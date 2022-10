Tutto quello che c’è da sapere su “Anna Karenina” di Lev Tolstoj: breve riassunto

Un brevissimo riassunto (ATTENZIONE: CONTIENE SPOILER!)

Siamo nel XIX secolo e una donna sposata ha una storia d’amore con un bell’ufficiale. Lui non le presta molta attenzione, e lei si butta sotto il treno.

***

“Tutte le famiglie felici si assomigliano; ogni famiglia infelice è infelice a modo suo”. Questa è la frase emblematica con cui Lev Tolstoj (1828-1910) inizia il suo romanzo. Il lettore incontra inizialmente non la protagonista, ma suo fratello, Stiva. Lui ha tradito la moglie; lei lo scopre, e tutto si trasforma in un caos nella loro famiglia con cinque figli, un tempo felice.

In realtà, Anna Karenina si reca da San Pietroburgo a Mosca per aiutare i coniugi a riconciliarsi, e ci riesce. Sotto consiglio di Anna, la moglie di Stiva lo perdona come se nulla fosse accaduto.

Alla stazione ferroviaria, Anna incontra però Aleksej Vronskij, un giovane e affascinante ufficiale. Anche lui, dopo averla vista, non riesce più a smettere di pensare a lei… Anna non ama più suo marito (che è molto più vecchio), è annoiata dalla vita mondana e nemmeno suo figlio di 8 anni le dà gioia. Così, in questo stato d’animo, Anna si invaghisce di Vronskij.

La loro storia d’amore diventa così appassionata che tutti nell’alta società lo capiscono e li giudicano. Persino il marito di Anna le chiede di comportarsi in modo più pudico… Dopo la prima notte che la Karenina e Vronskij passano insieme, lei si sente quasi una criminale e capisce che da quel momento sono legati per sempre.

Vronskij suggerisce ad Anna di lasciare il marito e di sposarlo. Ma il signor Karenin non le concede il divorzio, e la “punisce” trasferendosi e portandole via il figlio.

Anche Vronskij si trova in una situazione complicata. Se uscisse apertamente con Anna, dovrebbe lasciare il servizio militare, ma a lui piacciono la sua posizione e la sua vita (e l’attenzione delle donne). Infine, Anna dà alla luce il loro bambino, costringendo Vronskij a dare le dimissioni. Lei è già in una condizione isterica, stanca di tutte le bugie, del giudizio sociale, dei problemi con il marito e si sente perennemente infelice. Vronskij è esausto per la sua isteria e per gli infiniti rimproveri. Alla fine, Anna si getta sotto il treno. Vronskij cerca di gestire tutto e si offre volontario per andare in guerra, mentre il signor Karenin finisce per prendersi cura del loro bambino.

Interpretazione

Tolstoj è noto per la promozione dei valori morali, e l’adulterio è il peccato più grave nel suo sistema di regole. Nei suoi romanzi successivi e nelle opere di saggistica, continuerà a insistere su questo tema e affermerà che si tratta di uno dei maggiori problemi della società in generale.

I critici sono certi che Tolstoj, da narratore, “punisca” Anna uccidendola. La giudica per aver lasciato il figlio; per aver preferito la passione carnale ai valori della famiglia. Allo stesso tempo, suo marito, il signor Karenin, che all’inizio non è un personaggio piacevole, sembra essere l’uomo più morale di tutti.

Un’altra importante linea narrativa, opposta a quella della Karenina, è dedicata a Konstantin Levin (considerato l’alter ego di Tolstoj). È un uomo fedele che trova la felicità nel prendersi cura della sua tenuta e della terra e addirittura falcia l’erba insieme ai suoi contadini (un episodio vero della biografia di Tolstoj). Si innamora di una giovane ragazza soprannominata Kitty, che all’inizio è segretamente innamorata di Vronskij. Ma la sincerità di Levin sembra contare di più per lei. Alla fine i due si sposano e sono felici (in contrasto con la relazione tossica Karenina-Vronskij).

Il romanzo, ricco di emozioni e sentimenti complessi, con ampio spazio per l’interpretazione personale, è diventato uno dei libri russi più popolari al mondo, influenzando molti altri autori ed è stato adattato sul grande schermo decine di volte in vari Paesi.



