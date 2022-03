Carnevale di bliny: otto ricette facili e buone per tutti i gusti

1 / Bliny con funghi

Anticamente, i ripieni venivano cotti al forno: i funghi, le erbe aromatiche o le verdure venivano prima fritti in una padella, dopo di che vi si versava sopra la pastella. Il risultato? Bliny con “pripek”, che vi abbiamo presentato qui. Il “pripek” è un termine russo che indica un ripieno cotto, ovvero qualsiasi ripieno cucinato direttamente all’interno del pancake. La differenza sta nel fatto che, anziché farcire le frittelline già pronte, il ripieno viene mescolato con la pastella e cotto in padella.

Oggi, invece, il modo più comune per preparare i bliny con i funghi è avvolgendo il ripieno di funghi in sottili frittelline già cotte.

Ricetta (per 20 frittelle di 24 cm di diametro): Scongelate i funghi (300 gr), tritateli finemente e friggeteli in burro o olio vegetale. Friggete separatamente le cipolle (3 pezzi) e le carote (1 pezzo) tritate finemente in olio vegetale, fino a doratura. Fate bollire le uova (2 pezzi) fino a quando diventano sode e tritatele finemente. Unite tutti gli ingredienti; aggiungete sale e pepe. Farcite le frittelline con il ripieno e piegatele a forma di busta.

2 / Bliny con marmellata

Legion Media Legion Media

Quando lo zucchero divenne ampiamente disponibile in Russia, alla fine del XIX secolo, iniziarono a nascere anche le frittelline con un ripieno dolce. Il modo più semplice per preparare un ripieno di bacche è quello di farcire i pancake con bacche fresche schiacciate e mescolate con lo zucchero. In alternativa si può usare una marmellata già pronta o fatta in casa.

Ricetta: Per prima cosa, preparate una marmellata veloce, per esempio a base di fragole. Sciacquate le fragole (500 gr), tagliate le cime e affettatele. Mettetele in una casseruola, copritele con lo zucchero (400-500 gr) e trasferitele in frigo per 4 ore. Mettete la pentola sul fuoco basso con le fragole e lo zucchero e portate a ebollizione, rimuovendo la schiuma che si formerà. Cuocete per 5 minuti. Una volta pronta, otterrete circa 500 ml di marmellata. Potete farcite i bliny con la marmellata arrotolando le frittelle attorno al ripieno o piegandolo a triangolo.

3 / Bliny con crema di formaggio e uvetta

Legion Media Legion Media

In passato, la maggior parte delle casalinghe sapeva preparare il formaggio cremoso al latte acido. Si trattava di un ripieno facile e poco costoso da utilizzare per farcire gnocchi, polpette e frittelle.

Ricetta: Passate il tvorog (500 gr) attraverso un setaccio oppure utilizzate una crema morbida al formaggio. Aggiungete il tuorlo d'uovo (1 pezzo) e la smetana (2 cucchiai), mescolate fino a ottenere un impasto omogeneo. Aggiungete lo zucchero (3 cucchiai), la vaniglia (1 cucchiaio) e l'uvetta (½ tazza), mescolate bene. Farcite le frittelle con il ripieno, piegatele a forma di busta e friggetele nel burro a fuoco basso in padella.

4 / Bliny con carne

Legion Media Legion Media

Queste sono le frittelle più nutrienti, spesso le preferite dagli uomini. Si possono cucinare con carne bollita e tritata finemente (come facevano i nostri nonni) o usare carne macinata già pronta.

Ricetta: Tritate finemente la cipolla (2 pezzi) e soffriggetela nel burro. Aggiungete la carne macinata di maiale o di manzo (450 gr) nella padella con la cipolla, sale e pepe a piacere, e soffriggete tutto a fuoco basso per altri 10-15 minuti. Farcite le frittelle con il ripieno di carne, piegatele a forma di busta e friggetele su entrambi i lati in olio vegetale. Servite con smetana.

5 / Bliny con caviale

Legion Media Legion Media

I bliny con caviale rosso o nero sono il simbolo della Maslenitsa. Naturalmente, i contadini russi non mangiavano frittelle con caviale e ancora oggi il caviale di salmone rosso è considerato una rara prelibatezza. Ecco una ricetta abbastanza economica per preparare queste frittelline.

Ricetta: Tritate finemente le erbe aromatiche fresche (30 gr), come l’aneto o il prezzemolo, aggiungetele alla smetana (250 gr; 20% di grasso) e mescolate. Aggiungete il caviale (200 gr) e mescolate delicatamente. Mettete il caviale su ogni frittella e arrotolatele o piegatele a triangolo. Potete accompagnare il piatto con della smetana o formaggio cremoso.

6 / Bliny con cavolo

Legion Media Legion Media

Il cavolo viene coltivato in Russia da oltre un millennio. Si conserva bene, quindi le frittelle con il cavolo sono da sempre un classico della cucina locale.

Ricetta: Tagliate finemente il cavolo (500 gr) e friggetelo nel burro. Tritate finemente la cipolla (4 pezzi) e friggetela a parte in olio vegetale. Fate bollire le uova (5 pezzi) fino a renderle sode e tritatele. Unite tutti gli ingredienti, aggiungete sale e pepe. Farcite i bliny con il cavolo.

7 / Bliny con uova e cipollotto

Legion Media Legion Media

Questa è la ricetta più primaverile della nostra lista, perfetta per chi coltiva i cipollotti nella propria dacia.

Ricetta: Tritate finemente il cipollotto (200 gt). Fate bollire le uova (10 pezzi) fino a renderle sode e tritatele. Mescolate il tutto, aggiungete sale e olio vegetale (5 cucchiai). Mettete il ripieno sulle frittelle, piegatele a forma di busta e friggetele in olio vegetale fino a doratura. Servite con smetana.

8 / Frittelle con mele

Legion Media Legion Media

Questo è un ripieno molto utilizzato per farcire torte e frittelle.

Ricetta: In una padella già riscaldata, mettete il burro (30 gr) e lo zucchero (150 gr), e mescolate. Tagliate a dadini le mele (500 gr) e mettetele nella padella. Stufate per 10 minuti. Aggiungete la cannella (½ cucchiaino) e mescolate. Mettete il ripieno sulle frittelle e arrotolatele o piegatele a forma di busta o triangolo. Se volete, potete friggere nuovamente le frittelle in padella per ottenere una crosta croccante.

Gli ingredienti di queste ricette sono per 20 frittelline di 24 cm di diametro circa.







