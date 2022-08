Dove andare da Mosca per una gita di un giorno: cinque idee per un viaggio in macchina

Se siete nella capitale russa e amate viaggiare, non è necessario spendere molti soldi per costosi biglietti aerei o trascorrere giorni in pullman o in treno: ci sono tanti luoghi interessanti non lontani dal centro

1 / Abramtsevo e Sergiev Posad

La tenuta di Abramtsevo Konstantin Kokoshkin/Global Look Press Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

La tenuta di Abrámtsevo (a soli 60 km da Mosca) è un luogo da visitare per chiunque non sia indifferente all’arte russa. Grazie all’industriale Savva Mamontov (1841-1918), qui si formò un circolo artistico dei migliori pittori e architetti della fine del XIX e dell’inizio del XX secolo. I panorami della tenuta sono raffigurati nei dipinti di così tanti artisti che si può dire che siano familiari a tutti i russi fin dall’infanzia. Valentin Serov fece posare la figlia del proprietario della tenuta nella sala da pranzo e il risultato fu il celeberrimo quadro “La ragazza con le pesche” (1887). Vasilij Polenov dipinse più volte lo stagno di Abramtsevo e Viktor Vasnetsov trovò ad Abramtsevo lo sfondo ideale per i suoi “Bogatyri” (1898). Gli stessi artisti parteciparono anche alla decorazione della chiesa della tenuta, in stile liberty.

La Cattedrale dell'Assunzione nel Lavra della Santissima Trinità di San Sergio Legion Media Legion Media

In mezz’ora, da Abramtsevo si giunge a Sérgiev Posád, la città “più ortodossa” della Russia. Qui è possibile visitare numerosi musei, passeggiare lungo le antiche vie e cenare in uno dei ristoranti di cucina russa. Ma, naturalmente, il primo posto da correre a vedere è la Lavra (monastero) della Santissima Trinità e di San Sergio. Partecipate a un tour o esplorate da soli i luoghi sacri e i musei del complesso monastico. (Per il turista medio è meglio non visitare la lavra durante le principali festività religiose, perché è affollatissima).

2 / Kolomna e Konstantinovo

Veduta aerea del Cremlino di Kolomna Legion Media Legion Media

Kolomna dista circa 100 chilometri da Mosca. La città vecchia conserva ancora le possenti mura medievali del cremlino e, naturalmente, le antiche cattedrali e i monasteri. Girando per Kolomna, si deve assolutamente provare il tradizionale street food russo, il kalach, e scoprire cosa significa l’espressione “arrivare al manico”. Viene preparato secondo le ricette tradizionali.

Un altro simbolo gastronomico di Kolomna è la pastilá alla mela, anch’essa preparata secondo antiche ricette. Visitate il Museo della Pastila di Kolomna, assaggiatene alcune varietà e compratene una per tutti i vostri amici: è il miglior souvenir!

Konstantinovo, città natale del poeta Sergej Esenin Legion Media Legion Media

A un’ora e mezza di distanza da Kolomna si trova il villaggio di Konstantínovo, luogo di nascita del poeta Sergej Esenin (1895-1925). Quando ammirerete i panorami che si aprono dalla finestra della sua casetta in legno, capirete perché è diventato un poeta! La chiesa con le sue cupole dorate, i meandri del fiume Oká e le infinite distese russe con campi di segale dorati e macchie verdi di foreste… Che bellezza! Nel museo locale affronterete il mistero della morte del poeta e troverete la risposta alla domanda principale se si sia tolto la vita o se sia stato “aiutato”.

3 / Serpukhov e Polenovo

Antiche chiese di Serpukhov Legion Media Legion Media

Un’altra antica città, un tempo sede di un cremlino, si trova a un’ora e mezza di auto da Mosca. Ora rimangono solo frammenti delle mura della fortezza, e la collina della Cattedrale, sulla quale si è conservata la Cattedrale della Santissima Trinità, costruita nel XVI secolo, ma ricostruita nel XIX secolo nello stile del classicismo. Negli ultimi anni il centro di Sérpukhov ha subito una profonda trasformazione con l’introduzione di spazi urbani moderni, zone pedonali e ristoranti piacevoli per tutti i gusti.

