Come sono state decorate le città russe per il Capodanno 2024 (FOTO)

Non solo Mosca e San Pietroburgo: luci e addobbi creano un’atmosfera magica in tutte le località del Paese più grande del mondo. Ecco una rassegna: da Jakutsk a Murmansk, da Suzdal a Kazan, da Norilsk a Magadan…

Vadim Skryabin/TASS Vadim Skryabin/TASS

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Nel 2024, il diritto di essere considerata la “Capitale del Capodanno della Russia”è passato all’antica città russa di Suzdal. Ogni giorno di festa, la sera, gli ospiti della città potranno assistere a uno spettacolo di luci che mostrerà la storia della terra di Suzdal. La Cattedrale della Natività e il campanile saranno lo “schermo”.



Maksim Bogovid/Sputnik Maksim Bogovid/Sputnik

La via pedonale Bauman è il vero centro di Kazan. Durante questi giorni di Capodanno, qui sono apparsi numerosi abeti, figure di personaggi della fiaba dello Schiaccianoci e archi luminosi. Dadiversi anni, l’albero di Capodanno occupail posto d’onore presso il Centro per laFamiglia di Kazan, luogo simbolo dove ci si sposa.

Norilskè statadecoratacon sculture di ghiaccio illuminate e archi di luce. Per i bambini e gli adolescenti sono stati installati diversi scivoli di ghiaccio in città. Rimarranno con i residenti di Norilsk fino alla primavera(tanto il clima lo consente!).

Regione di Murmansk Regione di Murmansk

Nel centro di Murmansk è stato acceso l’albero di Natale principale e si è aperta una grande fiera di Capodanno. Qui si svolgono anche i principali festeggiamenti. Come a Norilsk, anche a Murmansk in questo periodo è notte polare, e l’illuminazione brillante risolleva l’umore.

Prima di Capodanno Zelenogradsk è semplicemente meravigliosa! Ghirlande e decorazioniinsolitescintillano nelle vetrine dei negozi, gli alberi di Natale si ergono lungo le strade. In questa città turistica sulle rive del Mar Baltico, molto frequentata dai turisti, è consuetudine decorare in modo uniforme e senza ghirlande multicolori.

Dmitrij Feoktistov/TASS Dmitrij Feoktistov/TASS

Sochi è una delle città più calde della Russia. Qui si può ammirare una straordinaria combinazione di alberi di Natale e palme del sud. L’albero di Natale principale della città è installato in Piazza della Bandiera ed è decorato con quasi 500 palline e ghirlande luminose. Quest’anno i colori principali delle decorazioni sono il bianco, l’oro e il bordeaux.

Magadan city hall Magadan city hall

Nella città dell’Estremo Oriente di Magadan, l’albero di Natale principale è stato decorato non solo con decorazionitradizionali, ma anche con altrefatte in casa. Sulla piazza sono state installate anche figure di ghiaccio dal sapore nordico e scivoli per pattinare. Nonostante il clima gelido, ci sono molte persone disposte a divertirsi all’aperto.

Khanty-Mansijsk è la Capitale del Capodanno in Siberia. Hanno iniziato a decorare questa città del Nord a metà novembre, tantoqui era già invernopieno. L’albero di Natale principale è artificiale, alto 33 metri, ed è completato da una città di ghiaccio sul tema dei cartoni animati sovietici e da numerose decorazioni luminose.

Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Nell’antica città di Rybinsk, nella regione di Jaroslavl, una intera colonna di Babbi Natale e dei loro aiutanti fiabeschi ha percorso le strade, per la gioia dei più piccoli (e non solo!).

