Cinquanta russi che hanno segnato la storia

Russia Beyond

1 / Vladimir il Grande (956 - 1015)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Famoso sovrano pagano che nel 988 adottò il cristianesimo e battezzò la Rus'.

2 / Dmitrij Donskoj (1350 - 1389)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Principe moscovita che inflisse la prima grande sconfitta ai mongoli-tatari nella battaglia di Kulikovo.

3 / Andrej Rublev (1360 - 1428)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Grande pittore di icone, autore della famosa icona “La Trinità”.

4 / Ivan III il Grande (1440 - 1505)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Fondatore dello Stato di Mosca, primo Gran Principe di Mosca, considerato il sovrano ufficiale russo in Europa.

5 / Ivan IV il Terribile (1530 - 1584)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Primo zar di Mosca, creatore del sistema statale russo.

6 / Sofja Romanov (1657 - 1704)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Prima donna ad aver governato la Russia.

7 / Pietro il Grande (1672 - 1725)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Primo imperatore russo (1721) e zar che avviò grandi legami commerciali e politici con l'Europa; Pietro il Grande è ampiamente considerato il più grande sovrano russo di tutti i tempi.

8 / Mikhail Lomonosov (1711 - 1765)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Famoso diplimatico, poeta e scrittore; fu anche un celebre scienziato del XVIII secolo.

9 / Aleksandr Suvorov (1729 - 1800)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Leggendario comandante di guerra russo che non perse nemmeno una battaglia in vita sua.

10 / Mikhail Kutuzov (1745 - 1813)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Comandante in capo dell'esercito russo durante la Grande Guerra Patriottica del 1812; sconfisse Napoleone.

11 / Aleksandr Pushkin (1799 - 1837)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Il più grande poeta, uno dei fondatori della lingua russa contemporanea.

12 / Nikolaj Gogol (1809 - 1852)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Il più grande scrittore satirico russo di origine ucraina (nato Nikolaj Janovskij), autore delle “Anime morte” (1842).

13 / Fedor Dostoevskij (1821 - 1881)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Grande scrittore russo, autore di “Delitto e castigo” (1866), “L'idiota” (1869) e “I fratelli Karamazov” (1880).

14 / Lev Tolstoj (1828 - 1910)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Grande scrittore russo, autore di “Guerra e pace” (1869).

15 / Pavel Tretjakov (1832 - 1898)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Famoso uomo d'affari, mecenate delle arti e fondatore della Galleria Tretjakov di Mosca.

16 / Dmitrij Mendeleev (1834 - 1907)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Chimico e inventore, padre della tavola periodica.

17 / Pjotr Chajkovskij (1840 - 1893)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Compositore russo, autore delle musiche per i balletti “Il lago dei cigni” e “Lo schiaccianoci”.

18 / Vasilij Vereschagin (1842 - 1904)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Artista realista russo, autore de “L'apoteosi della guerra”, 1871.

19 / Ilja Repin (1844 - 1930)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Grande artista russo, autore dei quadri “Ivan il Terribile e suo figlio Ivan” (1883-1885) e “I trasportatori di chiatte sul Volga” (1870-1873).

20 / Sofja Kovalevskaja (1850 - 1891)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Fu la prima donna professore di matematica al mondo.

21 / Anton Cechov (1860 - 1904)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Famoso drammaturgo e scrittore, autore de “Il giardino dei ciliegi” (1904).

22 / Konstantin Stanislavskij (1863-1938)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Attore e teatrante, autore del sistema di recitazione Stanislavskij.

23 / Nicola II (1868 - 1918)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Ultimo imperatore russo, brutalmente assassinato dai bolscevichi nel 1918 insieme alla sua famiglia e alla servitù.

24 / Grigorij Rasputin (1869-1916)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Fu considerato un “monaco pazzo”, guaritore dello Zarevich Aleksej, figlio di Nicola II. L'immagine di Rasputin fu distorta da decenni di propaganda anti-zarista.

25 / Vladimir Lenin (1870-1924)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Leader della Rivoluzione bolscevica e fondatore dell'URSS.

26 / Sergej Rakhmaninoff (1873 - 1943)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Grande pianista e compositore, considerato uno dei musicisti russi più influenti.

27 / Joseph Stalin (1879 - 1953)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Successore di Lenin alla guida dell'URSS, Stalin è tristemente noto per le sue repressioni, la creazione del sistema dei GULAG e per la dura politica interna. Durante il suo mandato, l'URSS vinse la Seconda guerra mondiale contro la Germania nazista.

28 / Kazimir Malevich (1879-1935)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Artista simbolo dell'avanguardia russa e creatore del “Quadrato nero suprematista” (1915).

29 / Anna Akhmatova (1889 - 1966)

Legion Media Legion Media

Grande poetessa russa, autrice di “Requiem” (1935-1940), un tragico capolavoro sul terrore staliniano.

30 / Vera Mukhina (1889 - 1953)

Aleksandr Rodchenko/Museo di Mosca Aleksandr Rodchenko/Museo di Mosca

Importante scultrice sovietica, autrice del famoso monumento “L’operaio e la ragazza del Kolkhoz”.

31 / Boris Pasternak (1890 - 1960)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Famoso scrittore, poeta e traduttore russo, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1958 e autore del celebre romanzo “Il dottor Zhivago”.

32 / Mikhail Bulgakov (1891 - 1940)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Scrittore sovietico, medico e drammaturgo, noto soprattutto per il romanzo “Il Maestro e Margherita” (1928-1940).

33 / Vladimir Majakovskij (1893 - 1930)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Poeta sovietico e figura di spicco del movimento futurista russo.

34 / Sergej Djaghilev (1896 - 1929)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Fondatore dei famosi “Balletti Russi” che portarono molti talenti russi in Europa.

35 / Georgij Zhukov (1896 - 1974)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Il più grande maresciallo militare dell'Unione Sovietica che combatté i nazisti e conquistò Berlino.

36 /Sergej Eisenstein (1898 - 1948)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Regista sovietico soprannominato “il padre del montaggio”, famoso per i suoi film muti sulla Rivoluzione russa del 1917.

37 / Igor Kurchatov (1902 - 1960)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Fisico nucleare di spicco e primo direttore dell'Istituto Kurchatov. Sotto il suo comando gli scienziati sovietici crearono la prima bomba nucleare sovietica, il primo reattore nucleare in Europa e la prima bomba termonucleare al mondo.

38 / Dmitrij Shostakovich (1906 - 1975)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Compositore russo che divenne noto a livello internazionale dopo la prima della sua opera “Sinfonia n. 1”.

39 / Aleksandr Solzhenitsyn (1918 - 2008)

Legion Media Legion Media

Romanziere e dissidente russo, sopravvissuto ai campi di lavoro sovietici ai quali ha dedicato libri diventati famosi, come “Arcipelago gulag”.

40 / Andrej Sakharov (1921 - 1989)

Legion Media Legion Media

Inventore della bomba all'idrogeno sovietica, nonché uno dei più importanti dissidenti al mondo.

41 / Maja Plisetskaja (1925 - 2015)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Grande ballerina russa che ha superato i confini della danza, lasciando il segno nella letteratura, nella moda, nel cinema, nella musica e nell’arte.

42 / Boris Eltsin (1931-2007)

kremlin.ru kremlin.ru

Primo presidente russo; ha avuto un ruolo fondamentale nella formazione della Russia contemporanea.

43 / Andrei Tarkovskij (1932 - 1986)

Legion Media Legion Media

Uno dei registi più visionari, celebri e influenti del mondo, le cui opere sono un’esplorazione metafisica e spirituale dell'umanità e sono riconosciute in tutto il mondo come capolavori artistici.

44 / Jurij Gagarin (1934 - 1968)

Legion Media Legion Media

Il primo uomo ad aver volato nello spazio (1961).

45 / Valentina Tereshkova (nata nel 1937)

Aleksandr Mokletsov/Sputnik Aleksandr Mokletsov/Sputnik

Prima donna ad aver volato nello spazio (1963).

46 / Vladimir Vysotskij (1938 - 1980)

Dominio pubblico Dominio pubblico

Bardo, poeta, cantante e attore particolarmente amato Russia, ha composto quasi 600 canzoni ancora oggi popolari tra molti russi.

47 / Joseph Brodskij (1940 - 1996)

Legion Media Legion Media

Premio Nobel per la letteratura, poeta e saggista russo che ha definito lo sviluppo della lingua russa della fine del XX secolo.

48 / Mikhail Baryshnikov (nato nel 1948)

Legion Media Legion Media

Uno dei più grandi ballerini di danza classica della storia moderna, ha trovato fama internazionale dopo essere fuggito dall'URSS nel 1974.

49 / Mikhail Baryshnikov (nato nel 1948)

Dominio pubblico Dominio pubblico

50 / Grigorij Perelman (nato nel 1966)

AFP AFP

Brillante matematico russo, ha risolto uno dei sette Problemi per il millennio (Millennium Prize Problems) in matematica, la congettura di Poincaré, e ha rifiutato il premio in denaro di un milione di dollari.

LEGGI ANCHE: Cinquanta grandi invenzioni e scoperte russe

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale