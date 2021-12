Metro di Mosca, aperte dieci nuove stazioni: “Sarà la linea circolare più lunga del mondo”

È arrivato a 281 il numero di stazioni che compongono la metropolitana di Mosca, dopo l’inaugurazione di dieci nuove stazioni. Il taglio del nastro è avvenuto il 7 dicembre alla presenza del presidente russo Vladimir Putin e del sindaco della città, Sergej Sobjanin. La notizia è stata riportata sul sito ufficiale del municipio.

Stazione Terekhovo Moskva Agency Moskva Agency

È la prima volta nella storia moderna della Russia che sono state aperte simultaneamente così tante stazioni.

Stazione Kuntsevskaya Moskva Agency Moskva Agency

Situate sulla Grande Linea Circolare (che è stata estesa di altri 20 chilometri per una lunghezza totale di 44 chilometri), le nuove stazioni sono Terekhovo, Kuntsevskaya, Davydkovo, Aminevskaya, Mishurinskij Prospekt, Prospekt Vernadskogo, Novatorskaya, Vorontsovskaya, Zyuzino e Kakhovskaya.

Stazione Davidkovo Moskva Agency Moskva Agency

Stazione Aminyevskaya Moskva Agency Moskva Agency

Stazione Michurinskij Prospekt Moskva Agency Moskva Agency

“Le nuove stazioni della Grande Linea Circolare miglioreranno in modo significativo l'accessibilità dei trasporti per vari quartieri a ovest e a sud di Mosca”, ha detto il presidente russo. Gli spostamenti diventeranno più veloci e comodi per milioni di persone, e le linee radiali della metropolitana saranno alleggerite.

Stazione TProspekt Vernadskogo Moskva Agency Moskva Agency

Queste nuove stazioni dal design contemporaneo non solo faranno risparmiare una gran quantità di tempo a molti pendolari (fino a 40 minuti in meno), ma alleggeriranno anche il flusso di passeggeri verso le altre stazioni della linea radiale.

Stazione Novatorskaya Moskva Agency Moskva Agency

Per esempio, nella stazione Kaluzhskaya (linea arancione) il traffico passeggeri dovrebbe ridursi del 44%; a Sevastopolskaya (linea grigia) del 60%.

Stazione Vorontsovskaya Moskva Agency Moskva Agency

Secondo Putin questa linea, una volta completata, sarà lunga 70 chilometri e potrà rivendicare il titolo di linea metropolitana circolare più lunga del mondo.

Sobyanin ha sottolineato che il 70% del lavoro è già stato completato e che le nove stazioni rimanenti dovrebbero permettere di completare questo anello sotterraneo entro il 2023.

Stazione Zuzino Moskva Agency Moskva Agency

Stazione Kakhovskaya Moskva Agency Moskva Agency

In totale, dal 2011, Mosca ha visto l’apertura di 100 nuove stazioni.

