempo! Nel parco si trovano anche diversi musei interessanti, dedicati all’esplorazione spaziale, alla storia russa e persino un “Garage per scopi speciali”, che espone i vari veicoli utilizzati dai leader del Paese.

Il “Sole di Mosca”, la gigantesca ruota panoramica del Parco VDNKh recentemente inaugurata. Con i suoi 140 metri è la più alta d’Europa Mikhail Tereshchenko/TASS Mikhail Tereshchenko/TASS

Infine, potrete salire sulla ruota panoramica più alta d’Europa, il “Sole di Mosca”, che vi regalerà una vista panoramica della città da un’altezza di 140 metri!

Ore 17 – Pattinate sul ghiaccio, con bella vista e vin brûlé

La pista di pattinaggio sulla Piazza Rossa (quello sullo sfondo è il GUM; gli storici grandi magazzini universali di Mosca) Legion Media Legion Media

Pattinare sul ghiaccio è una delle attività più popolari e accessibili di Mosca. Ci sono diverse piste di pattinaggio su ghiaccio in luoghi pittoreschi, aperte tutto l’inverno. Una delle piste più grandi d’Europa si trova presso il già citato VDNKh, oppure potete visitare quella del Gorky Park, un altro luogo molto popolare di Mosca, o la piccola ma elegante pista di pattinaggio sulla Piazza Rossa!

Tutti i parchi offrono il noleggio di pattini da ghiaccio, quindi le uniche cose di cui avrete bisogno sono vestiti caldi, un telefono carico per registrare i vostri ricordi e il buon umore! D’inverno, inoltre, a Mosca fa buio attorno alle 16.30 e centinaia di luci si accendono, trasformando la città in una gigantesca fiaba!

Ore 20 – Riscaldatevi e fate quattro risate

Una sessione di pattinaggio sul ghiaccio non è completa senza un bicchiere fumante di vin brûlé Julia Klueva/Getty Images Julia Klueva/Getty Images

Dopo tutte queste attività all’aperto, cosa c’è di meglio di un bar caldo e accogliente con una bevanda calda e una piacevole compagnia? Mosca è una città piena di divertimenti per tutti i gusti. Quindi, se conoscete la lingua russa o volete praticarla, andate a teatro o a vedere uno spettacolo comico. A Mosca si tengono persino spettacoli comici in inglese, dove si possono ascoltare sia russi che parlano un inglese fluente sia stranieri (tra cui inglesi e americani) che vivono in Russia e che parlano in un russo stentato o con forte accento (controllate le date degli spettacoli sul canale Telegram “Moscow English Comedy”)!

Ore 23 – Per finire, fate baldoria tutta la notte!

La discoteca “Propaganda” di Mosca, una certezza nella vita notturna della capitale Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Mosca non dorme mai, come avrete sentito dire. Questo significa che ci sono molti bar e discoteche dove potete bere un drink (o due o tre; assicuratevi di scoprire come i russi preparano i cocktail Black Russian e White Russian) e chiacchierare con persone incredibilmente diverse. Divertitevi e non perdete il volo (oppure perdetelo e restate più a lungo nella città più bella del mondo)!

E allora, cosa aspettatte a partire per Mosca? Maria Devakhina/Sputnik Maria Devakhina/Sputnik



