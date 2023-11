Dieci deliziosi piatti russi perfetti per il lunchbox

1 / Peperoni ripieni alla russa

Questo piatto vi migliorerà subito l’umore. I peperoni gialli, rossi o verdi daranno un tocco di colore oltre che di gusto. La parte più nutriente del piatto è costituita da un succoso ripieno di carne. Potete sperimentare: aggiungete cipolle, carote, concentrato di pomodoro o riso bollito per ottenere un piatto bello e sano.

2 / Zapekanka di patate con carne

La zapekanka può essere preparata rapidamente con tutto quello che vi è avanzato nel frigorifero. Al ripieno di carne di manzo, maiale o pollo tritata finemente si possono aggiungere verdure e funghi. E sopra lo strato di patate (da tagliare a cerchi; oppure da schiacciare una volta lessate) vale la pena di mettere del formaggio grattugiato, in modo che dopo la cottura in forno si formi un’appetitosa crosticina.

3 / Makaroni po-flotski

Questo piatto è piuttosto semplice da preparare, quindi particolarmente adatto a un pranzo durante le escursioni. È composto da pasta bollita e carne macinata soffritta (spesso si usa la carne in scatola), a cui si possono aggiungere cipolle, carote, concentrato di pomodoro e spezie. Insieme si ottiene un piatto abbastanza pesante che sazierà rapidamente l’appetito. Non dimenticate di aggiungere pomodori freschi al vostro pranzo da portare con sé.

4 / Bliny

Per il box del pranzo, i bliny possono essere confezionati sia in forma di busta che di rotolo. Entrambe le opzioni vanno bene: se si desidera, si possono mangiare anche senza ripieno, come un contorno.

Se si tratta del pasto principale, è meglio preparare i bliny con carne macinata e riso, con pezzi di salmone e ricotta o con funghi. E se sono un dessert, vanno bene anche pezzi di mela caramellata, marmellata o ricotta.

5 / Lavash ripieno

Quando non avete tempo e voglia per cucinare i bliny, il lavash o simili tipi di pane azzimo morbido viene in aiuto. La carne e le verdure avanzate dalla cena possono essere avvolte in questa sorta di piadina sottile e maneggevole, irrorando con la vostra salsa preferita. Questo piatto simile a un kebab non ha bisogno di essere riscaldato ed è comodo da mangiare in viaggio.

Come per i bliny, il ripieno può essere cambiato all’infinito. In effetti, oltre alla carne, è meglio aggiungere verdure succose e salsa. Prendete cetrioli sott’aceto per l’asprezza, e cavolo o foglie di insalata per la freschezza. Salse, senape, maionese o concentrato di pomodoro sono adatti come condimento.

6 / Kasha di grano saraceno con polpette e verdure

Legion Media Legion Media

Un’opzione per il pranzo per gli amanti dei classici e dell’alimentazione sana. La semola di grano saraceno è considerata tra le più salutari e le kotlety (polpette) di carne macinata soddisfano il bisogno di proteine dell’organismo. Se si aggiunge un’insalata di verdure, verdure fresche o verdure al vapore, si otterrà un pranzo equilibrato.

7 / Zucchine ripiene

Un pranzo semplice e grazioso: zucchine con carne macinata, riso e verdure. Per il pranzo da portare è meglio tagliare le zucchine ad anelli, in modo da poterle mangiare con una forchetta senza coltello. Questo piatto è abbastanza succoso grazie alle zucchine, ma si può sempre aggiungere una salsa a base di smetana e qualche foglia di insalata.

8 / Golubtsy

I golubtsy classici non sono il piatto più comodo per una pausa pranzo fuori, perché bisogna tagliare la foglia di cavolo con il coltello. Ma i “golubtsy falsi” andranno benissimo. Gli ingredienti sono gli stessi: cavolo, carne macinata, cipolle, concentrato di pomodoro e spezie. A qualcuno piacciono i golubtsy stufati, a qualcun altro sotto forma di polpette. Se lo si desidera, si possono aggiungere smetana o verdure fresche. Il piatto è ottimo anche con un contorno come il purè di patate.

9 / Kasha con frutta essiccata

Se non è avanzato nulla dalla cena, per mettere in piedi un veloce luchbox vanno bene anche gli avanzi della colazione, o un po’ di kasha appena cucinata con latte o acqua. Potete scegliere farina d’avena, semola di grano saraceno o miglio.

La kasha con frutta essiccata (albicocche, prugne…) combina le proprietà utili dei cereali con la ricchezza di vitamine e microelementi contenuti nella frutta secca. Un altro vantaggio: la frutta secca contiene una quantità di zucchero sufficiente a non richiedere l’aggiunta di dolcificanti. Al porridge si possono aggiungere le noci, i semi, i pezzi di frutta fresca o il pane che si preferisce.

10 / Pirozhki

Anche i pirozhkí salati possono soddisfare la fame. Vanno bene i pasticci con carne macinata, pollo con funghi o patate, o kulebjaka con cavolo e uova. Potete anche variare e farne di diversi: con patate e formaggio, con barbabietole o con carne macinata.

È meglio far raffreddare questi deliziosi pasticci prima di metterli in una scatola per il pranzo e tagliarli in porzioni. Ai pirozhki di carne e patate si possono aggiungere anche insalata o pomodori e cetrioli freschi.

