Tutto quello che c’è da sapere sul romanzo in versi “Evgenij Onegin” di Pushkin: breve riassunto

Un brevissimo riassunto (attenzione: contiene spoiler!)

Evgenij è un dandy ozioso, disilluso e scontento della vita. Rifiuta l’amore di una fanciulla di provincia, follemente innamorata di lui. Qualche anno dopo la ragazza sposa un nobile e diventa un’affascinante signora di mondo. Evgenij si rende conto di aver commesso un errore rifiutando il suo amore, e glielo confessa, ma ormai è troppo tardi: Tatijana lo respinge, restando fedele al marito.

Dietro questa semplice storia c'è un ritratto fedele della vita russa in tutte le sue sfaccettature.

La storia

Evgenij Onegin è un giovane e ricco aristocratico russo. Pur essendo istruito e intelligente, è superficiale e indifferente a tutto. Non avendo niente di meglio da fare, si dedica all’ozio, ai divertimenti, alla vita sociale e alle donne.

Annoiato dalla vita nella capitale russa e vittima della khandra russa - la malinconia - si ritira in campagna, nella tenuta ereditata da uno zio, e lì diventa amico di un giovane poeta, Vladimir Lenskij.

Lenskij presenta a Onegin la sua fidanzata Olga Larina e la sorella di lei, Tatijana Larina. Olga sembra avere una personalità reticente e riservata, ma anche riflessiva e romantica; legge romanzi, crede nei presagi e sogna l'amore.

Tatijana si innamora di Onegin e gli confessa i suoi sentimenti in una lettera. Onegin, pur toccato da quei sentimenti, respinge ugualmente l’amore di lei. Davanti all’indifferenza di Onegin, Tatijana resta col cuore spezzato, mentre lui torna alla sua vita di sempre.

Qualche tempo dopo, Vladimir Lenskij convince Evgenij Onegin a partecipare a una festa in onore del compleanno di Tatijana. Alla festa, Onegin si sente irritato dall'eccessiva sensibilità di Tatijana e infastidito da quella rumorosa riunione. Decide dunque di vendicarsi dell'amico e passa l'intera serata a corteggiare Olga, la fidanzata di Lenskij.

Lenskij, indignato, sfida Onegin a duello. Nonostante nessuno dei due voglia davvero quel duello, ormai non possono più tirarsi indietro. E così si sfidano con le pistole il giorno dopo all’alba. Onegin uccide l’amico Vladimir, e si vede costretto a lasciare definitivamente la tenuta.

In assenza di Onegin, Tatijana osserva gli oggetti lasciati da lui, trovando indizi della sua personalità superficiale. La madre di Tatijana, preoccupata, porta la figlia a Mosca dove le organizza il matrimonio con un generale ricco, potente e rispettato. Pur non amandolo, Tatijana accetta quel matrimonio.

Qualche anno dopo, Onegin torna a San Pietroburgo e incontra casualmente Tatijana a un ricevimento. Questa volta la donna gli appare diversa: da ragazza riservata e reticente, si è trasformata in una donna brillante, ammirata dall'alta società di San Pietroburgo. E Onegin se ne innamora.

Il protagonista di questo romanzo in versi scrive dunque a Tatijana una lettera appassionata, nella quale si scusa per la sua passata freddezza e cerca di risvegliare in lei i suoi vecchi sentimenti. Ma lei lo respinge.

Per inciso: Onegin scopre che Tatijana lo ama ancora, ma la donna afferma che rimarrà fedele al marito per sempre.

Un’enciclopedia della vita russa

Questa storia, apparentemente piuttosto semplice, viene spesso definita “l'enciclopedia della vita russa”. Aleksandr Pushkin dedicò otto anni alla stesura di questo romanzo, relativamente scarno e composto da soli otto capitoli. Una volta terminato il racconto, l'autore lo definì la sua "impresa", sottolineando il grande sforzo compiuto per scriverlo.

Ricco di dettagli, personaggi e ambientazioni, il romanzo ha ottenuto la fama di essere un'enciclopedia della vita russa degli anni Venti dell'Ottocento. Dalla pubblicazione del primo capitolo nel 1825 fino ad oggi, il libro ha conquistato i lettori con la sua complessa composizione in versi, l'abbondanza di argomenti trattati, la descrizione meticolosa dei dettagli della vita quotidiana e la profondità dei personaggi sviluppati con un’abilità insuperabile.

Dal romanzo il lettore apprende quasi tutto di quell'epoca: come si vestivano le persone, cosa apprezzavano e cosa le preoccupava. Nel complesso, il libro riflette l'intera vita russa all'inizio del XIX secolo.

