Zuppa di pelmeni, il gustoso piatto tataro con carne e verdure (RICETTA)

I pelmeni sono sempre stati un piatto caldo molto popolare nelle regioni della Russia. A volte questi “ravioli” vengono serviti in una zuppa: succede soprattutto nelle cucine dei tatari, la seconda etnia più grande della Federazione Russa.

Oggi vi presentiamo la zuppa tatara “Kashyk-ash”, una zuppa a base di brodo di carne con piccoli pelmeni fatti a mano: l’abilità dello chef viene spesso valutata a seconda di quanti pelmeni entrano in un cucchiaio, perché le loro dimensioni sono davvero molto ridotte.

Questa zuppa viene solitamente preparata dalle ragazze in età da marito per impressionare una potenziale suocera e il resto delle parenti femminili dello sposo.

La versione perfetta di questa zuppa prevede che ogni cucchiaio riesca a contenere

da 6 a 12 piccoli pelmeni. Come si può intuire, il processo di preparazione dei “ravioli” è piuttosto faticoso e può essere considerato una prova molto difficile da superare. Proviamo a cucinare insieme questo piatto autentico!

Ingredienti per 8 porzioni:

Per l’impasto:

Acqua - 300 ml

Farina - 700 gr

Sale - 1 cucchiaino

Olio vegetale - 3 cucchiai

Per il ripieno:

Carne macinata - 800 gr

Cipolla - 2 pezzi

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Uovo - 1 pz

Per il brodo:

Carota - 1 pz

Cipolla - 1 pz

Verdure tritate - 3 cucchiai

Aglio - 2 spicchi

Sale fino q.b.

Pepe nero macinato q.b.

Olio vegetale - ½ cucchiaio

Burro - 20 gr

Foglia di alloro - 2

Per guarnire:

Erbette q.b.

Panna acida 15% q.b.

Pepe nero macinato fresco q.b.

Preparazione:

Impastate la pasta con farina setacciata, acqua calda, sale e olio vegetale. L’impasto deve risultare elastico e non deve richiedere ulteriore farina durante la fase di stesura. Inoltre non deve attaccarsi alle mani.

Avvolgete l'impasto in un pezzo di pellicola da cucina e riponetelo in frigorifero per 60 minuti.

Per il ripieno, tagliate finemente la cipolla, quindi mettetela in una ciotola con la carne macinata e mescolate con spezie, sale e un uovo. Non aggiungete acqua.

Stendete la pasta e tagliatela in quadrati piuttosto piccoli (con i bordi di 1,5-2 cm).

Mettete un po' di carne macinata al centro di ogni quadrato; prendetene uno alla volta e ripiegate i bordi; pizzicate la parte superiore del bordo per sigillarlo, come a formare un tortellino, assicurandovi di sigillarlo per bene. Se siete abituati ad altre tecniche di piegatura, potete usare tutto ciò che volete per rendere speciali i vostri ravioli.

Sistemate i ravioli sulla tavola cosparsa di farina. In totale, io ho ottenuto circa 200 ravioli (alcuni li ho congelati per il futuro).

Ora è il momento di pelare carote, cipolle e aglio. Grattugiate le carote su una grattugia, tritate la cipolla e l'aglio.

Scaldate il mix di olio vegetale e burro in una casseruola che userete poi per cucinare la zuppa. Aggiungete le verdure e cuocete a fuoco lento finché le carote non saranno morbide (circa 5 minuti). Mescolate di tanto in tanto.

Aggiungete l'acqua e portatela a ebollizione a fuoco medio.

Aggiungete quindi i ravioli e cuocete per altri 5 minuti o meno. Aggiungete le foglie di alloro, le erbe tritate, il sale e il pepe.

La zuppa va servita calda. Vi consigliamo di servirla con panna acida o yogurt intero a parte. Buon appetito!

