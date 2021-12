Benvenuti a Rybinsk, la città che vi farà fare un viaggio ai tempi della Russia zarista

In questa località nella regione di Jaroslavl i negozi del centro storico hanno sostituito le insegne al neon con scritte uguali a quelle usate nel XIX secolo, e i “rider” vanno al lavoro vestiti come fattorini retrò

La città mercantile di Rybinsk, situata a circa 320 km a nord di Mosca, nella regione di Jaroslavl, vicino al fiume Volga, ha completamente trasformato le sue strade, riportandole all’aspetto che avevano 150 anni fa. Qui ci sono moltissimi edifici antichi, e qualche anno fa il governo della città ha chiesto ai commercianti di attaccare sopra i propri negozi delle insegne in stile pre-rivoluzionario. Oggi per le strade di Rybinsk passeggiano i turisti, attirati da un centro storico che fa fare un salto indietro nel tempo.

Il centro storico di Rybinsk Aleksandr Roscshin/TASS Aleksandr Roscshin/TASS

Tutto è iniziato nel 2017, quando un designer e musicista locale di nome Dmitrij Kuznetsov ha avuto l'idea di “rifare il trucco” alla sua città natale.

Negozio di tende ETNO-KUZNYA/ Mitya Kuznetsov

In precedenza, gli antichi edifici erano coperti da moderne insegne che indicavano i negozi e gli uffici: un collage ben poco armonico di stili, che creava una certa dissonanza tra gli eleganti palazzi e le anonime scritte.

Kuznetsov ha quindi suggerito di realizzare dei cartelloni - anche a mano - con il vecchio alfabeto, quello utilizzato durante l’Impero Russo, in modo da dare alla città lo stesso aspetto che aveva nel XIX secolo. Kuznetsov ha definito il suo progetto “un museo a cielo aperto”.

Un alimentari con l'insegna "Pane, frutta, carne, vino" ETNO-KUZNYA/ Mitya Kuznetsov

I primi ad accettare la sfida sono stati un negozio di cosmetici e una libreria. “Legno e acciaio: si parte da questi materiali - ha spiegato Kuznetsov -. Usiamo la vernice acrilica invece di quella ad olio. La cosa più importante è il lavoro manuale, il lavoro degli artisti”.

Bookmaker. Secondo la scritta, l'attività esiste dal 2001 ETNO-KUZNYA/ Mitya Kuznetsov

Questa idea creativa è stata sostenuta dall'amministrazione locale, che ha obbligato tutte le attività commerciali del quartiere a sostituire le insegne con nuove scritte in stile retrò. Kuznetsov e il suo team hanno elaborato un modello estetico uguale per tutte le insegne.

Centro commerciale ETNO-KUZNYA/ Mitya Kuznetsov

I designer hanno studiato l'ortografia dell’antica lingua russa usando libri di testo di inizio XX secolo. Non c’è da stupirsi se non tutti i russi riescono a capire cosa c’è scritto al primo colpo d’occhio! Le scritte sembrano davvero autentiche.

Orologeria Aleksej Lebedev/Sputnik Aleksej Lebedev/Sputnik

Finora sono state sostituite più di 200 insegne, e i costi sono parzialmente sostenuti dall’amministrazione locale.

Una gioielleria, un negozio di carta da parati e un'azienda di eventi ETNO-KUZNYA/ Mitya Kuznetsov

Alcune attività commerciali si sono spinte oltre: Delivery Club, ad esempio, ha pensato che in questa città dovessero circolare dei corrieri dall’aspetto retrò. E così le moderne giacche dei “rider” sono state sostituite con una divisa classica, mentre gli zaini sono stati messi da parte per far posto a vecchie scatole con cinghie di cuoio. Se nella Russia zarista ci fossero state delle app per la consegna di cibo a domicilio, avrebbero avuto esattamente questo aspetto! Tuttavia, l'azienda non promette che i corrieri si vestano sempre così perché l'uniforme moderna è molto più conveniente, ma può capitare che di tanto in tanto si presentino con l'uniforme vintage.

Un fattorino vestito in stile retrò Delivery Club Delivery Club

Il negozio di alimentari Vkusvill Vkusvill Vkusvill

Il viaggio indietro nel tempo inizia già sulla strada che conduce a Rybinsk: ogni sabato, infatti, da Jaroslavl parte una vecchia locomotiva in stile retrò.

