Quindici tipi di caviale prodotti e consumati in Russia (FOTO)

Il caviale (in russo: “ikrá”) si distingue in base alla famiglia di pesci da cui è stato ricavato e al metodo di pesca. Si divide in generale tra caviale nero (in russo: chjórnaja ikrá), caviale rosso (krásnaja ikrá) e caviale giallo (detto in Russia più spesso “chastikóvaja ikrá”, dal tipo di rete a maglie strette usata per catturare i pesci da cui si ricava).

Caviale nero – Чёрная икра (Chjórnaja ikrá)

La cultura del consumo di caviale nero risale ad almeno 800 anni fa. Il segretario di Batu Khan, nipote di Gengis Khan e fondatore del khanato dell’Orda d’Oro, menzionò questa prelibatezza nel 1240, e nel XV secolo il caviale nero del Volga era già arrivato sulla tavola dei principi di Mosca. Viene ricavato dai pesci della famiglia Acipenseridae, comunemente detti “storioni”, come l’Huso huso (o storione ladano; in russo: belúga), lo storione danubiano (o storione russo; in russo: osjótr) lo storione stellato (in russo: sevrjùga), lo storione sterleto (in russo: stérljad).

Il caviale nero è una prelibatezza costosa che va gustata con calma, ad esempio ghiacciata, con lo champagne. Si serve su cucchiai o su pane tostato, in tartine, su fette di cetriolo o con uova sode. Tradizionale è anche il servizio su bliny.

1 / Caviale di storione ladano (di beluga) – Икра белуги (Ikrá belúgi)

Caviale di beluga e vodka Legion Media Legion Media

Il caviale di beluga (Acipenser Huso Huso) è uno dei preferiti dai buongustai. È uno dei più costosi e ricchi in termini di gusto. Il caviale di beluga ha un leggero retrogusto di nocciola e una sfumatura dorata delle uova. Si ritiene che più il pesce è vecchio, più il caviale sia gustoso. Le uova hanno un diametro di circa 3,5 mm.

LEGGI ANCHE: Cinque fatti sul beluga, il pesce più grande della Russia (FOTO)

2 / Сaviale di storione danubiano – Икра осетра (Ikrá osetrá)

Asparagi con caviale di storione danubiano, mousse di acetosa e panna acida alle alghe Beluga Beluga

Il caviale di storione danubiano (o storione russo; Acipenser gueldenstaedtii) è più piccolo di quello del beluga: le uova raggiungono i 2,5 mm. È di colore giallo-marrone e ha un odore di alghe. È anche leggermente più salato, il che può essere un vantaggio per alcuni. Per preservare l’insolito gusto del mare, viene preparata una soluzione salina meno forte rispetto a quella usata per il caviale di beluga.

3 / Caviale di storione stellato – Икра севрюги (Ikrá sevrjúgi)

Lo storione stellato un tempo era diffuso nel Mar Nero, nel Mar d'Azov e nel Mar Caspio, per cui il suo caviale è tradizionalmente meno apprezzato di quello di beluga e di storione danubiano Legion Media Legion Media

Il caviale di storione stellato (Acipenser stellatus) è piuttosto piccolo: i grani hanno un diametro di appena 1 mm, ma sono più elastici di quelli del beluga. È considerato meno gustoso di altri tipi di caviale nero, ma si distingue per l’elevato contenuto di grassi.

4 / Caviale di storione sterleto – Икра стерляди (Ikrá stérljadi)

Gli intenditori consigliano di mettere il vasetto di caviale in una boule di ghiaccio per 20 minuti prima di servirlo. È meglio mangiare il caviale direttamente della mano, tenendolo tra il pollice e l'indice, oppure con un cucchiaio d'argento Legion Media Legion Media

La dimensione del caviale di storione sterleto (Acipenser ruthenus) è di circa 2,5 mm di diametro. È di colore nero o grigio-nero e il suo guscio è sottile. Il caviale di storione sterleto ha un retrogusto di mare, ma è più morbido delle altre varietà. Lascia in bocca un sapore di pesce. È molto più economico del caviale di beluga e del caviale di storione danubiano, quindi vale la pena di dargli una chance.

5 / Caviale di storione kaluga – Икра калуги (Ikrá kalúgi)

Frittella di grano saraceno con caviale di kaluga, uovo in camicia e salsa romana e di tarassaco Beluga Beluga

Lo storione kaluga (Huso dauricus) è un ibrido tra storione beluga e storione danubiano. Si tratta di uno dei pesci più grandi della famiglia Acipenseridae, con un peso che può raggiungere i 1000 kg. Vive nel fiume Amur. Il caviale di kaluga ha lo stesso sapore del caviale di beluga: “retrogusto di noci con panna”. Le uova hanno un diametro di 2-3 mm. Sono di colore grigio scuro, a volte con una sfumatura verdastra.

LEGGI ANCHE: Cinque fatti poco noti sul caviale nero

***

Caviale rosso – Красная икра (Krásnaja ikrá)

Il caviale rosso è ricavato dalla famiglia Salmonidae: pesci come il salmone rosa (in russo: gorbúsha), il salmone keta (in russo: kéta o ketá), il salmone rosso (in russo: nérka, ma anche krásnaja o krásnitsa), e così via. Nella parte centrale della Russia questo caviale è stato utilizzato come alimento solo a partire dalla seconda metà del XIX secolo, poiché la principale regione di provenienza era l’Estremo Oriente, e da là le consegne erano storicamente difficili.

Il caviale rosso non può mancare sulle tavole delle feste in Russia. È ottimo su panini, toast e tartine. Vi si decorano insalate, ravioli, si mette in abbondanza sui bliny e ci si farciscono le uova di gallina (leggete le ricette qui). Una confezione di caviale rosso è anche un regalo tipico quando si va ospiti da qualcuno.

6 / Caviale di salmone rosa – Икра горбуши (Ikrá gorbúshi)

Caviale e champagne, l'abbinamento perfetto Legion Media Legion Media

Questo è il caviale più comune nei negozi russi. Vista la grande abbondanza del caviale di salmone rosa (Oncorhynchus gorbuscha), è molto comune sulle tartine spalmate di burro sulla tavola del Capodanno russo o nelle insalate. Il caviale di salmone rosa ha un colore arancione brillante e un piacevole sapore di pesce.

7 / Caviale di salmone keta – Икра кеты (Ikrá kéty)

Le uova di salmone keta si distinguono per il loro colore ambrato o arancione scuro Legion Media Legion Media

Le uova del salmone keta (Oncorhynchus keta) sono grandi e compatte, quindi conservano bene la loro forma. Il sapore è simile a quello del caviale di salmone rosa, ma può essere leggermente amarognolo.

8 / Caviale di salmone rosso – Икра нерки (Ikrá nérki)

Tartine con caviale e crema di formaggio Legion Media Legion Media

Le uova di salmone rosso (Oncorhynchus nerka) sono piccole, di colore rosso scuro e dal guscio morbido. Hanno un sapore un po’ amarognolo e un caratteristico odore di pesce, che alcuni trovano sgradevole. Ma il salmone rosso inizia a deporre le uova a fine maggio, uno dei primi pesci tra i salmonoidi a farlo, quindi è possibile acquistare questo caviale fresco fin dai primi mesi dell’estate.

9 / Caviale di salmone argentato – Икра кижуча (Ikrà kízhucha)

Le uova di salmone argentato contengono molte vitamine Legion Media Legion Media

Il caviale di salmone argentato (Oncorhynchus kisutch) ha un colore bordeaux intenso e una leggera amarezza. È considerato il più salutare tra le varietà di caviale rosso per la sua ricca composizione che comprende vitamina D, acido folico, calcio, fosforo, acidi grassi, ferro, iodio, ecc.

10 / Caviale di trota – Икра форели (Ikrà foréli)

Bottarga di trota Legion Media Legion Media

Questo caviale rosso brillante è salato e leggermente amaro al gusto, quindi raramente viene acquistato per i panini. Tuttavia, si sposa bene con formaggio cremoso, panna o smetana. La sua consistenza è piuttosto appiccicosa, per cui si usa per fare involtini vari e roll.

