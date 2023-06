Qual è la differenza tra “Estremo Nord”, “Nord russo” e “Zapoljarje”?

Quando leggete della Russia, vi può capitare di imbattervi in definizioni geografiche in cui la posizione settentrionale delle varie zone viene indicata con termini diversi. Perché? E cosa significano precisamente?

In Russia, quello di Nord non sempre è un concetto strettamente geografico. Spesso include anche aspetti storici e persino economici.

“Nord russo” significa cultura e storia

Come vi immaginate il “Nord russo”? Probabilmente, come delle zone dove le persone vivono in grandi case di legno, con antiche chiese, con foreste piene di frutti di bosco, e fiumi dalle rive rocciose e dall’acqua gelida. Avete ragione: “Nord russo” significa tutto questo. Tuttavia, la cosa più importante sono le persone che vi abitano.

Un tipico panorama della Regione di Arkhangelsk, la città del nord della Russia in Italia talora nota anche con l‘esonimo di Arcangelo Legion Media Legion Media

Il concetto del “Nord russo” (“Русский Север”; “Russkij Séver”) compare per la prima volta alla fine del XIX secolo negli appunti del governatore di Arkhangelsk, il quale usò questa definizione per indicare la comunanza della cultura degli abitanti del Nordovest della Russia. In seguito, cominciarono a usare questo termine anche gli scrittori e gli studiosi. Infatti, gli abitanti del Nord russo sono accomunati dalla loro cultura, dallo stile di vita, dalle tradizioni e persino dalle cadenze dialettali: a tutti loro è comune il fenomeno dell’“okanje”, quando la “o” viene pronunciata [o] anche in posizione atona, a differenza del russo standard.



LEGGI ANCHE: Ci sono dialetti nella lingua russa?



Anche dal punto di vista gastronomico hanno le stesse tradizioni: mangiano in prevalenza piatti semplici e nutrienti a base di pesce.

Le Isole Solovetskie nella Regione di Arkhangelsk, note nei secoli come centro religioso e poi di detenzioni, e ricche di patrimonio naturale e architettonico Iuliia Leonteva/Getty Images Iuliia Leonteva/Getty Images

LEGGI ANCHE: Sette piatti dei popoli del Mar Bianco da provare

Sono simili pure i tipi di artigianato tradizionale praticati da queste popolazioni.

LEGGI ANCHE: Dieci fantastici tipi di artigianato tradizionale del Nord russo

Molti degli abitanti del Nord Russo discendono dai Pomory o tuttora si autodefiniscono tali.

La chiesa in abbandono di Santa Parasceva. L’edificio in legno si trova nella Regione di Arkhangelsk nei pressi del meraviglioso Parco Nazionale di Kenozero longtaildog/Getty Images longtaildog/Getty Images

LEGGI ANCHE: Viaggio alla scoperta dei Pomory, il popolo del nord russo

Geograficamente, queste persone vivono sulle rive del Mare di Barents e del Mar Bianco, lungo il fiume Dvina Settentrionale. I confini del “Nord russo” non sempre coincidono con i confini amministrativi delle regioni. In quest’area socioculturale sono parzialmente comprese anche le regioni di Arkhangelsk, Murmansk, Jaroslavl, Kirov, nonché l’oblast di Leningrado (da non confondere in questo caso con la città di San Pietroburgo). Nell’area è poi interamente compresa la regione di Vologda, città considerata il perno portante del Nord Russo.

LEGGI ANCHE: A cosa ci si riferisce quando si parla di “Nord russo”?

“Estremo Nord” significa dure condizioni di vita

Il termine “Estremo Nord” (“Крайний Север”; “Krájnij Séver”) fu lanciato in Urss negli anni Trenta per indicare le aree fredde e disagiate del Paese. In questo caso il criterio sono la difficoltà di accesso e le strade che non sono percorribili durante tutto l’anno. Si tratta di zone con permafrost, con bassa fertilità dei terreni e inverni lunghissimi.

Anádyr, capoluogo della Chukotka, ha lo status di città solo dal 1965 e una popolazione di appena 13 mila abitanti Andrej Zima/Sputnik Andrej Zima/Sputnik

LEGGI ANCHE: Come fanno in Russia a costruire le case sul permafrost?

Tali sono i territori a Nord del circolo polare artico, l’Estremo Oriente, una parte degli Urali e alcune zone della Siberia meridionale (sì, meridionale!): villaggi remoti della Repubblica di Tuva e della Repubblica dell’Altaj. Sebbene geograficamente queste aree non siano settentrionali, la Legge le annovera fra i territori dell’Estremo Nord. Ne risulta che con questi territori l’Estremo Nord costituisce circa il 70% di tutta la Russia!

Malgrado la vastità di questi territori, nell’Estremo Nord vivono meno di 12 milioni di cittadini russi, cioè appena il 7% di tutta la popolazione. Queste persone godono di vari benefici, previsti dallo Stato, che comprendono in particolare il cosiddetto “coefficiente di zona” e la “maggiorazione settentrionale” (“северная надбавка”; “sévernaja nadbávka”), usati per calcolare l’anzianità di lavoro, e poi ferie più lunghe e, ogni due anni, nel periodo delle ferie, biglietti di andata e ritorno pagati dallo Stato per le località di villeggiatura. A chi si trasferisce nelle zone di Estremo Nord per esigenze di lavoro, viene inoltre pagato uno speciale sussidio integrativo.

Salekhard, il capoluogo del Circondario autonomo Jamalo-Nenets, sorge esattamente sul Circolo polare artico Aleksandr Ryumin/TASS Aleksandr Ryumin/TASS

Ogni anno, in vista della stagione invernale (che comincia alla metà dell’autunno o anche prima) lo Stato provvede al cosiddetto “rifornimento invernale”, quando nelle regioni remote vengono spediti grandi quantitativi di combustibili, generi alimentari, medicine e di tutto quanto serve per la vita. Al programma di fornitura partecipano al giorno d’oggi anche aziende private.

“Zapoljarje”: i territori a nord del Circolo polare artico

Per “Zapoljarje” (“Заполярье”), invece, si intendono strettamente le regioni situate a nord del Circolo polare artico (il prefisso “za” significa “oltre”). Questi territori comprendono la regione di Murmansk, il Circondario autonomo dei Nenets, le regioni settentrionali del Territorio di Krasnojarsk (con la città di Norilsk), la città di Vorkutá nella Repubblica dei Komi e altre aree. Oltre ai territori sulla terraferma, l’Estremo Nord comprende anche moltissime isole del Mar Glaciale Artico, molte delle quali totalmente disabitate.

Múrmansk, sulla costa settentrionale della penisola di Kola, non lontano dal confine russo con la Norvegia; è capoluogo dela regione omonima. Con circa 270 mila abitanti la più grande città del mondo posta a nord del Circolo polare artico Medvedkov/Getty Images Medvedkov/Getty Images

Qui passa la Rotta marittima del Nord; il corridoio di transito marittimo più rapido tra Europa e Asia attraverso il Mar Glaciale Artico. Qui si trovano grandi riserve di acqua dolce e grandi giacimenti di minerali vari. Oltre alla Russia, anche Usa, Norvegia, Canada e Danimarca possiedono nell’Artico un loro settore di pertinenza. Il confine tra i settori passa attraverso il Polo Nord, mentre le dimensioni dei settori e l’utilizzo del mare sono regolamentati dalle convenzioni internazionali.

Norilsk, nel nord del Territorio di Krasnojarsk, in Siberia, è una citta industriale di 175 mila abitanti Svetlana Shevchenko/Sputnik Svetlana Shevchenko/Sputnik

Nei primi anni Duemila, inoltre, in Russia fu istituita la “Zona Artica della Federazione Russa” (“Арктическая зона Российской Федерации”; “Arkticheskaja zona Rossijskoj Federatsii”); zona economica speciale che offre agli investitori una serie di agevolazioni e benefici. Oltre ai territori artici dello Zapoljarje, in questa zona economica sono comprese anche alcune aree a Sud del Circolo polare artico, tra cui la città di Arkhangelsk.

Ci sono dei territori che rientrano tutti e tre i concetti del Nord?

Varzuga, villaggio della Regione di Murmansk di poco più di 300 abitanti, fondato nel 1466 Evgenij Shelkovnikov (CC BY-SA 4.0) Evgenij Shelkovnikov (CC BY-SA 4.0)

In Russia esistono certamente località che si trovano a Nord del circolo polare artico, in aree di difficile accesso, e che portano avanti antiche tradizioni russe. Tali sono, per esempio, gli antichi villaggi di Osino e Velikovisochnoe nel distretto Zapoljarnyj del Circondario autonomo dei Nenets, fondati nel XVI secolo, nonché i villaggi di Umba e Varzuga nella regione di Murmansk, sorti alla metà del XV secolo.

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale