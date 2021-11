Le cinque più giovani stelle del pattinaggio artistico russo

5 / Adelia Petrosjan

La quattordicenne Adelia Petrosjan ha scritto il suo nome nel libro dei record completando con successo un quadruplo Rittberger, noto anche come quadruplo loop, per la prima volta nella storia del pattinaggio singolo femminile. L’incredibile acrobazia è stata eseguita alla Coppa di Russia, nella città di Perm, il 19 novembre 2021.

Adelia è un’ex medaglia d’argento ai campionati junior russi. L’astro nascente sta lavorando con l’esigente coach Eteri Tutberidze, che incoraggia la disciplina, l’impegno e l’efficienza e ha cresciuto diverse generazioni di campioni del mondo.

4 / Kamila Valieva

Questo prodigio di 15 anni esegue i suoi salti con entrambe le braccia sopra la testa ed è una delle candidate più papabili per la medaglia d’oro femminile ai prossimi Giochi invernali di Pechino 2022.

La Valieva (fa parte anche lei del gruppo di Eteri Tutberidze) ha fatto il suo debutto tra i senior allo Skate Canada Grand Prix 2021, il mese scorso.

La campionessa del mondo juniores 2020 ha vinto il torneo fissando un punteggio record mondiale di 180,89 per la sua prova nel programma libero, che prevedeva tre salti quadrupli e un triplo Axel. Come ciliegina sulla torta, le connazionali della Valieva, Elizaveta Tuktamysheva e Alena Kostornaja, hanno completato il podio.

3 / Aljona Kostornaja

Sebbene non sia riuscita a completare il triplo Axel, la diciottenne Kostornaja ha conquistato l’argento al Grand Prix ISU di Grenoble grazie ai suoi salti tripli e agli spin di livello quattro. Aljona dice di avere enormi sfide davanti a sé, tra cui un triplo axel.

“Voglio essere nuova. Sono nuova, differente. Voglio tornare a una versione migliore di me stessa, molto migliore di quella che ero prima. Sono cresciuta, non sono più una bambina”, ha detto in Francia la campionessa europea di pattinaggio artistico 2020. Estremamente emotiva, autocritica e sensibile, la Kostornaja ha bisogno di sfidare se stessa e i suoi fedeli fan.

2 / Aleksandra Trusova

La sua reputazione la precede. La diciassettenne Aleksandra è un fenomeno del pattinaggio artistico. Veloce come un proiettile in corsa, Aleksandra viene spesso definita in Occidente “Quad Queen”; “la regina del quadruplo”. In patria, è semplicemente conosciuta come il “razzo russo” (“russkaja raketa”).

Nonostante un recente infortunio al piede, la medaglia di bronzo mondiale in carica ha recentemente sbalordito la giuria con il suo salto quadruplo e un lutz, vincendo il Grand Prix ISU di apertura della stagione allo Skate America 2021 a Las Vegas alla fine di ottobre. Secondo molti professionisti dello sport (tra cui l’ex medaglia d’argento olimpica Aleksandr Zhulin), la Trusova, famosa per i suoi salti quadrupli, pattina allo stesso livello tecnico degli uomini, “forse anche meglio”.

1 / Anna Shcherbakova

Sorprendentemente fragile e graziosa come una ballerina che fa piroette, la diciassettenne Shcherbakova detiene i due titoli più ambiti: di campionessa mondiale e di campionessa russa. Conscia che nulla le è impossibile, Anna Shcherbakova ha ottenuto una vittoria anche al Grand Prix a Grenoble, in Francia, sabato 20 novembre 2021.

È la sua seconda medaglia del Grand Prix della stagione, dopo il bronzo a Skate Canada. Anche se Anna è scivolata fallendo il suo quadruplo Lutz ed è caduta durante la gara, è riuscita a riprendersi e ha prodotto un impeccabile quadruplo flip, sette salti tripli e una serie di combinazioni triplo-triplo. Il suo motto è, “non mollare mai e vai avanti per raggiungere le stelle”!

