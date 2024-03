Monastero del Salvatore e di Andronico: non perdetevi un gioiello spirituale e artistico di Mosca

All’inizio del XX secolo, il chimico e fotografo russo Sergej Prokudin-Gorskij (1863-1944) sviluppò un complesso processo tecnologico per ottenere dettagliate fotografie dai colori vividi (si veda il paragrafo a fine articolo). La sua visione della fotografia come forma di educazione e di divulgazione emerge con particolare chiarezza nelle immagini dei monumenti architettonici da lui scattate nei siti storici in giro per la Russia.

Mosca. Monastero del Salvatore e di Andronico, Cattedrale dell’Immagine Miracolosa del Salvatore, vista est. Sullo sfondo a sinistra: Chiesa dell’Arcangelo Michele. 21 luglio 2012 William Brumfield William Brumfield

Il grosso delle foto di Prokudin-Gorskij alla fine divenne parte della collezione della Biblioteca del Congresso Usa, ma il fotografo aveva avviato anche un’attività di produzione di cartoline a colori e di illustrazioni per libri, aprendo, nel 1914, l’impresa “Biochrome”.

Mosca. Nuovo Monastero del Salvatore, vista nord-est. Da sinistra: Torre sud-est, campanile, torre nord-est, Chiesa di San Nicola e chiostro est, Cattedrale della Trasfigurazione, Chiesa del Segno, 1912. “I boardi Romanov e la salita al trono di Mikhail Fjodorovich” (San Pietroburgo, 1913) Sergej Prokudin-Gorskij Sergej Prokudin-Gorskij

Tra le pubblicazioni con le sue fotografie a colori c’è un grande volume pubblicato nel 1913 per commemorare il terzo centenario della dinastia Romanov. Le illustrazioni includevano la sua vista panoramica da un tetto vicino di una delle istituzioni monastiche più antiche della Russia, il medievale Monastero Novospasskij (Nuovo Monastero del Salvatore), situato su un’altura che domina il fiume Moscova vicino al Cremlino.

Monastero Del Salvatore e di Andronico. Torri d’ingresso della Porta sud, un tempo sovrastate dal campanile demolito. 14 luglio 2013 William Brumfield William Brumfield

Nelle vicinanze si trova un’altra antica istituzione monastica, il Monastero del Salvatore e di Andronico (in russo: Спасо-Андроников монастырь), noto per i suoi legami con il grande pittore medievale Andrej Rublev. Anche se non fa parte dei più grandi complessi monastici di Mosca, il Monastero del Salvatore e di Andronico è uno dei più pittoreschi, grazie alla sua posizione su un’alta scogliera sulla riva sinistra del piccolo fiume Jauza. Le sue mura in mattoni bianchi, fiancheggiate da alberi, sono visibili da una certa distanza al di là della Jauza, che sfocia da queste parti nella Moscova. Da qui partiva anche la più importante via di comunicazione da Mosca verso Oriente.

Le origini del Monastero del Salvatore e di Andronico

Il monastero fu fondato intorno al 1360 per iniziativa del metropolita Aleksii (ca. 1300-1378), leader della Chiesa russa e figura di profondo rilievo per l’espansione del potere politico di Mosca. Le fonti medievali raccontano che, durante un viaggio a Costantinopoli a metà degli anni Cinquanta del Trecento, Aleksii sopravvisse a una tempesta in mare. Al ritorno a Mosca, il prelato adempì al voto di gratitudine di erigere una chiesa dedicata all’Icona Miracolosa del Salvatore. Questa chiesa, costruita in tronchi, divenne il nucleo di un monastero.

Cattedrale dell’Immagine Miracolosa del Salvatore. Vista sud-est. 16 settembre 1979 William Brumfield William Brumfield

Il primo egumeno (abate) del monastero fu il monaco Andronik, allievo dello spirito guida del monachesimo moscovita, Sergio di Radonezh (1314?-1392). In omaggio al suo impegno, il monastero acquisì il doppio nome “del Salvatore e di Andronico”.

Cattedrale dell’Immagine Miracolosa del Salvatore. Vista ovest. 14 luglio 2013 William Brumfield William Brumfield

Distrutta da un incendio nel 1368, l’originaria chiesa lignea del Salvatore fu presto ricostruita. In seguito, fu sostituita da una struttura in pietra calcarea, iniziata probabilmente negli anni Venti del Quattrocento e completata nel 1427. Anche se più volte modificata, la Cattedrale dell’Icona Miracolosa del Salvatore è considerata il più antico monumento architettonico di Mosca conservatosi nella sua forma originale.

Cattedrale dell’Immagine Miracolosa del Salvatore. Vista a est verso la nuova iconostasi e l’abside con l’altare principale. 14 luglio 2013 William Brumfield William Brumfield

La dimora di Andrej Rublev

Questa struttura rappresentava lo sforzo di far rivivere le tradizioni dell’architettura in pietra nell’area di Vladimir-Suzdal di prima dell’invasione mongola del 1237-1238. Un esempio notevole di questo stile è la Cattedrale di San Demetrio (Dmitrivskij) a Vladimir.

Cattedrale dell’Immagine Miracolosa del Salvatore. Volta sotto la cupola. 2 giugno 1992 William Brumfield William Brumfield

Sebbene più piccola dei suoi predecessori del XII secolo, la cattedrale del Monastero del Salvatore e di Andronico aveva una silhouette distintiva creata da livelli ascendenti di frontoni decorativi a punta, con un alto tamburo e una cupola al centro. Abbassando gli angoli della struttura, i costruttori aumentarono l’enfasi verticale di questo santuario monastico.

Cattedrale dell’Immagine Miracolosa del Salvatore. Angolo nord-est con frammento della nuova iconostasi e grande icona di tutti i santi sul pilastro nord-est. 2 giugno 1992 William Brumfield William Brumfield

Durante la costruzione della Cattedrale del Salvatore, il monastero fu la dimora del grande pittore di icone e monaco Andrej Rublev (ca. 1360-1428). Si sa che Rublev (spesso traslitterato come si legge: Rubljov) dipinse affreschi e icone per la cattedrale, ma queste opere d’arte non sono sopravvissute, con la possibile eccezione di una finestra decorativa dipinta in una spessa parete di pietra.

Secoli di saccheggi e ricostruzioni

Il Monastero del Salvatore e di Andronico fu saccheggiato nel 1571 durante un attacco catastrofico a Mosca da parte del khan di Crimea Devlet I Giray. Fu nuovamente devastato nel 1611, durante l’occupazione polacca di Mosca, nell’ambito del periodo di caos dinastico noto come Periodo dei Torbidi. È probabilmente allora che gran parte delle prime opere d’arte della cattedrale sono andate distrutte. Nel corso delle riparazioni della fine del XVIII secolo, la cattedrale fu spogliata dei rimanenti affreschi danneggiati e l’interno non fu mai ridipinto.

Chiesa dell’Arcangelo Michele. Vista sud-est. 21 luglio 2012 William Brumfield William Brumfield

La cattedrale fu nuovamente saccheggiata dalle truppe napoleoniche nel settembre del 1812 e la sua iconostasi fu bruciata. Il calore dell’incendio provocò il crollo della cupola e del suo tamburo di sostegno. Una ristrutturazione della cattedrale nel 1846-1850 portò all’aggiunta delle cappelle settentrionali e meridionali (in seguito smantellate) e la parte superiore della struttura fu sostanzialmente modificata.

Refettorio annesso alla chiesa dell’Arcangelo Michele. Facciata ovest con cornice decorativa. 14 luglio 2013 William Brumfield William Brumfield

Fortunatamente, un attento studio da parte di specialisti sovietici ha stabilito che la forma di base della struttura dell’inizio del XV secolo (compresi alcuni dei suoi frontoni decorativi) era intatta e poteva essere ricostruita. Un restauro della cattedrale e della sua struttura superiore all’inizio degli anni Sessanta del Novecento. È stato criticato da alcuni, ma le prove suggeriscono che il suo aspetto è davvero vicino all’originale.

Monastero del Salvatore e di Andronico. Parete ovest e chiesa dell’Arcangelo Michele, vista sud-ovest. 14 luglio 2013 William Brumfield William Brumfield

Attributi architettonici unici

Tra le altre parti degne di nota del Monastero del Salvatore e di Andronico vi sono le sue mura e le torri, ricostruite in mattoni entro la metà del XVII secolo (le mura precedenti erano fatte di tronchi). L’ingresso principale – la Porta Santa – era coronato da una piccola chiesa della Natività della Vergine. Accanto all’ingresso si trovavano le stanze dell’abate, costruite nel 1690 e decorate con piastrelle di ceramica ancora visibili.

Monastero del Salvatore e di Andronico. Residenza dell’abate, vista nord. 14 luglio 2013 William Brumfield William Brumfield

L’instabilità del terreno provocò il parziale crollo delle mura negli anni Trenta del XVII secolo, che furono ulteriormente danneggiate dall’incendio che nel 1748 travolse il monastero e distrusse gran parte della biblioteca di manoscritti. Le riparazioni effettuate negli anni Cinquanta del XVII secolo conservarono lo stile seicentesco delle mura e delle torri.

Monastero del Salvatore e di Andronico. Residenza dell’abate, parete nord con piastrelle decorative in ceramica. 14 luglio 2013 William Brumfield William Brumfield

L’ingresso al monastero fu nuovamente modificato con la costruzione, nel 1795-1803, di un enorme campanile. Costruito su progetto neoclassico dell’importante architetto moscovita Rodion Kazakov, il campanile aveva un’altezza di 73 metri, solo leggermente inferiore al campanile di Ivan il Grande al Cremlino (81 metri). Questo punto di riferimento e la chiesa adiacente furono rasi al suolo all’inizio degli anni Trenta del Novecento, e i mattoni furono recuperati per altre costruzioni.

Monastero del Salvatore e di Andronico. Pareti sud e ovest con torre d’angolo, vista da nord-est. 14 luglio 2013 William Brumfield William Brumfield

La struttura più alta del monastero di Andronikov è ora la chiesa dell’Arcangelo Michele, costruita sopra il refettorio, o sala da pranzo, del primo Cinquecento. L’espansione fino alla forma attuale iniziò nel 1690 sotto il patrocinio di Evdokija Lopukhina, prima moglie di Pietro il Grande. Dopo che Pietro la recluse nel Convento dell’Intercessione di Suzdal nel 1698, la costruzione della chiesa fu interrotta, per poi essere completata nel 1739 dalla famiglia Lopukhin, che ne utilizzò la parte inferiore come cripta funeraria. Sebbene la chiesa dell’Arcangelo Michele sia stata gravemente danneggiata nel 1812, l’esterno ha conservato gran parte della sua forma originale.

Monastero del Salvatore e di Andronico. Chiostro, vista est. 21 luglio 2012 William Brumfield William Brumfield

Epoca sovietica e tributi a Rublev

Chiuso dai bolscevichi nel 1918, il Monastero del Salvatore e di Andronico subì danni, in particolare la distruzione del suo campanile neoclassico, che rivaleggiava con quello del Nuovo Monastero del Salvatore per altezza e maestosità. Gli edifici rimanenti furono utilizzati come dormitori per i lavoratori e per altri scopi fino al 1947, quando l’insieme fu designato come punto di riferimento culturale e spazio protetto. In seguito, le parti superstiti delle mura del monastero e le sue piccole torri furono restaurate.

Monastero del Salvatore e di Andronico. Campanile di tronchi con chiostri sullo sfondo. 21 luglio 2012 William Brumfield William Brumfield

Monastero del Salvatore e di Andronico. Scuola religiosa dell’inizio del XIX secolo. 14 luglio 2013 William Brumfield William Brumfield

Nel 1960, sul territorio del monastero fu aperto il Museo Andrej Rublev, che divenne un importante centro per lo studio e il restauro dell’arte religiosa russa medievale. La Cattedrale del Salvatore del monastero è stata restituita all’uso religioso nel 1989, e anche altri edifici monastici sono stati ridati in uso al Patriarcato di Mosca.

Monumento ad Andrej Rublev nella piazza antistante il Monastero del Salvatore e di Andronico. 14 luglio 2013 William Brumfield William Brumfield

Il piccolo parco alberato di fronte al monastero è ora abbellito da un monumento a Rublev e da una piccola cappella aperta contenente una riproduzione della sua icona più nota, la Trinità. Si ritiene che Rublev sia stato sepolto nel territorio del monastero, ma la sua tomba non è stata ritrovata. È stato canonizzato dalla Chiesa ortodossa russa nel 1988.

Cappella della Trinità, dedicata all’icona della Trinità di Andrej Rublev. 14 luglio 2013 William Brumfield William Brumfield

Durante i suoi quasi nove secoli di esistenza, Mosca è stata definita e difesa dai suoi monasteri. Sebbene durante il periodo sovietico siano stati chiusi con perdite sostanziali, questi monasteri e conventi sono sopravvissuti come punti di riferimento spirituali e culturali della città.

Monastero del Salvatore e di Andronico. Piastrella decorativa in ceramica sulla parete nord della residenza dell’abate. L’iscrizione dice “cherubini”, ma la figura ha la forma di un serafino a sei ali. 14 luglio 2013 William Brumfield William Brumfield

***

