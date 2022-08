New York in Russia sarebbe a Nord o a Sud? Confronto tra le latitudini delle città russe e del mondo

Partiamo da sud e andiamo verso nord. La città più meridionale della Russia, Derbent (che è anche la più antica), nella Repubblica del Daghestan, si trova sul 42º parallelo (42° 04′) , quasi alla stesa altezza di Roma (Italia; 41° 53′), Chicago (Usa; 41°51′), Barcellona (Spagna; 41°22′) e Istanbul (Turchia; 41°01′).

Natalja Nosova Natalja Nosova

Per capire quanto a nord sta la Russia, New York (Usa) è più a sud dell’intera Russia: si trova infatti sul 40° parallelo (40° 43′), così come Madrid (Spagna; 40° 29′) e Napoli (Italia; 40° 50′). Mentre sul 39º parallelo ci sono Pechino (Cina; 39° 54′) e Filadelfia (Usa; 39° 59′). Ancora più a sud della più meridionale delle città russe sono San Francisco (Usa; 37° 46′) e Tokyo (Giappone; 35°41′).

Natalja Nosova Natalja Nosova

Il cosiddetto “Sud” della Russia si trova in gran parte compreso tra il 43º e il 45º parallelo: Sochi, Groznyj e Vladikavkaz (così come Vladivostok, ma qui parliamo di “Estremo Oriente”) si trovano più o meno alla stessa latitudine di Firenze, Lucca e Siena (Italia), così come di Alma-Ata (Kazakistan), Varna (Bulgaria) e Sapporo sull’isola di Hokkaido (Giappone). Le località sul Mar Nero di Sebastopoli, Anapa, Novorossijsk e la caucasica Pjatigorsk si trovano sul 44° parallelo. Negli Stati Uniti, la città di Minneapolis, piuttosto settentrionale, si trova alla stessa latitudine (44° 58′). Un’altra città della Russia meridionale, Krasnodar, si trova alla stessa latitudine di Montreal e Ottawa, in Canada!

Natalja Nosova Natalja Nosova

Seattle (Usa) e Budapest (Ungheria) si trovano a ridosso del 47° parallelo, così come la russa Rostov sul Don (47° 14′). La Vetta d’Italia, il punto più a Nord della Repubblica Italiana è a 47° 05′. Alla latitudine di 48º N ci sono due capitali europee come Parigi (Francia; 48° 51′) e Vienna (Austria; 48° 12′ ). Sono allineate alle città russe di Volgograd, Khabarovsk e Birobidzhan (capitale della Regione autonoma ebraica, nell’Estremo Oriente).

Natalja Nosova Natalja Nosova

È interessante notare che il punto più settentrionale degli Stati Uniti (senza contare l’Alaska) si trova sul 49° parallelo. Il resto della Russia è molto più a nord. Komsomolsk-na-Amure, Belgorod e Blagoveshchensk, così come Bruxelles (Belgio), sono a circa 50º di latitudine Nord.

Natalja Nosova Natalja Nosova

Un parallelo più a Nord, a 51º di latitudine, si trovano Londra e Oxford (Inghilterra), Cardiff (Galles), Dresda (Germania) e Anversa (Belgio). In Russia: Kursk, Voronezh, Saratov e Orenburg, al confine con il Kazakistan. E le capitali di diverse repubbliche russe: Gorno-Altajsk (Repubblica dell’Altaj), Ulan-Udé (Repubblica di Buriazia), Kyzyl (Repubblica di Tuva).

Natalja Nosova Natalja Nosova

Mosca è la megalopoli più settentrionale del mondo: con i suoi circa 17,5 milioni di abitanti nell’agglomerato urbano è situata a 55°45′ di latitudine Nord. Latitudine che è condivisa anche da Kazan, Cheljabinsk e Novosibirsk. Ed è la stessa di città come Copenaghen (Danimarca), Glasgow ed Edimburgo (Scozia), Klaipėda (Lituania), Thompson (Canada).

Natalja Nosova Natalja Nosova

Velikij Novgorod, Tobolsk e Perm si trovano a 58º di latitudine Nord, così come la capitale dell’Alaska, Juneau.

San Pietroburgo 59°56′N si trova invece alla stessa latitudine di Stoccolma (Svezia), Oslo (Norvegia) e Tallinn (Estonia), così come di altre russe: Vologda e Magadan. A 60º di latitudine, come Helsinki (Finlandia), si trovano Nizhnevartovsk e Velikij Ustjug. A ridosso del 64º parallelo, come Reykjavik (Islanda), sorge Arkhangelsk.

Natalja Nosova Natalja Nosova

Più a nord tutto si fa ancora più interessante! L’intera Russia è attraversata dal 66° parallelo, ovvero dal circolo polare artico (che per la precisione corre a 66°33’39" di latitudine nord). L’unica città al mondo che si trova direttamente sul Circolo Polare Artico è Salekhard, in Russia. Negli Stati Uniti, il 66° parallelo attraversa l’Alaska (località note sono ad esempio il Selawik Lake). Il Circolo Polare Artico attraversa anche tutto il Canada, nonché la regione settentrionale svedese di Norrbotten, l’isola Grimsey in Islanda e l’isola Vikingen in Norvegia. Inoltre, il Circolo Polare Artico attraversa la pista dell’aeroporto finlandese di Rovaniemi.

Natalja Nosova Natalja Nosova

La città più grande del mondo al di sopra del Circolo Polare Artico è Murmansk (68° 58′) con i suoi 279 mila abitanti. Le città più settentrionali della Russia sono Norilsk (69°20′N) e Pevek (69°42′). Quest’ultima si trova in Chukotka ed è famosa per il vento fortissimo che vi soffia. All’estero a queste latitudini si trova Tromsø, in Norvegia (69° 40′).

Il punto abitato più settentrionale della Russia continentale è l’insediamento di Dickson (513 abitanti) nella regione di Krasnojarsk, situato a 73°30′ di latitudine. La città più settentrionale degli Stati Uniti, Utqiaġvik (in passato chiamata Barrow), in Alaska, è ben due paralleli più a sud: a 71° 17′.

Natalja Nosova Natalja Nosova

Il punto più settentrionale in assoluto della Russia si trova nell’arcipelago artico della Terra di Francesco Giuseppe, a oltre 81º di latitudine Nord. A questa stessa latitudine si trova anche la “Nord”, la base militare del Forsvarskommandoen dell’esercito danese nella Groenlandia settentrionale, affacciata sul Mare di Wandel. Ma è il Canada, con la sua base militare e la stazione meteorologica “Alert” sull’isola di Ellesmere (nel territorio di Nunavut), dove vivono una sessantina di persone, a battere tutti quanto a record di settentrionalità: 82°28′N. Oltre c’è solo il Polo Nord.

LEGGI ANCHE: Le dimensioni contano: come la vastità della Russia incide sulla sua vita politica e sociale

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale