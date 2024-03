I dieci tipi di street food più popolari a Mosca

1 / Bliny

Uno dei simboli della cucina russa, i bliny, sono rappresentati a Mosca in tutta la loro varietà. Qui si possono assaggiare dai classici bliny con caviale e smetana, con carne macinata, funghi o quelli dolci con miele, tvorog, marmellata o mele, a quelli più stravaganti con storione, selvaggina o mirtilli rossi.

Dove provarli: Teremok, Grabli, Mari Vanna, Azbuka Vkusa

2 / Buterbrody

Il buterbrod, il panino russo, nella sua versione più familiare è un pezzo di pane bianco o di segale con una fetta di salume (spesso di Doktorskaja), pesce leggermente salato o burro e formaggio. Non molto tempo fa quesi panini si trovavano solo nelle mense (la tipica “stolovaja” sovietica) e nei buffet dei teatri, ma ora compaiono in molti menù di caffè e ristoranti, anche se con interpretazioni moderne. I panini possono essere preparati con qualsiasi cosa: pane artigianale, brioche, croissant o bagel. Agli ingredienti tradizionali si aggiungono uova, verdure fresche, sottaceti o germogli, salse cremose, agrodolci o ai frutti di bosco. I panini o i sandwich a più strati sono ora anche dolci: con bacche fresche, frutta o marmellata.

Dove provarli: Shmak, Eggsellent, Prime, Vkusvill

3 / Pirogi, piroshki e bulki

I kurniki con ripieno di carne e funghi, la kulebjaka di carne, i pirozhki con formaggio, tvorog, marmellata o gelatina di mele si possono acquistare nelle bancarelle della città. Oltre a tutti i tipi di bulochki e vatrushki. Anche le torte tatare (echpochmaki, zur-belish) e orientali (samsa) sono apprezzati da molti.

Dove provarli: Skalka, Bakhetle

4 / Ponchiki

I ponchiki sono tipiche ciambelle calde con zucchero vendute in un sacchetto di carta e sono un ricordo dell’infanzia per molti moscoviti. Vengono vendute nei chioschi dei parchi cittadini, dove le famiglie con bambini si affollano nei fine settimana. Ci sono anche negozi di ciambelle nelle strade più frequentate. Uno dei locali più antichi, “Ostankinskie ponchiki” si trova, come dice il nome, a Ostankino e opera dal 1953.

Dove provarli: Ostankinskie ponchiki, “Te samye ponchiki” (al Parco VdnKh)

5 / Chebureki

Aleksandr Kryazhev/Sputnik Aleksandr Kryazhev/Sputnik

I cheburek croccanti con carne o formaggio sono un piatto tradizionale dei tatari di Crimea, che da tempo ha acquisito popolarità a livello nazionale. In epoca sovietica c’erano code interminabili per i cheburek. Le caratteristiche principali sono la pasta sottile e appetitosa, il ripieno succoso e il prezzo democratico.

Dove provarli: Cheburechnaja СССР, Cheburechnaja Druzhba, Cheburechnaja №1

6 / Shaurmá

La carne avvolta nel pane azzimo caucasico chiamato lavash con verdure è ottima come spuntino nutriente e come pranzo o cena completa in viaggio. Da fast food, che veniva venduto nelle bancarelle delle stazioni ferroviarie e nei pressi della metropolitana, lo shaurmá (sostanzialmente, il kebab) si è trasformato in un piatto alla moda, che non viene snobbato neanche nei menù dei ristoranti. Si può provare nella versione classica – con agnello o pollo, e cipolle, pomodori, cetrioli, foglie di insalata o cavolo, e in quella meno familiare – con chicchi di melograno, con mozzarella, hummus, con sgombro, o senza carne, per esempio con falafel.

La cucina messicana è diventata di recente particolarmente popolare in città, per cui al solito shaurma si sono aggiunte varianti più piccanti: ad esempio, i burritos con salsa. Gli amanti delle forme più piccole scelgono i tacos, che per il pubblico moscovita sono preparati anche con funghi porcini e ravanelli.

Dove provarli: Shaurmú Kh@chú, Dark Side, Sangre Fresca, Tacobar

7 / Burgery

Nessuno può più essere sorpreso dall’hamburger di manzo, per questo le hamburgerie di Mosca attirano i clienti con varianti meno familiari: hamburger in panini neri con ciliegie, bacon e formaggio, hamburger con ripieno di filetto di merluzzo o con carne vegetale… e chi più ne ha più ne metta!

Dove provarli: Burger Heroes, BB&Burgers, Farsh

8 / Khot-dog

Versione russa dell’hot-dog, questo panino con semi di sesamo, salsiccia con sottaceti, cipolle caramellate e senape non è senz’altro il piatto più dietetico, ma di sicuro mette appetito. Si vende nelle bancarelle e nei caffè, e gli chef sono felici di sperimentare con le dimensioni del piatto e gli ingredienti, aggiungendo salsicce di coniglio o di granchio, patatine e varie salse.

Dove provarli: Stardogs, Tehnikum

9 / Gorjachaja kukuruza

Le pannocchie di granturco cotte sono uno spuntino sano e nutriente per i bambini e gli adulti fin dall’epoca sovietica. Vengono vendute nei parchi, sulle spiagge e nelle bancarelle di tutta la città. Se volete variare, potete provare il mais nei bar: per esempio, il mais alla giapponese con sale marino e pepe nero ("tomorokoshi") o il mais alla messicana con salsa aioli al chipotle e parmigiano.

Dove provarla: bancarelle in città, [KU:] ramen izakaya bar, Sangre Fresca

10 / Morozhenoe

Il gelato (in russo: morózhenoe) si può mangiare anche d’inverno, ma è in estate che lo si apprezza di più. I chioschi di gelati si trovano in tutta la città e di solito ce ne sono almeno 30 tipi (eskimo, crème brûlée, sorbetti alla frutta, ecc.). Mentre per un gelato nel tipico bicchierino di cialda è consigliabile recarsi al Gum, sulla Piazza Rossa.

Dove provarli: Gum, Vanilnyj Shpatel (nel foodcourt Depo)



