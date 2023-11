Ecco come trascorrere un weekend perfetto a Tula

Volete fare un piccolo viaggio fuori Mosca, ma non sapete dove andare? Vi suggeriamo la città di Tula! Abbiamo preparato per voi un programma che comprende cultura, divertimento e buon cibo. In generale, tutto ciò di cui il turista più sofisticato ha bisogno

Giorno 1

09:00

La residenza di Lev Tolstoj a Jasnaja Poljana, una ventina di chilometri a sud di Tula Digr (CC BY-SA 4.0) Digr (CC BY-SA 4.0)

Vi consigliamo di iniziare il viaggio dalla tenuta di Jasnaja Poljana. È qui che Lev Tolstoj è nato e ha vissuto la maggior parte della sua vita e qui ha scritto quasi tutte le sue opere principali. Passeggiate nel meraviglioso meleto che fu piantato dallo stesso scrittore (potete acquistare anche il succo delle mele prodotto nella tenuta). Fate un’escursione nella casa dove sono stati conservati l’arredamento e gli oggetti personali dello scrittore. La casa è accessibile solo con una visita guidata, quindi è meglio prenotarsi in anticipo.

14:00

È un buon momento per il pranzo. Davanti all’ingresso della tenuta si trova un piccolo caffè dove è possibile fare uno spuntino. Non mancate di assaggiare la torta Ankovskij al limone, che era la preferita dallo scrittore. Se non ci sono posti liberi nel caffè, un po’ più lontano c’è un hotel con il ristorante “Dvorjanskaja usadba” (“La tenuta nobiliare”), dove si possono assaggiare piatti basati sulle ricette di Sofja Andreevna Tolstaja, il cui libro di cucina è arrivato fino ai giorni nostri.

16:00

Un quadro di Ivan Aivazovskij (1817-1900), il maestro della pittura di mare, esposto al Museo di Arte di Tula Aleksandra Guzeva Aleksandra Guzeva

Se non siete stanchi, continuate la giornata con il Museo d’arte di Tula. Osservate importanti dipinti di Ajvazovskij, Serov e Shishkin. L’esposizione è piccola, quindi un’ora e mezzo sarà sufficiente per visitarla.

18:00

Il Parco Belousov, il più grande della città di Tula, costruito nel 1893 bonificando la discarica cittadina e negli anni sovietici divenuto centro di ritrovo per il relax e gli eventi culturali Legion Media Legion Media

Il museo si trova proprio all’ingresso del Parco Belousov. Si tratta di un grande spazio verde dove si possono incontrare scoiattoli e amanti del jogging (o dello sci di fondo, a seconda della stagione). Nel parco ci sono anche giostre. Percorrendo il parco (in circa 20 minuti) si arriva al ristorante “Pjotr Petrovich”. Lì si può cenare e (18+) bere liquori e birra artigianali.

21:00

Ulitsa Metallistov è la passeggiata centrale di Tula, completamente pedonalizzata, e conduce a una delle porte del Cremlino. Il nome attuale le fu dato in epoca sovietica, nel 1924, in onore della filiale di Tula dell’Unione dei lavoratori dei metalli Sergej Sebelev (CC BY-SA 4.0) Sergej Sebelev (CC BY-SA 4.0)

Se avete ancora le forze, è il momento di andare nella via pedonale Metallistov. Qui la vita non si ferma fino a tarda sera. Si può bere qualcosa di tranquillo (con il bel tempo ci sono molti ristoranti con veranda all’aperto) e divertirsi ballando.

Danze negli spazi attrezzati del lungofiume sull’Upá Grigorij Sysoyev/Sputnik Grigorij Sysoyev/Sputnik

23:00

Buona notte. Domani è un nuovo giorno pieno di emozioni!

Giorno 2

9:00

Il lungofiume sull’Upá è oggi una delle zone più belle di Tula, con aiuole fiorite, giochi per bambini e un sacco di locali Grigorij Sysoyev/Sputnik Grigorij Sysoyev/Sputnik

Raggiungete lungofiume Kazanskaja del fiume Upá di prima mattina. Passeggiate lungo le mura del Cremlino, visitate il Cremlino stesso e la Cattedrale dell’Assunzione, di un piacevole colore lilla. Prendete un caffè alla catena locale “Mr. Cup” e fate uno spuntino con il pan di zenzero di Tula, il mitico prjanik.

11:00

L’edificio a forma di elmetto del Museo delle Armi di Tula Aleksandra Guzeva Aleksandra Guzeva

Mentre siete ancora belli freschi, è il momento di visitare il Museo delle armi di Tula. Sull’altra sponda del fiume vedrete il suo edificio a forma di elmo di bogatyr. Anche per la visita più veloce del museo, riservate almeno un’ora di tempo. Se siete appassionati del genere, di più.

13:00

Lo spazio “Iskra” contiene un sacco di locali alla moda e di spazi culturali Aleksandra Guzeva Aleksandra Guzeva

È ora di pranzo. A 10 minuti a piedi dal museo si trova l’hub gastronomico “Iskra”, uno spazio relativamente nuovo nel centro storico con molti caffè e ristoranti. È particolarmente piacevole qui nella stagione calda: ogni ristorante ha la sua accogliente veranda e le sedie a sdraio sono ovunque.

Monumento al Tulskij prjanik, il prjanik di Tula, il tradizionale pan di zenzero Sergej Ramiltsev/Getty Images Sergej Ramiltsev/Getty Images

Dopo di che si può passeggiare di nuovo lungo la via pedonale Metallistov per acquistare qualche souvenir goloso, come i già citati prjaniki di Tula o la pastilá di Belev. E poi si può andare in Piazza Lenin, dove si trova un monumento al prjanik di Tula! Proprio qui dovreste assolutamente farvi un selfie!

16:00

Il cluster creativo “Oktava” ha sede in alcuni palazzi inutilizzati dalla omonima fabbrica che produce microfoni. Al suo interno ci sono una biblioteca, spazi di co-working, sale convegni, caffè e vari spazi espositivi Evgenij Odinokov/Sputnik Evgenij Odinokov/Sputnik

È un buon momento per conoscere meglio la storia di Tula. Qualche anno fa qui ha aperto un altro spazio interessante: il cluster industriale creativo “Oktava”. Si trova nei locali inutilizzati dell’omonima fabbrica, noto produttore di apparecchiature elettroacustiche.

Il cluster ospita conferenze, masterclass, mostre d’arte contemporanea, uno spazio di co-working, una biblioteca e una libreria, oltre a uno studio di registrazione. Inoltre, è presente un Museo delle Macchine, con un’esposizione multimediale unica nel suo genere. Si consiglia vivamente di partecipare all’escursione “Tula - l’officina della Russia”, dove si apprenderà come la città sia diventata la capitale del prjanik, del samovar, delle armi e di altre industrie. Piacerà anche ai bambini. Si svolge tutti i giorni dalle 14:00 alle 18:00 ogni ora.

L’esposizione multimediale del Museo della macchina utensile a Tula Evgenij Odinokov/Sputnik Evgenij Odinokov/Sputnik

Alle 19:00 e alle 20:00 di ogni giorno c’è un’escursione altrettanto interessante, “Storia dell’industria”, che racconta le principali tappe dell’industrializzazione mondiale, comprese la Russia e Tula.

Proprio all’interno si trova una caffetteria, dove è possibile prendere un caffè e cenare. Vicino si trovano anche diversi altri caffè e una grande food hall.

20:30

Si può partire per la stazione ferroviaria e andare verso Mosca. L’ultimo treno parte intorno alle 23:00, quindi avrete tempo per tutto!

Come arrivare a Tula:

In auto. Da Mosca a Tula c’è l’autostrada M-2. La distanza è di 180 km e il tempo di viaggio è di circa 2,5-3 ore. Lungo il percorso è possibile fermarsi per la colazione nella città di Serpukhov, nella Regione di Mosca. Attenzione: nel centro di Tula i parcheggi sono a pagamento. È possibile pagare via sms, leggendo attentamente le istruzioni sui cartelli stradali.

In autobus. Durata del viaggio 2,5-3,5 ore, media costo del biglietto_ 850-1500 rubli (8 -15 euro, al cambio di inizio novembre 2023).

Gli autobus per Tula partono da diverse stazioni di Mosca e potete scegliere quella più comoda per voi: stazione degli autobus Novojasenevskaja, stazione degli autobus Salarjevo, stazione della metropolitana Lesoparkovaya e Orekhovo… Gli orari sono disponibili qui.

In treno. ci sono molti treni per Tula da Mosca, comprese le linee ad alta velocità. I vantaggi sono che sono veloci e la durata del viaggio è di poco più di 2 ore. I treni partono dalla stazione ferroviaria Kurskij e Vostochnij. È possibile acquistare un biglietto online sul sito delle Ferrovie russe. Il costo parte da 500 rubli (circa 5 euro).



