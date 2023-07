Tutto quello che c’è da sapere su Jurij Gagarin: tredici fatti in breve

1 / Gagarin era figlio di un pastore

Il pilota e cosmonauta, Eroe dell’Unione Sovietica, Jurij Gagarin con sua madre Anna e suo padre Aleksej nella casa di famiglia di Gzhatsk (oggi Gagarin), 1961 Igor Snegirev/Sputnik Igor Snegirev/Sputnik

Jurij Gagarin (1934-1968) era quello che si dice un “comune ragazzo del popolo”: suo padre era un pastore e sua madre lavorava in un allevamento di maiali. Da bambino trascorse un anno e mezzo sotto l’occupazione tedesca. Dopo la scuola, si formò come operaio in una fonderia e allo stesso tempo si iscrisse a un club di aviazione. Quando fu arruolato nell’esercito, fu assegnato alle forze aeree. Questo fu l’inizio della sua carriera di pilota. Dopo 265 ore di volo, si qualificò come “pilota di terza classe” e salì al grado di tenente maggiore (starshij lejtenant).

2 / Sapeva che la missione poteva essere suicida

I piloti di caccia dell'aeronautica sovietica German Titov (al centro a sinistra) e Jurij Gagarin (al centro, il secondo da sinistra) come parte del gruppo del Primo distaccamento di cosmonauti dell’Urss fanno pratica di tecnologia spaziale al Centro di addestramento dei cosmonauti, 1960 Sputnik Sputnik

Prima del suo volo, erano stati lanciati in orbita quattro manichini, uno dei quali era completamente bruciato. Queste informazioni erano tenute top secret, ma tutti sapevano che c’era la possibilità concreta che Gagarin non tornasse dallo Spazio.

Tanto più che tre giorni prima del lancio, Sergej Koroljov, capo del programma spaziale, aveva deciso di mostrare ai cosmonauti come decolla il razzo R-9A. Ma alle 8 del mattino il razzo esplose durante il lancio davanti agli sguardi attoniti dei cosmonauti. Koroljov si affrettò a rassicurare Gagarin che il suo razzo R-7 era molto più affidabile.

Tuttavia, Gagarin scrisse una lettera di addio alla moglie, nel caso servisse.

3 / Durante il decollo, Gagarin pensò a un incendio

Jurij Gagarin, primo uomo ad essere andato nello Spazio, subito dopo il ritorno sulla Terra con il veicolo di discesa della Vostok-1. Attorno a lui, la squadra di ricerca guidata dal comandante della divisione missilistica, il maggiore A. Gasiev, e alcuni residenti locali del luogo dell’atterraggio Aleksandr Sergeev/Sputnik Aleksandr Sergeev/Sputnik

All’epoca, nessuno conosceva ancora l’aspetto di una navicella spaziale dall’interno, mentre attraversava gli strati dell’atmosfera. Così, quando Gagarin vide delle fiamme bruciare all’esterno della capsula Vostok 1, fu preso dal panico e contattò il Centro di controllo della missione: “Sto andando a fuoco, addio compagni!”. In seguito, questo piccolo episodio fu messo a tacere.

4 / Gagarin ha effettivamente rischiato di morire nel 1961

Il cosmonauta Jurij Gagarin nella cabina di pilotaggio della navicella Vostok-1 prima del lancio. Cosmodromo di Baikonur, 12 aprile 1961. Frame dal documentario “Sovety v kosmose” (“I sovietici nel Cosmo”) Sputnik Sputnik

All’epoca, l’atterraggio all’interno della capsula era tecnicamente impossibile: Gagarin doveva espellersi dalla capsula con il paracadute. Tuttavia, quando si espulse come previsto, la valvola per l’alimentazione dell’aria nella sua tuta pressurizzata non si aprì immediatamente. Il primo uomo nello Spazio, che aveva compiuto il viaggio più pericoloso, rischiò di morire nell’ultima tappa della missione.

5 / Gagarin fu scelto per il suo aspetto

Universal Archive/Universal Images Group via Getty Images Universal Archive/Universal Images Group via Getty Images

Era atletico, ben coordinato e aveva ottenuto buoni risultati nei test, ma non aveva alcun talento speciale rispetto agli altri candidati al primo volo spaziale. Altri fattori a favore di Gagarin furono i suoi tratti fotogenici, il suo nome che suonava bene e il suo sorriso disarmante. Il leader sovietico Nikita Khrushchev sapeva che il primo cosmonauta sarebbe diventato automaticamente un personaggio pubblico; il “volto del Paese”. Ed era consapevole che questo volto doveva essere attraente.

6 / Il suo volo era in modalità pilota automatico

Daily Herald/Mirrorpix/Getty Images Daily Herald/Mirrorpix/Getty Images

Per ridurre al minimo i rischi legati al pilotaggio della navicella, si decise di rendere il volo completamente automatico. L’astronauta poteva prendere il controllo solo in caso di guasto. Ma non si arrivò a questo punto.

7 / L’astronauta ricevette un grosso compenso per il suo volo

Il cosmonauta Jurij Gagarin fa colazione nel suo appartemento, uno dei tanti benefit ricevuti dallo Stato per il suo viaggio nello Spazio Aleksandr Mokletsov/Sputnik Aleksandr Mokletsov/Sputnik

Per molto tempo queste informazioni sono rimaste riservate, ma ora lo sappiamo: i sovietici stimarono il valore del primo volo spaziale con equipaggio in 15.000 rubli: 187 salari mensili medi nell’Urss di allora. Ma Gagarin non ricevette solo denaro. Gli fu dato un appartamento di quattro stanze completamente arredato, un’auto di rappresentanza, una casa per i suoi genitori e gli fu fornito tutto il necessario per vivere, dai cappotti alle camicie, fino ai rasoi elettrici.

8 / Al ritorno fu accolto come una rockstar

L’Avana, Cuba, 26 luglio 1961. Fidel Castro e Jurij Gagarin alla celebrazione dell'ottavo anniversario dell'inizio della Rivoluzione cubana Valentin Sobolev/TASS Valentin Sobolev/TASS

Il 12 aprile 1961 tutta l’Urss abbandonò le proprie attività: la giornata lavorativa fu interrotta e divenne una giornata di festa nazionale. Il fino ad allora sconosciuto Jurij Gagarin divenne una star nel giro di poche ore.

Gagarin fu immediatamente inviato in un tour mondiale di 29 Paesi. Cenò con la regina britannica, si bagnò in un acquazzone tropicale a Cuba con Fidel Castro e partecipò a ricevimenti con l’attrice italiana Gina Lollobrigida (che lo baciò!).

9 / Gagarin ha amato una sola donna per tutta la vita

Jurij Gagarin nel 1960, con la moglie Valentina e la figlia maggiore, Elena Gagarina, nata nell’aprile del 1959. La sorella minore, Galina, nascerà nel marzo del 1961, un mese prima del volo nello Spazio del padre ADN-Bildarchiv/ullstein bild via Getty Images ADN-Bildarchiv/ullstein bild via Getty Images

“Mi è subito piaciuto tutto di lei: il suo carattere, la sua statura minuta, i suoi brillanti occhi castani, le sue trecce e il suo piccolo naso leggermente incipriato e lentigginoso”, disse Jurij Gagarin di sua moglie Valentina. Insieme hanno vissuto felicemente per 11 anni. Anche quando la fama mondiale e l’amore di migliaia di donne travolsero Gagarin, egli rimase fedele a questa ragazza modesta “dal semplice abito blu”. Dopo la morte del marito, Valentina non si è mai risposata e non ha mai rilasciato neanche un’intervista.

10 / Gagarin non volò mai più nello Spazio

Regione di Mosca, estate 1961. Jurji Gagarin, pochi mesi dopo il suo volo nello Spazio, durante gli esercizi mattutini al campo sportivo della Città delle Stelle Aleksandr Sergeev/TASS Aleksandr Sergeev/TASS

La salute di Gagarin si deteriorò molto a causa degli interminabili tour in giro per il mondo e il cosmonauta ingrassò. La cosa lo preoccupò: temeva che l’alto comando non avesse più intenzione di mandarlo nello Spazio. Tornò ad addestrarsi nel 1963, ma non fu mai più mandato in missione.

Come ha scritto Nikolaj Kamanin, responsabile dell’addestramento dei cosmonauti, nel suo libro “Skrytyj kosmos” (“Lo Spazio nascosto”): “Gagarin sperava di poter fare un giorno altri voli spaziali. Ma era improbabile che ciò accadesse. Gagarin era diventato troppo importante per la storia dell’umanità per poter mettere a rischio la sua vita in un normale volo spaziale”.

11 / Gagarin soffriva di depressione e beveva pesantemente

Jurij Gagarin durante una vacanza in Crimea nel 1961. A destra, il corrispondente del quotidiano “Pravda” Nikolaj Denisov e il giornalista Sergej Borzenko Aleksandr Sergeev/Sputnik Aleksandr Sergeev/Sputnik

La mancanza della possibilità di un altro volo fece soffrire il cosmonauta. Era afflitto dalla depressione. A questo si aggiungeva la dipendenza dall’alcol: tutti, dai parenti ai ministri e ai marescialli, volevano brindare con Gagarin all’amicizia, all’amore, allo Spazio…

Le voci sulle scappatelle alcoliche di Gagarin si moltiplicarono. La storia più famosa delle sue bevute ebbe luogo nella località di Foros, sul Mar Nero. Gagarin saltò dal balcone di un albergo, si ruppe un osso facciale e trascorse un mese in ospedale.

12 / Morì durante una sessione di addestramento di routine

Jurij Gagarin (a sinistra) con il pilota militare di prima classe colonnello Aleksandr Spravtsev (a destra) in un aeroporto militare prima di un volo di addestramento. Spravtsev volò ripetutamente con Gagarin come istruttore Aleksandr Mokletsov/Sputnik Aleksandr Mokletsov/Sputnik

Gagarin morì nella cabina di pilotaggio di un MiG-15 durante una sessione di addestramento di routine, nella primavera del 1968. Il caccia si schiantò al suolo dopo che Gagarin aveva annunciato con voce tranquilla che la missione di volo era finita e che stava tornando alla base.

L’inchiesta ha prodotto 29 faldoni, classificati come “top secret”, ma non è stata pubblicata nemmeno la più breve delle conclusioni sulle circostanze dell’incidente. Solo nel 2011, sulla base di questi documenti, la probabile causa dell’incidente è stata indicata come una manovra brusca e una collisione con un pallone-sonda. Tra l’altro, Gagarin non era solo sull’aereo…

13 / Gagarin fu cremato e le sue ceneri furono inserite nella mura del Cremlino

I funerali del pilota-cosmonauta dell’Urss Jurij Gagarin e del pilota, ingegnere-colonnello Vladimir Seregin, tragicamente morti in un incidente aereo, effettuando un volo di addestramento su un aereo MiG-15UTI nella regione di Vladimir Dmitrij Chernov/Sputnik Dmitrij Chernov/Sputnik

Alla fine degli anni Sessanta il governo sovietico aveva già capito come evitare la sepoltura “cristiana” nella terra: molte personalità famose venivano ora cremate.

Questo è esattamente ciò che venne fatto con Gagarin. L’urna che conteneva le sue ceneri fu poi inserita nelle mura del Cremlino, dove ormai si era formata un’intera necropoli di famosi comunisti, militari e statisti.

