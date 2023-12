Come è bella Mosca per il Capodanno 2024! (FOTO)

Russia Beyond

Luci coloratissime, enormi palline di Natale, chilometri di ghirlande e un migliaio di abeti riccamente decorati sono apparsi in ogni quartiere della capitale

Ogni anno in occasione delle feste le strade della capitale russa vengono decorate con le tradizionali installazioni luminose, che rendono l’inverno moscovita davvero accogliente e festoso!

Aleksandr Avilov / Moskva Agency Aleksandr Avilov / Moskva Agency

Le ghirlande e gli alberi di Natale più colorati si trovano vicino alle stazioni centrali della metropolitana, nelle strade pedonali e nei luoghi con mercatini e altre attrazioni natalizie.

Sergej Savostyanov/TASS Sergej Savostyanov/TASS

Partiamo dalla Piazza Rossa! La fiera natalizia preferita dai moscoviti e dagli ospiti della capitale è quella vicina al Gum. Non mancano giostre, bancarelle di dolci (in inverno non se ne può fare a meno!), souvenir e, naturalmente, una pista di pattinaggio.

Legion Media Legion Media

LEGGI ANCHE: Godetevi l’inverno sulle migliori piste di pattinaggio sul ghiaccio di Mosca

Anche l’interno del Gum è stato trasformato per le feste: è stato riempito di palline giganti dell’albero di Natale e di giocattoli a forma di uccelli e bacche invernali.

Sergej Karpukhin/TASS Sergej Karpukhin/TASS

Il principale albero di Natale (che poi in Russia è “Albero di Capodanno”) del Paese quest’anno è stato portato da una foresta vicino a Mosca. L’albero, alto 25 metri, è stato installato nella Piazza della Cattedrale del Cremlino. C’è voluta un’intera settimana per decorarlo.

Yaroslav Chingayev/Moskva Agency Yaroslav Chingayev/Moskva Agency

LEGGI ANCHE: Perché in Russia si fa l’albero di Capodanno, e non di Natale?

Davanti al Teatro Bolshoj si può vedere una danza circolare di archi illuminati. Al posto di grandi strutture, in piazza del Maneggio sono state invece installate eleganti colonne luminose.

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Sui viali, come negli anni precedenti, si possono vedere tunnel luminosi. Passare di lì senza fare una foto è una sfida.

Sergej Vedyashkin / Moskva Agency Sergej Vedyashkin / Moskva Agency

A Mosca sono state installate più di 4.900 costruzioni luminose a risparmio energetico. Tutte vengono utilizzate per più anni, ma ogni anno gli addetti ai lavori ne realizzano diverse di nuove.

Sergej Savostyanov/TASS Sergej Savostyanov/TASS

Inoltre, in città sono comparsi più di mille alberi di Natale, tra naturali e artificiali. Uno dei più insoliti è decorato con citazioni di opere letterarie.

Vladimir Gerdo/TASS Vladimir Gerdo/TASS

Quest’anno, il Parco VDNKh si distingue soprattutto per la Fiera internazionale “Russia”, dove sono rappresentate tutte le regioni del Paese e le più grandi imprese. L’albero di Capodanno della regione di Tula è decorato con prjaniki e samovar, le eccellenze di questa città. L’albero di Natale del Territorio del Litorale è invece decorato con conchiglie e immagini di Vladivostok. Insomma, in tutto qui ci sono 90 alberi di Natale: un’intera foresta!

Aleksej Nikolskij/Sputnik Aleksej Nikolskij/Sputnik





LEGGI ANCHE: La guida completa per visitare Mosca quest’inverno in 48 ore!

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale