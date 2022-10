“Il Maestro e Margherita”: breve riassunto del romanzo di Bulgakov

Ecco un brevissimo riassunto:

Una bella donna sovietica di nome Margarita firma un patto col Diavolo, affinché il suo amato Maestro possa terminare con successo la stesura del suo romanzo su Gesù.

***

Uno strano forestiero di nome Woland, che si presenta come professore di “magia nera”, arriva nella Mosca sovietica. Vicino agli Stagni del Patriarca intavola una conversazione con due scrittori sovietici e si sorprende quando scopre che sono atei e che non credono né in Dio né nel diavolo. A partire da quel momento cominciano ad accadere cose strane: uno degli scrittori con cui ha appena parlato viene accidentalmente travolto e ucciso da un tram, mentre l'altro viene ricoverato in un ospedale psichiatrico. Si scopre che Woland è Satana in persona, che arriva nella Mosca degli anni Trenta, piena di funzionari corrotti, burocrati, approfittatori e cinici.

Woland e i due scrittori sovietici in una delle scene iniziali della serie tv "Il Maestro e Margherita", 2005 Vladimir Bortko/Roskino, RTR-film Vladimir Bortko/Roskino, RTR-film

In quello stesso ospedale troviamo il personaggio principale del libro, il Maestro. È uno scrittore sovietico che sta scrivendo un romanzo su Gesù (Yeshua Ha-Notsri, in ebraico). Ma il manoscritto della sua opera viene così fortemente criticato che il Maestro lo brucia, prima di finire in ospedale.

Margarita, la sua amata, lo sostiene molto, considerandolo un genio; è sposata con un rispettabile ingegnere militare, ma è disposta a cambia la sua vita lussuosa per stare accanto al Maestro. Dopo la scomparsa del Maestro, Margarita torna dal marito, ma in segreto continua a desiderare ardentemente di ritrovare il suo amato.

Una scena tratta dalla serie "Il Maestro e Margherita", 2005 Vladimir Bortko/Roskino, RTR-film Vladimir Bortko/Roskino, RTR-film

Woland la incontra in questo stato e le propone di ricongiungersi al suo Maestro, a patto che lei possa partecipare come ospite al ballo di Satana. Lei accetta, trasformandosi così in una strega. Dopo aver concluso il loro accordo, lei incontra di nuovo il Maestro e, insieme, trovano un rifugio da qualche parte tra il paradiso e l'inferno.

"Il ballo di Satana" portato in scena al Teatro Bolshoj di Mosca, 2021 Vladimir Gerdo/TASS Vladimir Gerdo/TASS

I capitoli che raccontano la storia di Margarita e del Maestro sono intervallati da capitoli del romanzo scritto dal Maestro su Yeshua di Nazareth e Ponzio Pilato, il governatore della provincia romana della Giudea, incaricato di processare Yeshua. Pilato è una persona brutale, ma prova una strana attrazione per Yeshua, che considera tutte le persone buone (e, in modo strano, guarisce il terribile mal di testa di Pilato). Pilato non vuole giustiziarlo, comprendendo che è solo un ingenuo filosofo errante, ma è costretto a processarlo. Dopo l'esecuzione, però, l'unico pensiero di Pilato è quello di essere perdonato da Yeshua.

Yeshua di Nazareth in una scena tratta dalla serie "Il Maestro e Margherita", 2005 Vladimir Bortko/Roskino, RTR film Vladimir Bortko/Roskino, RTR film

LEGGI ANCHE: Bulgakov, quel Maestro che incantò Montale

Qual è il significato profondo del romanzo?

Così come il romanzo su Yeshua e Pilato fu l’opera della vita del Maestro, allo stesso modo il romanzo sul Maestro e Margherita fu l'opera della vita di Bulgakov, che vi lavorò fino alla sua morte, avvenuta nel 1940, senza mai vederlo pubblicato.

Il romanzo contiene molti dettagli autobiografici: i problemi che il Maestro incontrò con il suo romanzo furono gli stessi che Bulgakov dovette affrontare con i suoi libri, in quella sua continua lotta contro la censura sovietica. Come Margarita, anche Elena, la donna amata da Bulgakov, era sposata con un uomo rispettabile, ma lo lasciò per il povero scrittore, sacrificando tutto e dedicando la sua vita a lui (e poi alla sua eredità letteraria).

Margherita in una scena tratta dalla serie "Il Maestro e Margherita", 2005 Vladimir Bortko/Roskino, RTR-film Vladimir Bortko/Roskino, RTR-film

Gli studiosi di Bulgakov sospettano che Elena fosse un'informatrice segreta del KGB che forse Bulgakov ne fosse a conoscenza e la giustificasse nel suo romanzo, come se lei avesse firmato un patto con le “forze del male” per salvarlo dalla prigione.

Le possibilità che questo libro venisse pubblicato in URSS erano davvero scarse, a causa della sua storia irrealistica, delle allusioni alla Bibbia, delle questioni relative a Dio e al Diavolo e dell'evidente critica alla società sovietica degli anni Trenta. Tuttavia, nel 1967 fu pubblicata una versione abbreviata e censurata. La versione integrale, tuttavia, vide la luce all'estero e fu diffusa illegalmente tra i sovietici tramite samizdat, ovvero copie autopubblicate. Nel 1973, infine, fu autorizzata la pubblicazione in URSS di un libro separato in versione integrale, che fece scalpore.

LEGGI ANCHE: Cinque libri di Mikhail Bulgakov che vanno assolutamente letti

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale