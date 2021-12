Il 2021 in Russia raccontato in foto

È stato un altro anno segnato da restrizioni, mascherine e corsa ai vaccini. Ma ci sono state anche belle soddisfazioni, come la vittoria della squadra russa alla Coppa Davis e i successi ottenuti dalle ragazze ai Campionati Mondiali di Pattinaggio di Figura. Mese per mese, abbiamo ripercorso in foto l’anno che sta per chiudersi

Gennaio

1 / L'inverno 2020/21 è stato piuttosto freddo, con temperature che in alcuni luoghi della Siberia sono scese addirittura sotto i -50°C. Queste particolari condizioni meteorologiche hanno un certo fascino, e solleticano la fantasia di chi con il gelo pungente e persistente ci convive quotidianamente. Gli abitanti di Krasnoyarsk, per esempio, si sono divertiti a giocare con “fuochi d’artificio di ghiaccio”: quando si lancia in aria dell'acqua bollente, questa si ghiaccia immediatamente, disegnando sorprendenti geometrie nell’aria.

"Fuochi d'artificio" col ghiaccio, quando le temperature scendono abbondantemente sotto lo zero Ilja Najmushin/Sputnik Ilja Najmushin/Sputnik

2 / Come ogni anno, i russi non hanno perso l’occasione di farsi un bel bagno ghiacciato: un rito che avviene per le celebrazioni dell’Epifania ortodossa, che nel 2022 si festeggerà il 19 gennaio. Qui vi abbiamo raccontato il rito dei tuffi ghiacciati per immagini.

Un uomo si immerge nelle acque ghiacciate benedette per le celebrazioni dell'Epifania ortodossa Pavel Lisitsyn/Sputnik Pavel Lisitsyn/Sputnik

Febbraio

3 / Febbraio è stato il mese in cui si è cercato di effettuare la vaccinazione di massa in Russia. Le autorità hanno persino organizzato delle lotterie a premi, mettendo in palio gadget, auto e appartamenti per chi si sottoponeva all’inoculazione anti-Covid.

I punti di vaccinazione in Russia sono stati allestiti anche all'interno dei grandi magazzini. Nella foto, un'infermiera somministra una dose del vaccino russo "Sputnik V" a un animatore del centro commerciale "Schelkovskij" Gavriil Grigorov/TASS Gavriil Grigorov/TASS

4 / Nel tentativo di scongiurare il virus, durante la festa della Maslenitsa (la celebraziona con cui ogni anno si saluta l’inverno per dare il benvenuto alla primavera), nella città siberiana di Tyumen è stato addirittura bruciato un fantoccio che rappresentava il Covid-19.

A Tyumen, durante le celebrazioni della Maslenitsa, è stato bruciato un fantoccio che rappresentava il Covid-19 Sergej Rusanov/Sputnik Sergej Rusanov/Sputnik

Marzo

5 / Per la prima volta nella storia, le pattinatrici russe hanno occupato l'intero podio dei vincitori ai Campionati Mondiali di Pattinaggio di Figura 2021 nel singolo femminile. Qui vi abbiamo presentato le cinque più giovani stelle del pattinaggio artistico russo.

Le pattinatrici russe sul podio Aleksandr Vilf/Sputnik Aleksandr Vilf/Sputnik

Aprile

6 / Il più antico cinema di Mosca ha riaperto dopo un lungo restauro... ed è favoloso! Ne abbiamo parlato qui.

Il cinema di Mosca "Khudozhestvennyj" restaurato Moskva agency Moskva agency

Maggio

7 / La primavera sta entrando nel vivo, e in questa foto una donna e la sua bambina si godono un bellissimo campo fiorito in Crimea.

Sergej Malgavko/TASS Sergej Malgavko/TASS

8 / La parata per il Giorno della Vittoria a Volgograd ha visto un insolito partecipante: un cagnolino che si è infilato tra i soldati e le soldatesse in divisa. E in effetti, come abbiamo raccontato qui, i poveri cagnolini hanno davvero aiutato i soldati dell’Armata Rossa a sconfiggere i nazisti.

Dmitrij Rogulin/TASS Dmitrij Rogulin/TASS

Giugno

9 / Nel 2020 il tradizionale festival delle Vele Scarlatte che festeggia ogni anno i giovani diplomati era stato cancellato a causa del Covid. Ma nel 2021 si è svolto regolarmente, anche con spettatori in presenza.

La festa delle Vele Scarlatte a San Pietroburgo Petr Kovalev/TASS Petr Kovalev/TASS

Luglio

10 / Quest'estate è stata incredibilmente calda nella maggior parte delle città russe. Qui vi abbiamo raccontato in foto la torrida estate russa, tra tuffi nelle fontane cittadine e scampagnate nei boschi.

Mosca nella morsa del caldo, 13 luglio 2021 Sergej Vedyashkin/Moskva agency Sergej Vedyashkin/Moskva agency

Agosto

11 / Fate l'amore, non la guerra! Ecco una suggestiva foto scattata durante la gara di biathlon dei carri armati svoltasi ad agosto vicino a Mosca, in occasione dei Giochi Internazionali dell'Esercito 2021.

Sergej Fadeichev/TASS Sergej Fadeichev/TASS

12 / A causa dello scandalo doping, gli atleti russi sono stati costretti a gareggiare sotto la bandiera del Comitato Olimpico Russo, e non sotto la bandiera tricolore russa bianca blu e rossa; al posto dell'inno nazionale, è stato suonato il Concerto per pianoforte e orchestra N. 1 di Chaikovskij. Ad ogni modo, gli atleti hanno fatto incetta di medaglie, portando a casa venti ori e stabilendo nuovi e inaspettati record.

Maria Lasitskene festeggia l'oro nella finale del salto in alto femminile allo Stadio Olimpico di Tokyo Martin Rickett/PA Images/Getty Images Martin Rickett/PA Images/Getty Images

Settembre

13 / Per commemorare l'800° anniversario della nascita di Aleksandr Nevskij, il principe russo del Medioevo, la metropolitana di Mosca ha lanciato un treno in edizione speciale.

Il vagone della metro di Mosca dedicato ad Aleksandr Nevskij Sergej Kiselev/Moskva agency Sergej Kiselev/Moskva agency

14 / Il 10 settembre 2021 è stata finalmente terminata la costruzione del gasdotto Nord Stream 2. Il sistema di tubi, lungo 1.234 km, corre dalla Russia alla Germania attraverso il Mar Baltico.

Alcuni passanti guardano dal molo la nave posatubi russa "Akademik Tscherski", 4 marzo 2021 Jens Büttner/dpa/Global Look Press Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Ottobre

15 / All’atteso Expo 2020 a Dubai è stato inaugurato lo splendido padiglione russo. Costruito sotto forma di cupola gigante, con un guscio esterno costituito da piccoli tubi multicolori, ha accolto al suo interno una grande installazione multimediale che mostra la struttura del cervello umano e il suo funzionamento. Ve lo abbiamo presentato qui.

Il padiglione russo all'Expo 2020 https://www.expo2020russia.org https://www.expo2020russia.org

16 / Il 22 ottobre uno dei merli delle iconiche mura del Cremlino di Mosca è stato spazzato via da una tempesta di vento.

Le mura del Cremlino rovinate da una tempesta Maksim Grigorjev/TASS Maksim Grigorjev/TASS

17 / Per la prima volta nella storia, un film è stato parzialmente girato nello spazio! L'attrice Julia Peresild e il regista Klim Shipenko sono approdati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, dove hanno trascorso 12 giorni insieme agli astronauti. In questa intervista, il regista Shipenko ci ha raccontato la sua straordinaria esperienza.

L'attrice Julia Peresild Ramil Sitdikov/Sputnik Ramil Sitdikov/Sputnik

Novembre

18 / Quest'anno, nella parte europea della Russia, l’inverno è arrivato prima del solito, e si è presentato con abbondanti nevicate.

La neve su Tverskoj Boulevard a Mosca Vasilij Fedosenko/TASS Vasilij Fedosenko/TASS

Dicembre

19 / Per la prima volta in 15 anni, la squadra russa di tennis ha vinto la Coppa Davis. Congratulazioni ai nostri atleti! Nella foto, Andrej Rublev (davanti) e Daniil Medvedev (dietro, a sinistra).

Clive Brunskill/Getty Images Clive Brunskill/Getty Images

20 / Il caporedattore del giornale Novaya Gazeta Dmitrij Muratov ha vinto il premio Nobel per la pace 2021. Eccolo a Oslo, il 10 dicembre, durante il suo discorso tenuto in occasione della consegna del premio. Qui vi abbiamo presentato il giornalista russo Dmitrij Muratov, Nobel per la Pace; e qui vi abbiamo parlato di tutti i russi che hanno vinto il Nobel.

Il giornalista russo Dmitrij Muratov, Nobel per la Pace Sergej Bobylev/TASS Sergej Bobylev/TASS

21 / A Mosca è stato inaugurato un nuovo e attesissimo centro d’arte: il GES-2, sorto negli spazi di una vecchia centrale elettrica restaurata da Renzo Piano. Il centro ospita ora la fondazione V-A-C Russia, che si occupa di sostenere e promuovere l’arte contemporanea, ed è guidata dall’italiana Teresa Mavica. All’inizio dell’anno la scultura installata di fronte al GES-2, alta 12 metri e chiamata Big Clay n.4” (ossia: “Grande Argilla numero 4”), del famoso artista svizzero Urs Fischer, ha creato non poche polemiche da parte dei moscoviti: la forma dell’opera, che rappresenta dell’argilla appena sgrossata dalle mani dell’artista, a molti ricorda una “deiezione”...

Ufficio stampa Ufficio stampa

22 / In un solo giorno sono state inaugurate contemporaneamente ben dieci nuove stazioni della metro di Mosca! Un record che non accadeva dal 1935, quando venne aperta per la prima volta la splendida sotterranea della capitale. In questa foto potete vedere la bellissima stazione Terekhovo, sulla Grande Linea Circolare. Qui trovate le foto di tutte le altre nuove stazioni.

Moskva agency Moskva agency

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale