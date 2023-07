Sette musei di Mosca da visitare assolutamente

Nella capitale russa ci sono centinaia di musei, da appartamenti memoriali a storiche tenute, da pinacoteche e sale espositive estremamente specialistiche (dal museo dell’apicoltura a quello delle decorazioni natalizie o dei giocattoli sovietici…). Noi però abbiamo selezionato per voi solo i grandi must che davvero non possono essere persi

1 / Musei del Cremlino di Mosca

Nikolaj Galkin/TASS Nikolaj Galkin/TASS

Conviene cominciare a esplorare Mosca con la visita del Cremlino, la vera culla della storia russa. Qui potrete ammirare vari capolavori dell’architettura russa antica, fare una passeggiata per le piazze della cittadella, osservando le torri e i palazzi, e vedere Zar-pushka (lo Zar dei cannoni; una gigantesca bombarda) e la Campana dello Zar, che pesa 216 tonnellate! Nella Piazza delle Cattedrali dovrete per forza visitare le tre cattedrali più importanti del Cremlino: della Dormizione, dell’Arcangelo Michele e dell’Annunciazione.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Se i vostri programmi ve lo consentono, visitate l’Armeria del Cremlino, dove vedrete corone degli zar russi, carrozze imperiali, paramenti indossati per l’incoronazione, insegne e ordini imperiali, nonché un’infinità di oggetti in metalli preziosi, decorati con pietre, che gli zar usavano nella loro vita quotidiana.

Per info visitate il sito kreml.ru



2 / Museo Statale di Storia

Legion Media Legion Media

Sulla piazza Rossa sarete letteralmente circondati da edifici che fanno capo al Museo statale di storia. Si tratta innanzitutto dell’edificio principale in mattoni rossi che, con le sue due torri assomiglia a un antico terem dei boiardi. Al museo di possono vedere dei reperti archeologici dell’età della pietra, rinvenuti sul territorio della Russia, armi, quadri, antichi oggetti di uso domestico e vari capolavori degli orafi di Corte, creati per gli zar. Inoltre, al museo vengono regolarmente allestite delle mostre temporanee.

Legion Media Legion Media

Dall’altra parte della piazza Rossa s’erge la cattedrale dell’Intercessione della Madre di Gesù, meglio nota come cattedrale di San Basilio. Anche la cattedrale, che nasconde molte chiese sotto un unico tetto, è una filiale del Museo di storia.

Il complesso museale include inoltre il Museo della Guerra patriottica del 1812 e la Residenza dei Romanov, con un’esposizione che illustra la vita dei boiardi russi nel XVI-XVII secolo.

Per info visitate il sito shm.ru



3 / Galleria Tretjakov

Legion Media Legion Media

È uno dei più noti musei di Mosca, con la più grande collezione al mondo di pittura russa. Nell’edificio storico in Lavrushinskij pereulok (vicolo) sono esposte icone e quadri, creati dai tempi antichi fino all’inizio del XX secolo. Il nucleo dell’esposizione è costituito dalla collezione privata del mercante Pavel Tretjakov, che costruì l’edificio della Galleria con i propri soldi e lo regalò alla città.

Legion Media Legion Media

La Nuova sede della galleria, in via Krymskij val, ospita una collezione di pittura russa dei secoli XX-XXI, compresi i pittori dell’avanguardia russa (come il “Quadrato nero” di Malevich) e del realismo socialista.



In tutti gli edifici del museo si organizzano spesso mostre temporanee di pittori russi (e non solo russi). Anche il Museo di Pavel e Sergej Tretjakov (fratello del fondatore della Galleria e anche lui mecenate), allestita nella casa in cui i fratelli sono cresciuti, nonché il Museo di Viktor Vasnetsov fanno capo alla Galleria Tretjakov.

Per info visitate il sito: tretyakovgallery.ru

4 / Museo Statale di Arti figurative A.S. Pushkin

Mike1979 Russia (CC BY-SA) Mike1979 Russia (CC BY-SA)

Il museo, comunemente chiamato “Pushkinskij”, possiede una vasta collezione di arte estera dai tempi antichissimi ai nostri giorni.

L’edificio principale contiene una grande collezione di calchi di famose sculture e opere architettoniche dell’epoca antica, del Medioevo e del periodo rinascimentale. Il museo espone inoltre numerose opere dei grandi della pittura come Botticelli, Rubens, El Greco, rarità egizie e reperti archeologici provenienti da tutto il mondo.

Wikipedia/Shakko Wikipedia/Shakko

Oggi il Pushkin è un complesso museale che include anche la Galleria dell’arte europea e americana, dove si possono vedere dei quadri degli impressionisti francesi e di altri pittori occidentali del XIX-XX secolo, nonché l’Appartamento memoriale del celebre pianista Svjatoslav Richter.

Per info visitate il sito: pushkinmuseum.art

5 / Museo della Cosmonautica

Artyom Geodakyan/TASS Artyom Geodakyan/TASS

Una delle principali conquiste dell’Urss, di cui la Russia va tuttora fiera, è l’esplorazione dello Spazio. Il museo, situato vicino alla stazione VdnKh della metropolitana di Mosca, fu inaugurato in concomitanza con il XX anniversario del volo di Jurij Gagarin del 12 aprile 1961.

Qui si possono vedere i Lunokhod (rover lunari sovietici), i propulsori dei razzi e molte altre curiosità, fra cui alcune tute originali e effetti personali dei cosmonauti andati nello Spazio. Inoltre, nel museo sono esposte numerose opere d’arte dedicate allo Spazio e un plastico a grandezza naturale della stazione orbitante sovietica “Mir”, nel quale si può entrare.

Ruslan Krivobok/Sputnik Ruslan Krivobok/Sputnik

Una filiale del museo, situata vicino alla sede centrale, è la casa memoriale di Sergej Koroljov, capo progettista e anima del programma spaziale dell’Urss, che fu anche promotore del museo.

Per info visitate il sito: kosmo-museum.ru

6 / Museo di Biologia K.A. Timirjazev

AleksandraShe (CC BY-SA) AleksandraShe (CC BY-SA)

Questo museo piace molto ai ragazzi che qui possono vedere come si evolvono gli organismi viventi, osservare batteri e microbi attraverso il microscopio, conoscere gli animali estinti, le specie vegetali protette, i fossili e i minerali vari.

Evgeniya Novozhenina/Sputnik Evgeniya Novozhenina/Sputnik

Degno di nota è anche l’edificio: il museo occupa una villa in stile russo, costruita alla fine dell’Ottocento dal collezionista Pjotr Shchukin (fratello di un altro grande collezionista: Sergej Shchukin) per il suo Museo delle antichità russe.

Per info visitate il sito: gbmt.ru

7 / Museo della storia del Gulag

Anna Rapeyko (CC BY-SA)/Legion Media Anna Rapeyko (CC BY-SA)/Legion Media

Questo museo è molto importante per la comprensione della storia sovietica e del sistema repressivo creato in quel periodo. Qui è custodita un’enorme quantità di documenti e di testimonianze dei detenuti del sistema Gulag, i loro effetti personali e altri oggetti, provenienti dai più terribili luoghi di detenzione dell’Urss.

Evgeniya Novozhenina/Sputnik Evgeniya Novozhenina/Sputnik

Il museo espone anche quadri, opere grafiche, manifesti, cartoline, sculture e libri, dedicati alla repressione. È un museo moderno di tipo interattivo, dove si possono consultare moltissimi materiali audio e video e si può immergersi nella terribile realtà del Gulag con l’ausilio di un visore di realtà virtuale.

Per info visitate il sito: https://gmig.ru/

