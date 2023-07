Cetrioli sott’aceto: come rendere più croccanti le verdure estive alla maniera russa (RICETTA)

Oggi è possibile acquistare cetrioli tutto l’anno, ma i cetrioli di stagione sono i più succosi e saporiti. Ecco a voi una delle migliori ricette per i cetrioli sott’aceto, per conservarli fino all’inverno o per gustarli subito con le patate lesse!

I cetrioli sono coltivati fin dall’inizio del terzo millennio a.C. in India e in Mesopotamia, ma sono arrivati in Russia molto più tardi, attraverso l’Impero Bizantino. Si dice che l’ortaggio sembrasse insapore, così i russi iniziarono a salarlo.

Il cetriolo in salamoia è considerato non solo gustoso, ma anche un alimento salutare, grazie ai batteri vivi coinvolti nel processo di fermentazione. Questa salamoia viene poi utilizzata nella preparazione di alcuni piatti tradizionali.

Nella cucina moderna, i cetrioli in salamoia rimangono popolari. Tuttavia, le loro qualità salutari sono inferiori perché la microflora viva viene neutralizzata dalla soluzione di aceto, che conferisce un sapore più piccante. Inoltre, alla marinata vengono aggiunti zucchero e semi di senape.

Julia Mulino Julia Mulino

Trovo che i cetrioli sottaceto fatti in casa siano un piatto speciale. Le visite alla dacia e la coltivazione dei cetrioli erano elementi imprescindibili nella mia infanzia. Oggi giardinaggio e orticoltura sono i mei hobby e destino una parte del mio raccolto di cetrioli appositamente per metterli nei barattoli: sono cetrioli piccoli, sodi e leggermente spinosi. È possibile acquistare piccoli cetrioli da spuntino in negozio, naturalmente, ma se c’è l’opportunità di coltivare i propri, saranno molto più buoni!

Julia Mulino Julia Mulino

Il processo è piuttosto semplice. Oltre agli ingredienti principali – sale, zucchero, aceto e semi di senape – è consuetudine aggiungere pimento, coriandolo, aglio, alloro e foglie aromatiche di ribes nero (è importante che le foglie siano aromatiche). Naturalmente, non bisogna dimenticare i semi di aneto (o ombrelli di aneto): sono loro a conferire a questa delizia croccante dell’estate l’inconfondibile sapore di cetrioli sottaceto, a differenza dei sottaceti acquistati in negozio. Per me non c’è niente di meglio che servire questi sottaceti fragranti, piccanti e croccanti con patate giovani bollite e un po’ di burro. Dovreste provarli anche voi!

Ingredienti per un barattolo da 800 ml:

Julia Mulino Julia Mulino

Cetrioli – 600-700 g

Acqua – 600-700 ml

Sale (senza iodio) – 12 g

Zucchero – 24 g

Aceto 7% – 2 cucchiai

Aglio – 5 spicchi

Foglie di alloro – 2 pezzi

Foglie di ribes nero – 2 pezzi

Ombrelli di aneto o semi di aneto – 3 pz.

Semi di senape – 1 cucchiaino

Semi di coriandolo – 1/2 cucchiaino

Pimento – 4 pezzi

Preparazione:

Sciacquate accuratamente i cetrioli e le foglie usate per insaporire.

Julia Mulino Julia Mulino

Sterilizzate il barattolo. A tale scopo, versate dell’acqua in una pentola grande e mettetevi sopra un colino di metallo. Posizionate il barattolo e il coperchio. Quando l’acqua bolle, tenete il barattolo in questo modo per circa 10 minuti. Io uso un barattolo a clip, dato che non conservo i miei sottaceti a lungo. Se volete fare una scorta per l’inverno, è meglio usare barattoli con coperchi di metallo adatti al sottovuoto.

Julia Mulino Julia Mulino

Mettete sul fondo di un barattolo sterilizzato alcune foglie di alloro e di ribes pulite, l’aglio e i semi di aneto (ombrelli di aneto).

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete le spezie.

Julia Mulino Julia Mulino

Infilate i cetrioli nel barattolo in modo che siano ben pigiati.

Julia Mulino Julia Mulino

Posizionate altre foglie sulla parte superiore.

Julia Mulino Julia Mulino

Riempite il vaso con acqua bollente e lasciatelo così per 15-20 minuti.

Julia Mulino Julia Mulino

Nel frattempo, preparate la salamoia. Mescolate l’acqua calda con sale, zucchero e aceto. Fate bollire per qualche minuto.

Julia Mulino Julia Mulino

Scolate l’acqua dai cetrioli.

Julia Mulino Julia Mulino

Spegnete il fuoco sotto la salamoia e versate sui cetrioli la salamoia calda fino a coprirli bene. Chiudete ermeticamente il barattolo.

Julia Mulino Julia Mulino

Capovolgetelo.

Julia Mulino Julia Mulino

Copritelo con qualcosa di caldo e lasciatelo raffreddare.

Julia Mulino Julia Mulino

Conservatelo in un luogo fresco e buio. Io conservo i miei per pochissimo tempo in frigorifero perché non riesco a resistere a queste delizie estive! Se avete più autocontrollo, allora conservateli fino all’inverno. Buon appetito!

Julia Mulino Julia Mulino



LEGGI ANCHE: I cetrioli russi malassol (con poco sale) stuzzicano l’appetito

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale