Aleksandr Nevskij, guerriero ed eroe nazionale russo, protagonista di una mostra a Roma

Guerriero, diplomatico, eroe nazionale. Il principe Aleksandr Nevskij è una delle figure principali della storia russa. Noto soprattutto per i successi conseguiti sul campo di battaglia contro gli invasori stranieri che attaccavano la Russia da est e da ovest, Aleksandr Nevskij (1220 - 1263) sarà ora al centro di una mostra documentaria e multimediale allestita nella sede del Centro Russo a Roma (Piazza Benedetto Cairoli, 6) dal 1° al 4 dicembre 2021.

Il personaggio

Una delle vittorie più memorabili conseguite da Nevskij, principe di Novgorod e di Vladimir dal 1252 fino alla sua morte, fu la vittoria sull'Ordine Livoniano nella Battaglia del Lago Ghiacciato nel 1242. Nel corso degli anni, attorno a lui si sviluppò l’immagine eroica del difensore della Russia, un’immagine utilizzata anche in epoca sovietica a scopo propagandistico: basti pensare al film di Sergej Ejzenshtejn a lui dedicato e commissionato dal governo.

Come abbiamo raccontato qui, un altro problema che Nevskij si ritrovò ad affrontare furono i mongoli, che esigevano tributi dalla Russia e razziavano le terre russe. Secondo alcune fonti, Aleksandr era in contatto con il Papa, che offrì il proprio aiuto in cambio della subordinazione della Russia alla Santa Sede. Ma il “niet” di Aleksandr fu categorico. Per questo è ricordato anche come difensore della Chiesa ortodossa russa contro il Vaticano.

Nevskij fu canonizzato nel 1547. I suoi resti sono stati spostati più volte e sono considerati una santa reliquia.

La mostra

A Roma saranno esposte le fotografie dalle riprese del famoso film “Aleksandr Nevskij” di Sergej Ejzenshtejn, affiancate dalle opere degli artisti Kirill e Denis Bobylev, che raccontano l’immagine contemporanea dell’eroe nazionale russo.

Verrà poi presentato un altro film che racconterà il principe di Novgorod come difensore non solo della Russia, ma anche dell'Europa, dalla minaccia Tataro-mongola. Aleksandr Nevskij, infatti, viene ricordato non solo come un eccezionale guerriero, ma anche come abile diplomatico capace di costruire le basi del diritto internazionale.⁣⁣⠀

Particolare attenzione sarà data ai rilievi della Cattedrale di San Giorgio - all’epoca frequentata da Aleksandr Nevskij -, presentati dai laboratori di restauro di Pjotr Birjukov.

L'esposizione è stata allestita da un gruppo di esperti di Nizhnij Novgorod. Durante la cerimonia di apertura si potranno porre delle domande agli storici d’arte che hanno realizzato il progetto multimediale.⠀⁣⁣⠀

Orario di apertura della mostra, dalle 10 alle 20 (chiusa per pausa pranzo dalle 13 alle 14). Ingresso gratuito. Green pass e prenotazione obbligatori.