La casa di Vasilij Polenov a Polenovo Legion Media Legion Media

Un’altra pittoresca tenuta, Polénovo, si trova a 40 minuti di auto da Serpukhov. Deve il suo nome al suo proprietario, l’artista Vasilij Polenov. La casa fu costruita alla fine del XIX secolo su suo progetto e ogni dettaglio porta l’impronta della mano del maestro: piastrelle, vetri colorati e persino i mobili. La casa era spesso visitata da artisti e scrittori famosi e vi era anche un teatro privato. A proposito, la casa di Polenovo offre una vista incredibile sul fiume Oka. È possibile raggiungere la tenuta anche in un altro modo: in barca dalla città di Tarusa (un biglietto unico comprende il costo del viaggio di andata e ritorno e la visita della casa). In questo modo potrete passeggiare per Tarusa stessa e conoscere il suo legame con Marina Tsvetaeva e Konstantin Paustovskij.

4 / Mozhajsk e Borodino

Il campo dove si svolse la battaglia di Borodino nel 1812 Legion Media Legion Media

“Non senza ragione tutta la Russia ricorda il giorno di Borodinó!”, scrisse Mikhail Lermontov nel 1837. La battaglia di Borodino, nel corso della guerra del 1812 contro la Francia di Napoleone è ancora ricordata da “tutta la Russia”, così come si dice nella poesia di Lermontov. Vi suggeriamo quindi di percorrere 100 km lungo l’autostrada per Minsk per ritrovarvi proprio sul campo dove si svolse questa battaglia decisiva. Una volta all’anno, all’inizio di settembre, Borodino ospita una spettacolare rievocazione storica dello scontro con migliaia di partecipanti. A causa dell’alta affluenza di pubblico trovare parcheggio potrebbe essere un problema, ma vale la pena girare un po’. Oppure potete venire in un giorno qualsiasi, visitare il museo e semplicemente stare nel punto da cui Kutuzov osservava le sue truppe e il corso della battaglia.

Il monastero Luzhetskij a Mozhajsk Legion Media Legion Media

Sulla via del ritorno, non perdete l’occasione di visitare Mozhajsk, fondata nel XIII secolo! Anche questa città dallo splendido paesaggio collinare aveva un suo cremlino, ma tutto ciò che rimane della sua antica grandezza sono le porte e la cattedrale gotica di San Nicola. Un’altra tappa obbligata a Mozhajsk è il Monastero Luzhetskij, sulle rive del fiume Moscova. Che viste si possono godere da qui!

La tenuta Zakharovo della nonna di Aleksandr Pushkin Legion Media Legion Media

Se avete ancora energie e tempo, sulla via del ritorno svoltate sulla vecchia strada di Mozhajsk e visitate la tenuta di Zakhárovo, dove il piccolo Aleksandr Pushkin (1799-1837) soggiornò con la nonna, e il palazzo dei Golitsyn a Bolshíe Vjazjómy, dove Mikhail Kutuzov e poi Napoleone dormirono con un giorno di differenza, ai tempi dell’invasione francese di Mosca.

5 / Nuova Gerusalemme (Novyj Ierusalim)

Il Monastero della Resurrezione di Nuova Gerusalemme Legion Media Legion Media

Raggiungere Gerusalemme da Mosca in auto è assolutamente possibile! Dovete sapere che esiste una versione in miniatura della città santa nella Regione di Mosca, a circa 50 km dalla capitale, nella città di Istra. L’attrazione principale è naturalmente il Monastero della Resurrezione della Nuova Gerusalemme, costruito nel XVII secolo dal Patriarca Nikon. La collina su cui sorge il monastero fu ribattezzata Sion e il fiume Istra Giordano (Iordan). La cattedrale principale fu costruita a immagine e somiglianza del tempio del Santo Sepolcro.

Il Museo di storia e arte di Nuova Gerusalemme Legion Media Legion Media

Dopo il monastero, non mancate di visitare il Museo storico e d’arte dall’altra parte del fiume, che ospita un’esposizione permanente di arte russa ecclesiastica e laica, oltre a importanti mostre di artisti famosi.

