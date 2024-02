Gli otto tesori più ricchi e famosi scoperti in Russia

Monete, gioielli, lingotti d’oro, posate d’argento, armi e armature: tutto ciò è riemerso nel corso degli anni, durante scavi e lavori edilizi in giro per il Paese

1 / Gran Tesoro del Cremlino di Mosca



Gioielli del Gran Tesoro del Cremlino, rinvenuti nel 1988 presso la Torre Spasskaja. Gli oggetti sono stati realizzati in Russia tra la fine del XII e l’inizio del XIII secolo Dmitrij Korobejnikov/Sputnik Dmitrij Korobejnikov/Sputnik

Uno dei principali “fornitori” di tesori in Russia è il Cremlino di Mosca, dove sono stati ritrovati molti dei valori nascosti nel passato. Nel XIX secolo, per esempio, gli operai che stavano facendo dei lavori dentro il Cremlino, trovarono una brátina (grande coppa di forma sferica) piena di monete di bronzo e di rame dell’Antica Roma. Ma come erano finite a Mosca delle monete coniate nei secoli I-III? A quanto pare, nel XVII secolo, qualcuno aveva comprato questa collezione in Europa e poi aveva deciso di nasconderla.

Gli “investimenti da sotterrare” erano un modo per salvarsi dai ladri e dai rapinatori. Nel 1939, vicino alla Torre Spasskaja del Cremlino furono trovate alcune brocche di metallo contenenti ben 33.800 monete! Tra le monete che circolavano ai tempi Michele di Russia e di Alessio Mikhailovich (rispettivamente, il primo e il secondo zar della dinastia Romanov), erano nascosti anche dei gioielli e alcune croci. Evidentemente, il proprietario voleva mettere al sicuro i suoi risparmi, mentre era in corso la “Rivolta del sale”, scoppiata a Mosca dopo i rincari del sale e l’aumento delle tasse.

Nel cosiddetto Gran Tesoro del Cremlino (in russo: Bolshoj Kremljovkij Klad” ci sono anche vari anelli del XII-XIII secolo Dmitrij Korobejnikov/Sputnik Dmitrij Korobejnikov/Sputnik

Il tesoro più grande però fu rinvenuto nel 1988, quando nel corso dei lavori di costruzione gli operai scoprirono un nascondiglio del XIII secolo con lingotti d’oro e d’argento, e numerosi gioielli slavi, scandinavi e persiani: in totale, 300 oggetti. Probabilmente, il tesoro era stato nascosto dal principe di Mosca, Vladimir Jurjevich, per salvarlo dagli invasori comandati da Batu Khan. Nel 1238, i mongoli bruciarono Mosca, ma il tesoro rimase intatto, passando sottoterra più di 700 anni.

2 / Tesoro del Palazzo Trubetskoj-Naryshkin

Antichità rinvenute a San Pietroburgo durante il restauro dell’antico palazzo appartenuto alle importanti famiglie nobili Naryshkin e Trubetskoj Sputnik Sputnik

La ristrutturazione e il restauro degli edifici storici spesso conducono a risultati inattesi. Nel 2012, a San Pietroburgo, alcuni operai stavano facendo dei lavori nel palazzo che nel passato era appartenuto alle famiglie nobili Trubetskoj e Naryshkin. Quando smontarono i pavimenti tra il primo e il secondo piano, restarono senza parole: c’erano dei sacchi con bauli e scatole con argenterie, medaglie, gioielli, orologi, candelabri e tante altre cose. Non ci pensarono due volte e decisero di portare via tutto il più rapidamente possibile. Tuttavia, un poliziotto che passava di fronte all’edificio fu insospettito dagli operai che stavano frettolosamente caricando qualcosa sul furgone nel cuor della notte. Il poliziotto aprì a caso uno dei sacchi e… rimase di stucco.

Medaglie, orologi e vari altri valori rinvenuti durante il restauro del palazzo Naryshkin-Trubetskoj Sputnik Sputnik

Nel 1917, i Naryshkin, e dopo loro anche gli ultimi proprietari del palazzo – Sergej Somov, poruchik (tenente) del reggimento ussari delle Guardie imperiali, e sua moglie Natalja Naryshkina, lasciarono la Russia.

Le stoviglie di pregio del cosiddetto “Tesoro dei Naryshkin” sono state trasferite alla collezione del Museo Statale di Tsarskoe Selo Aleksandr Galperin/Sputnik Aleksandr Galperin/Sputnik

Gli oltre 2000 oggetti con gli stemmi nobiliari dei Naryshkin e dei Somov, tra cui un fantastico servizio di piatti creato dalla ditta Sazikov (in tutto, 400 kg), hanno costituito il più grande ritrovamento nella storia della Russia moderna.

3 / Tesoro di Rjazan

Barmy rinvenuti nel Tesoro di Rjazan, opera di maestri di Suzdal del XII-XIII secolo. Sono stati ritrovati nel 1822 e oggi si trovano all’Armeria del Cremlino di Mosca Vladimir Vdovin/Sputnik Vladimir Vdovin/Sputnik

Nel 1822, durante dei lavori di costruzione stradale, i contadini Ustin e Moisej Efimov trovarono un paio di “tondelli” che sembravano d’oro. Continuarono a cercare, arando la terra tutt’attorno. A un certo punto, da sotto l’aratro cominciarono a uscir fuori braccialetti, icone, kolt (medaglioni cavi per il copricapo femminile) e grandi medaglioni con pietre preziose, perle e immagini di santi. Questi ultimi costituivano le barmy (grande collare che copriva le spalle), uno dei principali simboli del potere sovrano. Per questo ritrovamento, avvenuto nel sito della Vecchia Rjazan (città distrutta nel 1237 dalle truppe di Batu Khan e mai ricostruita), i fratelli Efimov ricevettero un premio di 10.000 rubli.

LEGGI ANCHE: Quale fu la prima grande città russa conquistata dai mongoli?

4 / Tesoro della casa di vicolo Ipatjevskij

Questo elmo è stato ritrovato nel vicolo Ipatievskij di Mosca l’8 maggio 1895 Museo di Storia Museo di Storia

Il vicolo Ipatjevskij è una stradina di Mosca dove storicamente abitavano e lavoravano ceramisti e fabbri. Col tempo, però, cominciarono a insediarsi qui anche altri cittadini agiati. Nel XVI secolo, i nobili e i boiardi che erano al servizio dello zar, erano tenuti a presentarsi al comando appena chiamati, con le proprie armi e armature. Pertanto, non sorprende che nel 1895, in una delle case in vicolo Ipatjevskij venisse scoperto un intero arsenale: elmi, cotte di maglia, punte di lancia… C’erano anche delle monete dei tempi di Ivan il Terribile.

Nel 1969, nella stessa zona urbana, fu rinvenuta una botte, sopravvissuta a un incendio, con dentro diverse asce, coltelli e un fucile forgiato a canna liscia.

Molto più sorprendente però fu il ritrovamento del 1970: un enorme catino di rame, stracolmo di pesos e real spagnoli, coniati non solo a Madrid, Barcellona e Siviglia, ma anche in Messico, Bolivia e Colombia. In tutto, c’erano 3.398 monete per un peso complessivo di 74 kg! Come mai erano finite a Mosca? È un mistero, ma non è escluso che il proprietario le volesse vendere allo Stato per coniare altre monete.

