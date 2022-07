Come vengono accolti gli ospiti nelle diverse regioni della Russia

Andate a casa di qualcuno per una cena o una festa? Le tradizioni differiscono a seconda del gruppo etnico, ma una cosa è sicura: non dimenticherete la calorosa accoglienza!

Russi

Il pane russo karavaj con sale Legion Media Legion Media

L’accoglienza di un ospite con pane e sale è probabilmente la tradizione più famosa dei popoli slavi. Oggi, questa tradizione è riservata ai russi che accolgono le delegazioni ufficiali straniere, spesso indossando costumi folkloristici. Anche Cristiano Ronaldo venne ricevuto così in occasione del Mondiale 2018. Ma nella vita di tutti i giorni tutto è più informale. Se siete invitati come ospiti, sarete accolti dai padroni di casa, verrete rimpinzati con i migliori piatti e vi sarà offerto del tè (o qualcosa di più forte!), fino a quando non sarete pieni da scoppiare. Ma lasciatevi un po’ di posticino per la torta, che non può mancare.

Suonate la chitarra o la fisarmonica? Sentitevi liberi di portare il vostro strumento. I russi amano i concerti a domicilio, i cosiddetti kvartirnik.

E ciò che i russi non fanno mai è chiedere agli ospiti di andarsene, quindi, tecnicamente, la serata potrebbe durare all’infinito! Prima che ve ne andiate, i russi vi offriranno sempre una bevuta “na pososhok” (l’equivalente del “bicchiere della staffa”), per rendere più piacevole il viaggio di ritorno.

Tatari

Il dolce tataro Chak-chak Legion Media Legion Media

I Tatari, il secondo gruppo etnico più numeroso della Russia, erano soliti cuocere un’oca intera per i loro ospiti, oltre a molti dolci deliziosi (probabilmente avrete sentito parlare dell’echpochmak e del chak-chak) e a preparare una banja calda. Ancora oggi gli abitanti delle città invitano spesso gli ospiti a casa loro e, tra le vecchie usanze, la più importante è ancora viva. Si chiama “kuchtenech”, che si traduce come “regalo”. Gli ospiti di solito portano un kuchtenech: di solito qualcosa di commestibile da dividere fra tutti. Quando l’ospite se ne va, i contenitori in cui ha portato i doni vengono riempiti con qualcosa di gustoso preparato dai padroni di casa, perché non è consuetudine far lasciare andare via l’ospite a mani vuote.

Jakuti

Il Festival nazionale di Yhyakh Olonkho in Jakutia Yurij Smityuk/TASS Yurij Smityuk/TASS

La buona ospitalità è una delle caratteristiche principali del carattere degli jakuti (e dei popoli del Nord, in generale) ed è legata, innanzitutto, alle dure condizioni climatiche e alla lontananza degli insediamenti tra di loro. Oltre a varie leccornie, gli jakuti offriranno sicuramente all’ospite del tè caldo, molto probabilmente preparato con le erbe locali, in particolare camenerio. A Jakutsk, la capitale della Jacuzia, c’è persino un’escursione turistica dedicata alla cerimonia del tè jakuta, che si svolge in una capanna “vecchio stile” appositamente costruita.

Ceceni

Un momento di festa a Groznyj Said Tsarnaev/Sputnik Said Tsarnaev/Sputnik

Ricevere gli ospiti è sempre stata una questione d’onore anche tra i ceceni, soprattutto nelle regioni montuose, ma è considerato scortese entrare in un cortile senza invito. Di solito sono i membri più giovani della famiglia ad accogliere gli ospiti.

I ceceni credono che una persona che è stata in visita a casa loro una volta, diventi automaticamente loro amica. È interessante notare che alcune vecchie tradizioni dicono che se un ospite si ferma per più di tre giorni, deve contribuire alle spese e prendere parte ai lavori domestici.

Alcune famiglie costruiscono addirittura delle case per gli ospiti nel loro cortile. Durante il banchetto, il padrone di casa prende posto vicino alla porta ed è il primo ad alzarsi per salutare l’ospite.

Nenezi

Una tenda (chum) dei Nenets nello Jamal CliqueImages/Getty Images CliqueImages/Getty Images

Quando si va in visita dai nenezi (o nenci o nenets) , una delle numerose popolazioni indigene dello Jamal, non è consuetudine bussare alla porta o chiamare i padroni di casa. Se si viene invitati in un campo nomade (non in un appartamento o in una casa), si deve prima fare il giro di ogni chum (tenda) per salutare tutti gli abitanti.

Il pasto consiste in carne di selvaggina (cervo), pesce, bacche e, naturalmente, tè alle erbe, che vi verrà continuamente versato finché non metterete la tazza sottosopra. Rifiutare un piatto non è educato. Se il cibo è caduto a terra, è necessario gettarlo nella stufa per “nutrire” gli spiriti.

Inoltre, durante un pasto con i nenezi, non bisogna mai cantare o fischiare e non bisogna mai offrirsi di aiutare i padroni di casa a sparecchiare. Loro credono che, così facendo, l’ospite si porti via la fortuna.

I nenezi regalano spesso qualcosa agli ospiti: può trattarsi di qualche accessorio, gingillo o qualsiasi altro souvenir (quasi sempre fatto in casa). Gli ospiti possono portare dei doni ai padroni di casa.

Ciuvasci

Un gruppo folkloristico della Ciuvascia accoglie un gruppo di visitatori sull'argine del fiume Volga a Cheboksarij Legion Media Legion Media

I ciuvasci sono probabilmente i più famosi produttori di birra della Russia. Secondo la tradizione, all’ospite viene offerta per prima una birra fresca da bere. Sì, anche alle donne! È meglio non presentarsi con le mani vuote, ma portare qualcosa da mettere in tavola. Se vi recate in visita a una famiglia ciuvascia per un’occasione importante, come un matrimonio o una festa popolare (ad esempio, l’uchuk), preparatevi a un numero molto elevato di ospiti. Tali eventi si svolgono per lo più secondo il principio “porta la tua bottiglia” (ma condividila con tutti).

Mordvini

Piatti tradizionali della Mordovia Fred Grinberg/Sputnik Fred Grinberg/Sputnik

I mordvini hanno un galateo molto regolamentato per quanto riguarda le visite. Per esempio, non si deve presentarsi alle grandi feste di famiglia senza un invito, ma i padroni di casa spesso invitano non solo i parenti, ma anche i vicini: tengono molto ai buoni rapporti con tutti.

In passato, gli ospiti venivano accolti all’ingresso del villaggio. A tavola erano sempre seduti nel posto d’onore e ricevevano il cibo migliore. E, naturalmente, ci si aspettava che gli ospiti portassero dei doni per i padroni di casa. Un tempo, il giorno della partenza dell’ospite, la casa non veniva pulita, perché si riteneva che, così facendo, l’ospite avrebbe fatto un buon viaggio verso casa. Oggi in Mordovia questo aspetto viene trattato con maggiore flessibilità.

