Le dieci migliori combinazioni di sapori della cucina russa (FOTO)

Abbiamo scelto degli accoppiamenti che da tempo sono diventati dei classici in Russia: per esempio, patate fritte con funghi, bliny con caviale e vodka con cetrioli in salamoia

1 / Purè di patate + polpette

È un classico secondo piatto per un pranzo o una cena sostanziosa che si può acquistare in qualsiasi “stolovaja” (“mensa self service”) in Russia. Tuttavia, il piatto è talmente apprezzato che viene spesso preparato anche a casa, per la famiglia o se ci sono ospiti.

Alle patate bollite si aggiungono burro e latte, mentre le “kotlety” (“polpette”) sono preparate con macinato (di maiale e manzo) cipolle, latte e pane (facoltativo). Il piatto viene abbinato a verdure fresche o marinate.

2 / Patate fritte + funghi

Patate, funghi, cipolle, olio di semi e qualche spezia in padella: si ottiene un piatto profumato e appetitoso da cui è impossibile staccarsi. Questo piatto è particolarmente delizioso con i funghi porcini o i finferli.

3 / Kasha (porridge) di grano saraceno + carne stufata in scatola

È un’opzione economica per la cena quando in casa si è senza carne, nonché il pasto più popolare in campeggio. Il piatto si cucina velocemente ed è nutriente: il grano saraceno è ricco di vitamine e microelementi, mentre la carne è ricca di proteine e ferro.

Il grano saraceno viene bollito in acqua salata, la “tushjonka” (“carne stufata in scatola”) viene cotta insieme alle cipolle, poi si unisce il tutto e la cena del “turista” (nel senso di “escursionista”; trekker”) è pronta.

4 / Shashlyk + verdure

Il piatto migliore alla dacia o per un’escursione nella foresta sono i tipici spiedini di carne, con verdure fresche ed erbe (scalogno verde, aneto, prezzemolo, coriandolo). A volte con lo shashlyk non si mangiano solo pomodori e cetrioli freschi, ma anche pezzi di melanzane, zucchine, peperoni o pomodori infilati negli spiedini e cotti.

La carne (di maiale, agnello, manzo o pollo) viene marinata in aceto, kefir, maionese o acqua minerale alcune ore prima della cottura. Ciò la rende morbida e saporita. La salsa di pomodoro, la salsa ajika di peperone dolce o la senape sono molto adatte ad accompagnare gli shashlyk.

5 / Bliny + caviale

Le tradizionali crêpes russe a base di farina, latte e uova si accompagnano bene al caviale e alla smetana. Il caviale salato aggiunge un sapore (e un colore) brillante ai bliny appena sfornati, mentre la smetana rende il piatto più succoso.

6 / Pane di segale + aringhe

Questo è un panino per uomini duri: un pezzo di pane di segale Borodinskij, qualche fetta di aringa leggermente salata e un po’ di cipolla (magari rossa). Sopra aggiungete erbe fresche: prezzemolo o aneto. E lo spuntino è pronto.

7 / Rassolnik + pirozhki

Il rassolnik, come suggerisce il nome, è cucinato con salamoia (rassol) di cetrioli, per cui la zuppa e i cereali e le verdure in essa contenuti hanno un sapore acidulo. Per bilanciarla, si preparano pirozhkí con ripieno di patate o di carne.

8 / Bulochka + latte

Un bicchiere di latte e un panino (bulochka) caldo appena sfornato sono sufficienti per tornare all’infanzia. Meglio se si tratta di un panino con marmellata o cannella, di una pljushka di Mosca o di una slojka di Sverdlovsk.

9 / Pelmeni + smetana

I pelmeni sono pasta ripiena di carne macinata, sale, spezie e talvolta cipolle. Ad alcuni piace mangiarli con il brodo, in Tatarstan si prepara addirittura una zuppa con dei piccoli pelmeni, ma altri aggiungono semplicemente la smetana. E questo rende il piatto succulento.

10 / Vodka + cetrioli in salamoia

Il cetriolo in salamoia (meglio se intero!) è uno spuntino tradizionale per accompagnare la vodka. Ma non si tratta solo di uno stereotipo, dietro l’abbinamento c’è una questione pratica e salutare. Il cetriolo aiuta la digestione e con esso l’organismo elimina più velocemente le tossine.

La salamoia dei cetrioli, inoltre, è meglio non versarla subito, ma lasciarla per la mattina successiva. Si ritiene che la salamoia salata del cetriolo sia simile alla soluzione fisiologica, quindi che aiuti il corpo a recuperare più velocemente dopo una sbronza. Ma ricordate: con o senza cetrioli, il consumo di alcol deve essere moderato!

