Venti simboli non ufficiali della Russia (FOTO)

1 / Babushka

Nikolaj Nikitin/TASS Nikolaj Nikitin/TASS

Le nonne possono essere ovunque nel mondo, ma la “bábushka” è un fenomeno esclusivamente russo. Si distinguono per il loro aspetto, indossando il famoso velo in testa “da babushka”. E sono le creature più premurose (se non… tossiche a volte), soprattutto quando insistono per farti mangiare di più!

LEGGI ANCHE: Ecco perché le babushke russe sono un fenomeno!

2 / Balalajka

Legion Media Legion Media

La balalajka, dalla forma triangolare, è probabilmente lo strumento musicale “più russo”. È nota per essere stata suonata in Russia fin dal XVII secolo e in realtà è ancora diffusa e insegnata nelle scuole di musica. Molte band moderne eseguono persino cover di canzoni celebri con la balalajka, aggiungendo un sapore folk russo unico.

LEGGI ANCHE Balalajka: le risposte a tutte le curiosità sullo strumento popolare russo per eccellenza

3 / Balletto

Aleksej Danichev/Sputnik Aleksej Danichev/Sputnik

Anche se non siete mai stati in Russia, avrete sicuramente avuto modo di vedere il balletto classico. Ebbene, abbiamo il piacere di informarvi del fatto che che è nato e si è formato proprio in Russia! E “Il lago dei cigni” di Pjotr Chajkovskij, è probabilmente uno dei balletti più noti e rappresentati al mondo.

LEGGI ANCHE: Balletto russo: quindici storie da non perdere per essere veri esperti

4 / Bliny

Aleksandr Scherbak/TASS Aleksandr Scherbak/TASS

I bliny (le crêpes russe) sono un cibo russo fondamentale. Si possono mangiare con centinaia di ripieni. Ogni russo ha la sua ricetta che viene tramandata da generazioni. Esiste persino un’intera “settimana dei bliny”, chiamata “Maslenitsa”.

LEGGI ANCHE: Carnevale di bliny: otto ricette facili e buone per tutti i gusti

5 / Borsch

Legion Media Legion Media

Il primo pensiero potrebbe essere: Aspetta! Il borsch è ucraino. Ma, credeteci, le discussioni su a quale cultura appartenga il borsch sono vecchie quanto le culture stesse. Abbiamo cercato di risolvere la controversia e abbiamo scoperto come il borsch russo si differenzi da quello ucraino.

LEGGI ANCHE: Che differenze ci sono tra il borsch russo e il borsch ucraino?

6 / Cattedrale di San Basilio

Legion Media Legion Media

Questa chiesa sulla Piazza Rossa è probabilmente l’edificio più riconoscibile della Russia. È riprodotta ovunque quando si parla di Russia: francobolli, cartoline, copertine di libri e molto altro. Ma sapevate che si tratta di nove chiese in una? E che ha un altro nome ufficiale? No? Allora leggete il nostro articolo per saperne di più.

LEGGI ANCHE: San Basilio, i segreti della Cattedrale simbolo di Mosca

7 / Caviale

Legion Media Legion Media

Non importa che sia nero o rosso… Il caviale è perfetto in qualsiasi colore. È un’aggiunta perfetta ad altri piatti, può essere anche un antipasto. I russi non fanno il bagno nel caviale come si potrebbe pensare; la maggior parte dei russi associa il caviale alla notte di Capodanno e non lo mangia regolarmente. Tuttavia, è sempre un ottimo e gustoso souvenir dalla Russia (e, a proposito, ci sono molti altri tipi di caviale oltre a quello rosso e nero).

LEGGI ANCHE: Quindici tipi di caviale prodotti e consumati in Russia

8 / Chiese e cupole dorate

Legion Media Legion Media

Se foste catapultati segretamente in Russia, indovinereste sicuramente dove siete, solo per tutte le cupole dorate che si vedono ovunque! Qua e là in diverse città, le chiese ortodosse russe sono di solito gli edifici più belli, spesso individuabili già da lontano. A proposito, sapete perché le cupole hanno la tipica forma a cipolla?

LEGGI ANCHE: L’architettura delle chiese ortodosse russe: ecco il nome e il significato dei vari elementi

9 / Colbacco

Legion Media Legion Media

Ricordate il cosmonauta russo ubriaco Lev Andropov nel film campione d’incassi “Armageddon” (1998)? Indossava un colbacco, cappello che in russo si chiama “ushanka”. Così come Arnold Schwarzenegger in “Danko” (1988). È un tipico copricapo russo con radici storiche. Se avete bisogno di un costume legato alla Russia per Halloween o per una festa in stile russo, il colbacco è un must!

10 / Insalata russa

Vasilisa Malinka Vasilisa Malinka

Mentre tutti nel mondo chiamano questa insalata “russa”, per i russi è “Olivier” e credono che abbia preso il nome da uno chef francese (o belga) che l’avrebbe creata mentre cucinava per la famiglia dello zar o nel suo ristorante di Mosca. In ogni caso, durante l’era sovietica la ricetta di questo piatto è stata semplificata, in modo che tutti potessero prepararla a casa. E ancora oggi è il piatto principale di Capodanno.

LEGGI ANCHE: Guida definitiva alla preparazione dell’insalata Olivier (“Insalata russa”)

11 / Kalashnikov

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Una battuta dice che, qualunque cosa producano i russi, finiscono sempre per ottenere un Kalashnikov. Questo famoso fucile automatico (e il più diffuso al mondo) è stato progettato da Mikhail Kalashnikov nel 1947, e viene ancora prodotto.

LEGGI ANCHE: Tutto quello che c’è da sapere sul Kalashnikov

12 / Khokhloma

Legion Media Legion Media

Il khokhloma è uno degli stili più diffusi della Russia. Questa pittura ci colore rosso, nero e oro viene realizzata sulle stoviglie in legno da oltre 300 anni. I riconoscibili uccelli di fuoco e gli ornamenti floreali sono diventati un vero e proprio marchio russo.

LEGGI ANCHE: Tutto quello che c’è da sapere sullo stile khokhloma, la pittura “dorata” delle stoviglie russe

13 / Kokoshnik

Vladimir Astapkovich/Sputnik Vladimir Astapkovich/Sputnik

Questo tradizionale copricapo femminile è famosissimo e ogni regione russa aveva la propria forma e decorazione. Esistono molti tipi di kokoshnik, dai piccoli diademi a quelli giganti. Ed è stato anche un protagonista nella pittura russa.

LEGGI ANCHE: Kokóshnik: otto cose che dovete sapere sul copricapo russo per eccellenza

14 / Matrioshka

Legion Media Legion Media

La bambola russa più iconica assomiglia a una signora con uno scialle. All’interno della sua figura di legno è nascosta una bambola di dimensioni più piccole e, al suo interno, una bambola ancora più piccola… Dentro possono esserci da tre a decine di bambole, a seconda delle dimensioni della più grande. Tra l’altro, non è un giocattolo tradizionale in sé con cui i bambini russi hanno giocato per secoli, ed è relativamente recente, ma ha ovviamente guadagnato molta popolarità nel corso degli anni!

LEGGI ANCHE: Sette curiosità sulla matrioshka, il souvenir russo per eccellenza

15 / Orso

Getty Images Getty Images

Gli orsi, ovviamente, vivono in varie parti del mondo, ma, per qualche motivo, sono sempre stati più associati alla Russia. Esiste una leggenda diffusa all’estero secondo cui gli orsi camminano spesso per le strade della città russe… E i media occidentali hanno ritratto la Russia per secoli come un orso nelle vignette e nelle illustrazioni satiriche.

LEGGI ANCHE: Quali specie di orsi vivono in Russia?

16 / Quadrato nero

Galleria Tretjakov Galleria Tretjakov

Conoscete qualche artista russo? Sicuramente sì. Almeno, Kazimir Malevich e il suo iconico quadro “Quadrato nero” che ancora oggi fa discutere tutto il mondo. Quando lo dipinse, all’inizio del XX secolo, fu una cosa rivoluzionaria!

LEGGI ANCHE: Sette curiosità poco conosciute sul “Quadrato nero” di Malevich

17 / Samovar

Legion Media Legion Media

Non è un segreto che i russi adorano il tè e questo “bollitore” è una cosa storica. Riunisce tutta la famiglia. La maggior parte dei samovar può contenere molta acqua e rimanere calda per lunghi periodi, quindi l’ora del tè poteva durare tanto!

LEGGI ANCHE: Dieci curiosità sul samovar, oggetto simbolo della Russia

18 / Sputnik

David Sholomovich/Sputnik David Sholomovich/Sputnik

Nel 1955, con il lancio dello “Sputnik”, il primo satellite terrestre artificiale, ebbe inizio l’era spaziale dell’umanità. Vi siete mai chiesti cosa c’è dietro questa storia?

LEGGI ANCHE: Come è stato lanciato il primo satellite terrestre artificiale al mondo?

19 / Stella rossa a cinque punte

Ilja Najmushin/Sputnik Ilja Najmushin/Sputnik

Uno dei simboli più riconoscibili dell’era sovietica è ancora presente in Russia, come le stelle rosse delle torri del Cremlino di Mosca. La stella era presente sull’uniforme militare imperiale russa e, nel 1918, divenne il simbolo principale dell’Armata Rossa. I cinque raggi della stella simboleggiano l’unione dei cinque continenti del mondo nella lotta per la libertà.

LEGGI ANCHE: Non solo falce e martello: ecco i cinque principali simboli dell’Urss

20 / Vodka

Valentin Kunov/TASS Valentin Kunov/TASS

Salute! Non c’è bisogno di ulteriori commenti, perché la parola vodka è entrata praticamente in tutte le lingue del mondo nella sua forma russa (e si ritiene che il chimico russo Dmitrij Mendeleev abbia addirittura creato la vodka; ma è vero?). A proposito, leggete alcuni consigli su come bere vodka e non ubriacarsi!

LEGGI ANCHE: Tre punti fermi sulla “vodka russa” (o non è neppure “russa”?)

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale