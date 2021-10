Sapori esotici a tavola: i piatti locali più gustosi e curiosi di dieci regioni russe

Dove si beve il tè salato? E quanti tipi di ravioli daghestani si possono provare in una volta sola? Queste e altre curiosità sulla variegata cucina regionale della Russia

1 / Tatarstan

Echpochmak Legion Media Legion Media

La cucina tatara è una delle più popolari in Russia. Tra i piatti più irresistibili ci sono dei fagottini triangolari, chiamati “echpochmak” (letteralmente, “tre angoli”), e una tipica torta tatata chiamata “elesh”, simile all'echpochmak nel gusto ma dalla forma circolare. Il ripieno di questi piatti di solito è a base di pollo o altra carne, insieme a patate e brodo: una combinazione infallibile che rende questi pasticcini salati gustosi e succosi.

I dolci locali sono perlopiù a base di miele. Avete mai assaggiato il famoso chak-chak? Si tratta di pezzettini di pasta croccante generosamente imbevuti di dolce sciroppo di miele; e come resistere ai conetti al miele chiamati “talkish kaleve”?

2 / Jakutia

Stroganina Legion Media Legion Media

Anche gli indigeni della Jakutia hanno cibi deliziosi. La popolazione locale è abituata a vivere nelle rigide condizioni dettate dal permafrost, lo strato di ghiaccio che ricopre il suolo; l’inverno qui è quasi perenne e la loro cucina è povera di frutta e verdura, ma include molta carne e pesce. Il piatto principale è la “stroganina”, pesce congelato tagliato a fettine sottili. Poi c'è l'insalata “indigirka”, che prende il nome dal fiume della Jakutia ed è fatta con pesce congelato tritato, cipolle e olio di girasole. Ma non alzatevi da tavola prima di aver assaggiato il dessert di bacche congelate con panna acida chiamato “kyorchekh”.

3 / Daghestan

Avar khinkal Legion Media Legion Media

Il Daghestan è la repubblica etnicamente più variata della Russia: qui vivono circa 30 gruppi etnici e, naturalmente, ognuno ha i propri piatti locali. Il comun denominatore di queste cucine è l'agnello, oltre alle spezie, alle erbe di montagna e ai piatti a base di pasta non lievitata. Il piatto più famoso del Daghestan è il “chudu”, una sottile focaccia ripiena di verdure, ricotta e carne macinata, cotta in padella e poi oliata. I “chudu” sono molto nutrienti, e un paio di questi pasticcini a colazione vi sazieranno fino a cena.

Anche il Daghestan ha i suoi ravioli, chiamati “kurze”, che sono preparati a forma di trecce e riempiti con carne, ricotta, patate e uova.

Ma naturalmente, il re indiscusso della cucina daghestana è il “khinkali”, fatto con agnello bollito. Ogni gruppo etnico della regione ha la propria tradizione per cucinarli: gli Avari preferiscono tagliare la pasta in un grande rombo, i Lezgins preferiscono i piccoli quadrati e i Laks li preparano a forma di “orecchiette”.

LEGGI ANCHE: I sapori della Buriazia e del Daghestan a tavola: dove provare la cucina regionale a Mosca

4 / Crimea

Cheburek Getty Images Getty Images

Il piatto principale della cucina tatara di Crimea è, naturalmente, il “cheburek”, una torta salata a forma di semicerchio fritta con carne. Questo è lo street-food più popolare di tutta la Crimea e della costa del Mar Nero.

Gli appassionati di frutti di mare dovrebbero provare la “stavrida” e la “barabulka”, pescetti impanati in una pastella e poi fritti, ottimi da servire con un vino locale.

Il dessert più comune, naturalmente, è la “baklava”, la torta al miele, o la “churchkhela”, un filo di noci ricoperte di succo dolce.

5 / Calmucchia

Legion Media Legion Media

La Calmucchia è una regione della steppa, una delle zone più calde della Russia; e la cucina locale è abbastanza unica. Tra i piatti più tipici ci sono la zuppa “makhan”, fatta con grandi pezzi di patate, agnello e cipolle, e il “bortsoki”, una sorta di mix tra un panino e una ciambella.

Ma la vera sorpresa qui è il tè: una delle bevande più comuni, infatti, è il tè verde con sale nel latte o nel burro. Una vera bevanda da nomadi! Nei negozi locali, si può persino trovare una miscela già pronta che richiede solo l'aggiunta di acqua calda.

In generale, il latte è molto apprezzato, e la gente del posto a volte scherza sul fatto che anche la vodka qui è fatta con il latte.

6 / Buriazia

Buuzi Legion Media Legion Media

La cucina buriata è diffusa non solo in Buriazia, ma anche nei vicini territori di Irkutsk e nella Transbaikalia. La prima cosa che vale la pena di provare qui sono i “buuzi”, un tipo di gnocchi al vapore grandi e succosi. Esistono anche molti prodotti caseari fatti per essere conservati a lungo: oltre alle varietà locali di formaggio, troverete l'ayrkhan (sfere di tvorog) e le torte di datteri. Gli amanti dei tortini fritti impazziranno con il “khushuri”!

7 / Carelia

Kalitki Legion Media Legion Media

La Carelia ha molto in comune con la cucina finlandese. L'ingrediente principale dei piatti è il pesce locale, che viene cucinato in molti modi diversi. Vi suggeriamo di assaggiare la zuppa di pesce, chiamata “kalaruoka” o “lohikeitto”.

I dolci più popolari qui sono i “kalitka”: piccole torte aperte fatte con pasta di farina di segale e farcite con porridge di miglio o patate. Davvero gustosi!

8 / Udmurtia

Perepechi Legion Media Legion Media

Un fatto interessante della cucina dell’Udmurtia è che la maggior parte dei piatti locali sono tradizionalmente cotti al forno, così come dimostrano i loro nomi: prendiamo ad esempio i “perepechi”, il cui nome stesso deriva dalla frase “pered pechkoi” (“davanti al forno”) poiché questi tortini devono essere cotti su un fuoco forte per risultare buoni. Le focacce dell’Udmurtia con una salsa locale sono chiamate “tabani” e hanno un gusto simile alle frittelle russe fatte al forno.

9 / Kabardino-Balkaria e Karachaj-Circassia

Khichin Legion Media Legion Media

Queste due regioni sono abitate da gruppi etnici strettamente legati fra loro e le loro cucine sono molto simili. Il pilastro culinario è il “khychin”, una specie di pane piatto con vari ripieni tra cui patate, erbette con formaggio e carne tritata. Lo si può trovare ovunque, dai chioschi nelle stazioni sciistiche ai ristoranti eleganti. L’importante è non pensare alle calorie!

I carnivori qui troveranno sicuramente “pane per i loro denti”, dato che i locali di solito cucinano vari tipi di kebab e carne alla griglia.

10 / Ossezia del Nord

Legion Media Legion Media

Se vi dovesse capitare di visitare questa piccola repubblica del Caucaso, approfittatene per assaggiare le torte ossete, popolari quasi quanto la pizza!

Ciò significa che potete trovare questo piatto quasi ovunque, sia in Russia, sia in molto paesi all'estero.

LEGGI ANCHE: Manty, i gustosi ravioli di carne dal sapore asiatico: la ricetta

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale