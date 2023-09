Dove è nato Tolstoj? Cinque fatti da conoscere su Jasnaja Poljana

Russia Beyond

Il grande scrittore venne alla luce in questa tenuta di campagna nella regione di Tula, lì compose gran parte delle sue opere e lì volle essere sepolto, in una semplice tomba in mezzo al bosco

In occasione dell’anniversario della nascita di Lev Tolstoj (9 settembre), abbiamo raccolto per te alcune informazioni sul nido familiare del grande scrittore, la famosa tenuta di Jasnaja Poljana.

1 / Tolstoj nacque a Jasnaja Poljana e vi avrebbe trascorso la maggior parte della sua vita (circa 50 anni), lasciandola, di tanto in tanto, solo per recarsi a Mosca, in Crimea e altre località. “Senza Jasnaja Poljana difficilmente posso figurarmi la Russia e il mio rapporto con essa”, scriveva.

2 / Per Tolstoj, Jasnaja Poljana era il luogo ideale per lavorare. Fu qui che scrisse i suoi libri più famosi, compresi “Guerra e pace” e “Anna Karenina”.

3 / Lo scrittore curava i giardini e piantava personalmente gli alberi da frutta della tenuta. Oggi nel meleto di Jasnaja Poljana ci sono migliaia di alberi. Recentemente, i discendenti dello scrittore hanno avviato una produzione di succo di mele provenienti dalla tenuta.

4 / Tolstoj è sepolto a Jasnaja Poljana. Fu lui stesso a scegliere il posto per la sepoltura, specificando che sulla tomba non avrebbero dovuto esserci né monumenti né croci. Per questo, vi è soltanto un tumulo coperto di erba.

5 / La prima direttrice del museo di Jasnaja Poljana fu la figlia dello scrittore, Aleksandra. Anche oggi al museo lavorano alcuni discendenti di Tolstoj. Fino a poco tempo fa, i discendenti di Tolstoj (più di 300 persone, provenienti da tutte le parti del mondo) si radunavano a Jasnaja Poljana due volte l’anno.



