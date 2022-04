Cosa significa l’espressione russa “arrivare al manico”?

“Khrushchev ci ha fatto arrivare al manico! Gli scaffali dei negozi sono vuoti!”.

“Odio la routine! Posso annoiarmi al punto tale da arrivare al manico!”

“Ha lavorato così tanto che si è addormentato in metropolitana, ovviamente è arrivato al manico”.

Avete capito il significato di queste frasi? L’espressione “arrivare al manico” (дойти до ручки, dojti do ruchki), può suonare strana. Significa ritrovarsi in una situazione estremamente difficile, quasi senza via d’uscita. In italiano si potrebbe tradurre come “toccare il fondo”.

Come è apparsa l'espressione

Nell’antica Rus’ esisteva un cibo di strada molto popolare, conosciuto fin dal Medioevo: il kalach. Si tratta di una specie di bagel da passeggio, completo di “manico”. E mentre il kalach in sé è piuttosto morbido e gustoso, il “manico” è invece duro (e meno appetitoso).

William Carrick William Carrick

La gente che viveva nell’antica Rus’ mangiava questo cibo di strada ovviamente senza lavarsi le mani, e lo teneva per il manico, che il più delle volte non veniva mangiato, bensì buttato via perché era considerato sporco (lo stesso panettiere afferrava il kalach per il manico, e tra un cliente e l’altro non sempre si puliva le mani).

Per questo, dopo aver mangiato il kalach si butta via il manico; solo una persona molto affamata lo mangiava, perché non aveva altre opzioni. Da lì deriva l’espressione “arrivare al manico/raggiungere il manico”.

Il significato moderno

Al giorno d’oggi l’espressione idiomatica non ha tutto questo livello di drammaticità: significa semplicemente “essere nel bisogno” o “avere difficoltà”.

Kira Lisitskaya (Foto: Pixabay; Legion Media) Kira Lisitskaya (Foto: Pixabay; Legion Media)

Questo modo di dire non va confuso con un’altra espressione, composta dal verbo “dojti” o “dovesti” (“raggiungere” o “portare qualcuno”). “Portare qualcuno al manico” significa mettere qualcuno in crisi o in difficoltà. Potreste sentir dire semplicemente “меня довели” (menja doveli) o “она меня довела” (ona menja dovela), che significa, “mi ha fatto andare via di testa”, “mi ha portato al limite”, “mi ha messo in difficoltà”.