LEGGI ANCHE: Caviale rosso: il protagonista assoluto delle feste in Russia

***

Caviale giallo (Uova di pesce) – Частиковая икра (Chastikóvaja ikrá)

Con l’espressione “caviale giallo” o con il generico “uova di pesce”, ci si riferisce alle uova di qualsiasi pesce non appartenente né alla famiglia Acipenseridae (storioni) né a quella Salmonidae (salmoni e trote). In russo lo si chiama “Chastikóvaja ikrá” e la parola “chastikovaja” non si riferisce al tipo di pesce, ma al metodo di pesca, con una rete a maglie fini, detta “chastík”. I pesci che finiscono più spesso in questo tipo di rete sono il luccio (in russo: shchuka), l’abramide (in russo: leshch) e il merluzzo d’Alaska (in russo: mintáj).

Questo tipo di caviale, così come quello rosso, è ottimo per antipasti con uova, cetrioli e vari frutti di mare. Quello di merluzzo d’Alaska e di altri pesci del genere Gadus (merluzzi) è usato per insaporire insalate e pastasciutte. Naturalmente, può essere anche spalmato su pane con burro, e alcuni aggiungono questo caviale a grani piccoli all’impasto di oládi (le frittelle russe) e bliny. Provate!

11 / Caviale (Uova) di luccio – Икра щуки (Ikrá shchuki)

Bignè con uova di luccio e salmone Zhar-Ptitsa Zhar-Ptitsa

Il caviale di luccio (Esox lucius) è di colore giallo o addirittura ambrato e presenta uova che possono raggiungere i 3 mm di diametro. Se oggi il caviale di luccio è passato in secondo piano, ai tempi di Ivan il Terribile era molto apprezzato. È ricco di proteine, ma povero di grassi e calorie.

12 / Caviale (Uova) di merluzzo d’Alaska – Икра минтая (Ikrá mintàja)

Uova di merluzzo Legion Media Legion Media

Quello del merluzzo d’Alaska (Gadus chalcogrammus) è un piccolo caviale di colore beige chiaro o rosa, simile a una pasta. Ha un forte odore di pesce e un sapore amarognolo, quindi se ci fate i panini scegliete pane nero aromatico.

13 / Caviale (Uova) di merluzzo – Икра трески (Ikrá treskí)

La bottarga di merluzzo contiene molti acidi grassi polinsaturi omega-3, che servono a prevenire le malattie cardiache e vascolari Legion Media Legion Media

Le uova di merluzzo non hanno un sapore inferiore a quello dei caviali più costosi. Le uova sono color pesca e dalla grana molto piccola (1,5 mm). Il caviale di merluzzo non ha quasi odore di pesce, quindi è ampiamente utilizzato in piatti complicati e delicati, dai molti ingredienti.

14 / Caviale (Uova) di abramide – Икра леща (Ikrá leshchá)

La bottarga di orata è perfetta anche per una colazione salata Legion Media Legion Media

Il caviale dell’abramide (Abramis brama) è di colore dorato, le uova sono piccole e friabili. Si può mangiarlo crudo, salato, infarinato e fritto, o aggiungerlo all’impasto dei bliny.

15 / Caviale di pesce volante (Tobiko) – Икра летучей рыбы (Ikrá letúchej ryby)

Le uova di pesce volante sono state considerate per molto tempo un prodotto a dir poco esotico in Russia Legion Media Legion Media

Il caviale di pesce volante (gli Exocoetidae), dal delicato sapore dolciastro, è diventato popolare in Russia con l’avvento della cucina giapponese: viene spesso aggiunto al sushi e ai sushi roll, e in giapponese di chiama “tobiko”. È di colore arancione brillante, quindi viene utilizzato anche per decorare i piatti.

LEGGI ANCHE: Cosa ci facevano in Unione Sovietica con il caviale?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale