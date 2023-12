Cosa dovete assolutamente vedere alla fiera internazionale “Russia” in corso a Mosca

La Mostra-forum internazionale “Russia” (Международная Выставка-Форум “Россия”) occupa un’ampia area del Parco espositivo VDNKh di Mosca. Alcuni padiglioni sono stati costruiti appositamente da zero: Il loro design è semplice, con pareti di vetro o di colore chiaro, e i loro nomi sono chiari e concisi.

La mostra è aperta tutti i giorni, tranne il lunedì, dalle 10 alle 21 (nei fine settimana fino alle 22). L’ingresso è gratuito per tutti.

“Centro visitatori” e “Mappa della Russia”

Prima ancora di raggiungere l’ingresso principale – il celebre arco del Parco VDNKh – si passa davanti a due nuovi padiglioni. Il “Centro visitatori” vi dirà tutto sui numeri e i risultati della mostra e vi indirizzerà verso i tour turistici che più vi aggradano. Nel padiglione “Mappa della Russia”, una mappa ricamata della Russia proveniente dal Museo Nazionale Ciuvascio di Cheboksary è presentata in tutto il suo splendore interattivo.

“Galleria delle conquiste”

Subito dopo l’ingresso principale, vi troverete in una galleria a forma di tunnel, dove potrete vedere tutti i risultati ottenuti dalla Russia negli ultimi anni. Specie animali rare salvate dall’estinzione, successi nell’industria: uno spettacolo digitale con audio sugli schermi a parete della galleria vi darà rapidamente un’idea di quanto il Paese sia riuscito a realizzare in questo periodo.

Padiglione n. 75. “Regioni della Russia”

Mikhail Voskresenskij/Sputnik Mikhail Voskresenskij/Sputnik

L’enorme Padiglione n. 75 offre probabilmente l’esposizione più interessante di tutta la mostra, sia per i bambini che per gli adulti. In esso ogni regione del Paese, comprese quelle nuove, ha il proprio stand.

“Grande magazzino”

Se desiderate acquistare un souvenir regionale, recatevi all’“Univermag” del Padiglione 75. Vi si trovano i classici giocattoli “Dymkovo”, i prjanik (pan di zenzero) di Tula e gli scialli di pizzo di Vologda, oltre a marchi di abbigliamento contemporaneo delle nuove regioni russe: sembra una mostra, solo che si può comprare quasi tutto!

Padiglioni “Viaggiare con le ferrovie russe” e “Fatto da noi”

Nel padiglione “Ferrovie russe” si può vedere l’interno di un nuovo vagone ferroviario a due piani. Si può anche confrontare il modo in cui le leggendarie ferrovie BAM e Transiberiana sono state costruite in passato e come vengono costruite oggi.

Nel padiglione “Fatto da noi” del Ministero dell’Industria e del Commercio, invece, vale la pena di dare un’occhiata al cinema: si sta al centro, e intorno a sé ci sono le fiancate di una nave o di un sottomarino. Con l’aiuto della tecnologia moderna, l’architetto Aleksej Shchusev, gli sviluppatori del primo antibiotico sovietico e altri eroi del Paese prenderanno vita e parleranno dei loro progetti in prima persona.

“Mosca in miniatura”

Maksim Blinov/Sputnik Maksim Blinov/Sputnik

Il padiglione con il diorama di Mosca è stato recentemente riaperto alla VDNKh dopo i lavori di ristrutturazione. Al suo interno è possibile vedere 20 mila edifici della capitale nei minimi dettagli. Ci sono palazzi, monasteri, stazioni ferroviarie, ponti e grattacieli dell’epoca staliniana, tutti illuminati, che simulano il movimento del sole e delle nuvole e sono accompagnati da effetti sonori d’atmosfera.

“ATOMO”

Maksim Blinov/Sputnik Maksim Blinov/Sputnik

È la mostra più grande dell’esposizione, dedicata alla storia dell’era nucleare. In questo padiglione di sette piani viene illustrato come viene utilizzata l’energia dell’atomo, in quale stato si trova oggi l’industria atomica e cosa l’attende in futuro.

“Novo-Prostokvashino”

In questa mostra è possibile imbattersi in un “gatto Matroskin” a grandezza naturale accanto a un trattore, in buonissimi pirozhki a 15 rubli (circa 0,15 euro) e in giochi d’avventura gratuiti. La “Fattoria Gorodskaja” (cittadina) alla VDNKh è sempre interessante, ma ora, per tutta la durata dell’esposizione “Russia”, è stato aperto un vero e proprio villaggio, Novo-Prostokvashino, in onore del cartone animato sovietico amato da tutti.

Il padiglione “Finanze sagge”

Nel padiglione n. 71, la Banca Centrale di Russia presenta la storia delle finanze del Paese e fornisce un resoconto dettagliato delle ultime tecnologie, dei servizi e dei prodotti. In una sala intitolata “Il passato”, vi verrà ricordato come, un paio di decenni fa, tutti i pagamenti venivano effettuati in contanti e gli smartphone erano sconosciuti. In una sala chiamata “Il futuro”, invece, potrete vedere come sarà la vostra vita tra una decina d’anni.

Padiglione n. 2. “SBER”

La storia delle banche in Russia è raccontata anche nel padiglione della Sberbank. Al suo interno troverete una filiale della Cassa di Risparmio del 1954 con tecnologia e documenti dell’epoca, un monumento al primo depositante portato da San Pietroburgo, monete in metalli preziosi… Mentre la potenza della tecnologia moderna sarà dimostrata con l’aiuto di un interactive pool, di un gigantesco Cheburashka lampeggiante e persino di una funivia degli Altaj.

Padiglione 51. “Mangiare quello che si produce”

Alcuni dei padiglioni sovietici sono stati restaurati appositamente per l’esposizione “Russia”. Ad esempio, i padiglioni “Grano” e “Industria della carne” hanno ripreso l’aspetto del 1954. Nel primo, vi verrà mostrato il viaggio del grano dalla lavorazione del terreno al prodotto finito. Si passa attraverso un corridoio fiancheggiato da grano e la mostra dispone anche di schermi a parete che proiettano video d’atmosfera.

LEGGI ANCHE: Date un’occhiata al meraviglioso restauro di questi due padiglioni del Parco VDNKh

Padiglione F. “Gazprom”

È possibile scoprire cosa significa essere un lavoratore del settore del gas, come si lavora nell’Estremo Nord e come il gas arriva nelle case dopo essere stato estratto dalle profondità del sottosuolo. Si può anche vedere la vasta scala dell’industria russa del gas: tutto nel Padiglione F.

“Casa delle cucine russe”

Kirill Zykov/Sputnik Kirill Zykov/Sputnik

È possibile fare uno spuntino in tutte le aree espositive, ma è più interessante, ovviamente, mangiare nel padiglione interamente dedicato al cibo: la “Casa delle cucine russe”. Ci sono 15 stand che vanno da “Petropavlovsk-Kamchatskij” a “Kaliningrad”, corsi di perfezionamento e degustazioni di piatti regionali.

Non avete ancora voglia di lasciare la VDNKh? C’è ancora una moltitudine di padiglioni da visitare ospitati dalle principali aziende russe: “Yandex” mostrerà il funzionamento delle reti neurali, “VK” (l’azienda del social network VKontakte) vi darà la vostra immagine personale in NFT, mentre, nel padiglione “Rosneft”, potrete saperne di più sull’estrazione del petrolio e lo sviluppo dei giacimenti petroliferi.

Maggiori informazioni sull’esposizione “Russia” sono disponibili sul sito ufficiale



LEGGI ANCHE: Dieci cose da fare al leggendario parco di Mosca VdnKh

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale