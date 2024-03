Cinque motivi per correre a vedere il film “Onegin”

Il romanzo in versi di Pushkin è estremamente difficile da adattare per il cinema. Stavolta a farlo è stato un regista poco stimato dalla critica e famoso finora per opere commerciali non troppo profonde. Eppure, pare essersela cavata egregiamente

1 / L’“Eugenio Onegin” viene portato sullo schermo molto di rado

Il solo fatto che sia uscito un nuovo adattamento cinematografico di questo romanzo in versi è già un buon motivo per vederlo. A differenza di “Anna Karenina” di Tolstoj, che è stato adattato decine di volte, sono pochi i registi che hanno affrontato la sfida di trasformare in film il grande romanzo di Pushkin.

E tutto questo perché è estremamente difficile da mettere in scena o da adattare allo schermo. Innanzitutto perché è scritto tutto in versi e qualsiasi trasposizione in prosa sembra un insulto al geniale testo originale. Più spesso si trasforma in film l’opera “Eugenio Onegin” di Chajkovskij, dove i versi messi in musica suonano già meglio.

Inoltre, il romanzo ha una struttura e una composizione piuttosto complesse e un contenuto molto sfaccettato. Non per niente viene definito “un’enciclopedia della vita russa”. Oltre alla linea amorosa, infatti, che è quella che più spesso arriva sullo schermo, il testo presenta molte digressioni filosofiche, descrizioni della natura e della vita dell’epoca, sia rurale che dell’alta società…

2 / Nel film risuonano i versi di Pushkin

Sarik Andreasyan/Andreasyan Brothers Film Company, 2024 Sarik Andreasyan/Andreasyan Brothers Film Company, 2024

La più grande aspettativa e curiosità del pubblico prima dell’uscita del film era se i versi originali di Pushkin sarebbero stati presenti nel film o meno. Per esempio, sono quasi del tutto assenti nell’adattamento britannico del 1999, “Onegin”, per la regia di Martha Fiennes con il fratello Ralph Fiennes e Liv Tyler.

Nel mondo di oggi, un film in cui i personaggi parlano in versi per due ore sarebbe probabilmente destinato al completo fallimento commerciale. E per mantenere l’attenzione dello spettatore moderno per un tempo così lungo, anche recitare poesie, seppure dello stesso Pushkin, sarebbe una sfida molto ardua.

Lo sceneggiatore del film, Aleksej Gravitskij, riteneva che i personaggi del romanzo del XIX secolo suonassero “pesanti per l’orecchio moderno”. Pertanto, i dialoghi sono stati riscritti in prosa, seppur utilizzando intere frasi ed espressioni del testo originale. Il risultato è stato abbastanza buono, anche se per alcuni veri intenditori di Pushkin potrebbe essere un affronto. A volte le frasi formulate dal genio del poeta suonano estremamente strane quando riscritte in prosa. E a volte sono persino fastidiose.

Sarik Andreasyan/Andreasyan Brothers Film Company, 2024 Sarik Andreasyan/Andreasyan Brothers Film Company, 2024

Gli autori del film hanno però trovato un modo elegante per includere anche la poesia. Hanno introdotto il personaggio del narratore (che si trova nel romanzo stesso e che è come un alter ego di Pushkin) e hanno lasciato il testo in versi di Pushkin per le sue digressioni autoriali. Egli è presente, fuori campo, con i personaggi, in molte scene, in qualche occasione si preoccupa per loro in modo paterno e in qualche altra spiega dettagli o salti nella trama. Il ruolo è stato interpretato da Vladimir Vdovichenkov, che ha recitato piuttosto bene i celebri versi.

In poesia sono anche le due grandi dichiarazioni d’amore: la Lettera di Tatjana a Onegin e quella di Onegin a Tatjana. Mentre i reciproci rifiuti dei personaggi sono stati lasciati in prosa.

3 / La trama è molto vicina a quella del testo originale

Sarik Andreasyan/Andreasyan Brothers Film Company, 2024 Sarik Andreasyan/Andreasyan Brothers Film Company, 2024

La maggior parte del film è una riproposizione della linea principale della trama del romanzo ed è abbastanza vicino al testo, con attenzione ai dettagli. La giovinezza di Onegin e la sua vita a San Pietroburgo sono mostrate brevemente, ma i “capitoli del villaggio”, la storia dell’incontro di Eugenio con Lenskiij e i Larin, sono raccontati in modo molto dettagliato. Viene persino ricostruita una scena del viaggio di Onegin, che mangia ostriche spruzzate di limone a Odessa.

La gloriosa tradizione sovietica degli adattamenti per lo schermo è evidente in questo. Nel cinema sovietico, il testo dell’autore è sempre stato trattato con molta riverenza. A volte gli adattamenti erano così “buoni” che gli scolari che si preparano per gli esami e non hanno tempo di leggere le opere dei grandi classici, si affidano ancora oggi ai film (“Oblomov” di Nikita Mikhalkov, “Guerra e pace” di Sergej Bondarchuk, “Cuore di cane” di Vladimir Bortko ecc.).

Quindi, chi ha dimenticato la trama originale di Pushkin, potrà rinfrescare la memoria guardando il film.

4 / Le location russe sono bellissime

Sarik Andreasyan/Andreasyan Brothers Film Company, 2024 Sarik Andreasyan/Andreasyan Brothers Film Company, 2024

Il regista e produttore del film è Sarik Andreasjan (1984-), che ha una reputazione contrastante. Di solito i critici non si aspettano da lui un cinema profondo. Il suo curriculum comprende più di 20 commedie leggere, in cui a volte l’umorismo non è di altissima qualità. Pertanto, nei confronti del film “Onegin” (“Онегин”) c’è stato inizialmente un atteggiamento piuttosto prevenuto. Tuttavia, il pubblico ha deciso di verificare che tipo di film fosse, e nel primo fine settimana di proiezione la pellicola ha raggiunto la vetta del botteghino in Russia e nella Csi, incassando più di 300 milioni di rubli e diventando immediatamente il film di maggior successo nella carriera di Andreasjan.

Uno dei principali vantaggi per chi si accinge a trasformare questo romanzo in film è rappresentato proprio dai luoghi dove è ambientato. Come hanno notato gongolanti alcuni critici, già per la bellezza mostrata nel film, lo spettatore può perdonare tutte le altre imperfezioni.

Il romanzo “Eugenio Onegin” (in russo: “Евгений Онегин”; “Evgenij Onegin”) è famoso per il fatto che mostra una Russia variegata: descrive tutte le stagioni; la vita mondana di San Pietroburgo, la vecchia Mosca e, in lungo e in largo, la vita di campagna.

Nel film “Onegin” viene prestata grande attenzione ai paesaggi della Russia. La pellicola mostra la natura della regione di Pskov: quei luoghi in cui Onegin si trovava nella tenuta dello zio, e in realtà quei luoghi in cui Pushkin stesso scrisse il romanzo. La riprese della Casa dei Larin sono state effettuate nella tenuta di Petrovskoe, sulle Colline Pushkin, un tempo appartenuta al nonno del poeta, che la visitò molte volte.

Sarik Andreasyan/Andreasyan Brothers Film Company, 2024 Sarik Andreasyan/Andreasyan Brothers Film Company, 2024

Ci sono poi splendide viste di San Pietroburgo e del Palazzo di Tsarskoe Selo. Alcune scene sono state girate a Gatchina e al Palazzo Elagin. È vero, gli autori hanno un po’ esagerato, facendo vivere i personaggi nobili addirittura nelle residenze imperiali… ma l’atmosfera dell’epoca è ricreata in modo minuzioso.

5 / Riflettere sul perché il regista abbia invecchiato i personaggi

Su Internet si è aperta una infinita discussione sulla scelta dell’attore per il ruolo di Onegin. Il ventiseienne personaggio di Pushkin è stato interpretato dal quarantunenne Viktor Dobronravov. Ed è stata proprio la sua età a diventare la pietra dello scandalo per i critici di Internet.

Sarik Andreasyan/Andreasyan Brothers Film Company, 2024 Sarik Andreasyan/Andreasyan Brothers Film Company, 2024

Tuttavia, nel romanzo, Pushkin descrive un Onegin annoiato, come se fosse invecchiato prima del tempo, stanco della vita, come se fosse già vecchio. In questo senso, un attore un po’ più anziano non sembra fuori luogo. Inoltre, Dobronravov ha un profilo piuttosto aristocratico e lo si può immaginare come un nobile del XIX secolo. L’attore ha interpretato questo ruolo per dieci anni nella messa in scena dell’“Eugenio Onegin” al Teatro Vakhtangov di Mosca, quindi ha avuto il tempo di entrare profondamente nella parte.

Molti non erano soddisfatti nemmeno dell’attrice ventottenne Elizaveta Morjak, che interpretava Tatjana Larina, che all’inizio della narrazione ha circa 17 anni. Tuttavia, nel finale, l’eroina è già più grande, e quindi l’attrice scelta è già più coerente con il personaggio. In generale, la Morjak si è calata con successo nel ruolo di una giovane donna molto seria, immersa nel mondo dei libri.