5 / Tesoro del Gostinyj dvor

Gli otto mattoni d’oro trovati dai muratori nel Gostinyj Dvor di San Pietroburgo Foto d'archivio Foto d'archivio

L’oro, scoperto nel 1965 nell’edificio del Gostinyj dvor (il più grande magazzino storico di San Pietroburgo) era letteralmente sotto i piedi degli operai che lo trovarono. Quando rimossero il pavimento, videro un pezzo di muratura. Estrassero un mattone che sembrò strano, perché pesava troppo. Qualcuno scherzò: “Sarà oro”. Ridacchiando, gli operai decisero comunque di passare il mattone agli esperti. Ed era davvero oro! Per di più, oro 900 (contenente il 90% di oro puro)! Entusiasmati da questa notizia, gli operai ritornarono al loro lavoro che non sembrava più noioso. Infatti, trovarono altri 7 mattoni d’oro. In totale, il tesoro pesava 128 kg.

Nel passato, nell’edificio dei magazzini si trovava un negozio del gioielliere Ivan Morozov, fornitore della Corte imperiale. A un certo punto, i figli dell’uomo crearono qui un nascondiglio, ma dopo la Rivoluzione non riuscirono a recuperare quello che avevano nascosto.

6 / Tesoro del Vecchio Gostinyj dvor

Alcuni dei reperti del gigantesco tesoro rinvenuto nel Vecchio Gostinyj Dvor di Mosca Dominio pubblico Dominio pubblico

Altri oggetti di valore del tesoro del Vecchio Gostinyj Dvor di Mosca Dominio pubblico Dominio pubblico

Che cosa di tanto prezioso potrebbe essere sigillato in vecchie anfore dimenticate? Olio o vino? Nient’affatto. Quelle scoperte nel Vecchio Gostinyj dvor contenevano il più grande tesoro di monete mai scoperto a Mosca: 335 monete europee della seconda metà del XVI - inizio del XVII secolo, e più di 95.000 “scaglie”: monete d’argento russe di forma ovale, coniate ai tempi di Ivan il Terribile, Boris Godunov e Fjodor I.

7 / Tesoro di Pljushkin

Il tesoro del mercante Pljushkin al momento del ritrovamento Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel 2016, a Pskov, gli archeologi scoprirono più di 300 monete, medaglie, ordini e gioielli, il tutto disposto con cura in 6 contenitori di latta. Il tesoro conteneva monete ovali (“scaglie”) dei principati di Novgorod, Pskov, Mosca e Tver; efimki (monete d’argento di grande diametro, coniate con i talleri europei) dell’epoca dello zar Alessio Mikhajlovich, copeche di Boris Godunov, monete imperiali di Pietro I, un recipiente con l’aquila imperiale e una coppa di Caterina II, monete coniate in occasione dell’incoronazione di Nicola I e Alessandro III e persino un lingotto di oro purissimo.

Monete dal tesoro del mercante Pljushkin Dominio pubblico Dominio pubblico

Il proprietario più probabile di queste rarità era l’imprenditore Fjodor Pljushkin, appassionato collezionista. La sua vasta collezione, creata nell’arco di quarant’anni, includeva di tutto: opere di pittura, armi, oggetti appartenuti ad Aleksandr Suvorov, icone e, ovviamente, monete. Di monete ne aveva ben 84 casse; più di quante ne abbia l’Ermitage!

8 / Tesoro di Ustjuzhna

Monete del tesoro ritrovato a Ustjuzhna Museo di Ustjuzhna Museo di Ustjuzhna

Più di 800 kg di monete furono trovati nel 1936 nello scantinato della chiesa della Natività della Vergine a Ustjuzhna, cittadina nella regione di Vologda. Le monete appartenevano ad epoche diverse: da Anna I di Russia, che regnò dal 1730 al 1740, all’ultimo imperatore russo Nicola II. Seppure ci fossero anche dei pezzi in argento, la maggior parte del ritrovato era costituita da monete di rame. Le monete erano conservate in sacchi, e, molto probabilmente, erano state raccolte per fonderle e farne delle campane.

LEGGI ANCHE: Dieci fantasiose leggende sui tesori degli zar nel Cremlino di Mosca (FOTO)

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale