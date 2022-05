Quanti fiumi ci sono a Mosca? Ecco i più importanti

Vi sorprenderà sapere che a Mosca ci sono più di 100 fiumi e 1.300 diversi tipi di corsi d’acqua, tra canali, ruscelli e sorgenti. Ma solo due di loro - i fiumi Moscova e Jauza - si vedono a occhio nudo: il corso della maggior parte degli altri, invece, è stato interrato o deviato. Ecco i 7 fiumi più importanti.

1 / Moscova

Vista sul fiume Moscova Grishkin Denis/Moskva Agency Grishkin Denis/Moskva Agency

La Moscova (Moskva, in russo) è il più grande fiume della capitale e condivide il suo nome con la città. La sua sorgente si trova vicino alla città di Mozhajsk, nella regione di Mosca. Scorre attraverso Mosca per poi sfociare nel fiume Oka. Si estende per 473 chilometri, di cui 80 attraversano la capitale. In città si contano più di 40 attracchi sul fiume Moscova.

2 / Neglinnaja

L'università di Mosca (sullo sfondo) e il fiume Neglinnja, 1790 circa Dominio pubblico Dominio pubblico

Questo fiume correva proprio attraverso la Piazza Rossa: una volta infatti veniva usato per riempire d’acqua il fossato che circondava il Cremlino, come abbiamo scritto qui. È molto corto: misura appena sette chilometri e mezzo; inizia nella parte settentrionale del centro, nel quartiere di Marjina Roshcha, e sfocia nel fiume Moscova, vicino al Cremlino di Mosca.

Un esploratore all'interno del canale fognario della Neglinnaja Kirill Kalinnikov/Sputnik Kirill Kalinnikov/Sputnik

La cosa più interessante del Neglinnaja è che, all'inizio del XIX secolo, è stato interrato per evitare inondazioni. Il luogo dove sfocia nella Moscova può essere ammirato dal ponte Bolshoj Moskvoretskij, vicino al Cremlino.

3 / Jauza

Il fiume Jauza visto dal ponte Lefortovskij Lyubimov Andrey/Moskva Agency Lyubimov Andrey/Moskva Agency

Il fiume Jauza è il più grande affluente della Moscova all'interno della città di Mosca. La sua lunghezza totale è di 48 chilometri, di cui 27,6 scorrono all’interno la città. Il nome "Jauza" può essere tradotto approssimativamente come "quello che collega". Ciò è dovuto al fatto che, nel sistema di trasporto fluviale della vecchia Russia, questo fiume serviva a collegare le vie d'acqua da Mosca a Vladimir. Sfortunatamente, oggi è il fiume più inquinato di Mosca, perché molte industrie vi scaricano i loro rifiuti.

4 / Setun'

Il fiume Setun Gennadij Grachev (CC BY 2.0) Gennadij Grachev (CC BY 2.0)

Il Setun' è l'unico grande fiume di Mosca che scorre per lo più in superficie; il suo corso originale non è stato corretto o modificato durante la costruzione della città, a differenza della maggior parte degli altri fiumi di Mosca (incluso il fiume principale Moscova). I suoi 38 chilometri scorrono interamente nel territorio di Mosca.

Le rive del Setun' sono coperte da antichi kurgan: tombe di vecchi guerrieri russi. Il nome del fiume è probabilmente collegato a queste sepolture e potrebbe derivare dal vecchio verbo russo "setovat'", che significa "addolorarsi, lamentarsi". La tradizione dice che la gente veniva sulle rive di questo fiume per piangere i parenti perduti.

5 / Gorodnja

Il fiume Gorodnja A. Savin (CC BY-SA 1.0) A. Savin (CC BY-SA 1.0)

Il fiume Gorodnja attraversa Mosca per tutti i suoi 16 chilometri. Si trova nel sud della città e alimenta una serie di stagni cittadini, compresi quelli di Tsaritsyno, gli stagni Borisovo, e diversi altri bacini idrici minori. Il fiume, che scorre nei quartieri industriali meridionali, purtroppo è talmente inquinato che non ospita più pesci.

6 / Skhodnja

Il fiume Skhodnja Stoljaroff / Dominio pubblico Stoljaroff / Dominio pubblico

Il terzo fiume più lungo di Mosca misura 47 chilometri, ma solo 5 attraversano effettivamente la città, a nord. Il suo nome si traduce come "quello che serve per viaggiare verso il basso" (o verso l'alto), perché questo fiume era usato per collegare il fiume Moscova al fiume Kljazma.

7 / Nishchenka

Il fiume Nischenka Svetlov Artem (CC BY 3.0) Svetlov Artem (CC BY 3.0)

Per tutti i 12,4 chilometri della sua lunghezza, questo fiume scorre nella parte est di Mosca; attraversa l'autostrada Shosse Entuziastov (precedentemente, autostrada Vladimirskoe), la strada che va da Mosca a Vladimir, e in seguito, conduce verso la Siberia. Questa strada era usata per mandare in esilio i criminali condannati, e i loro parenti di solito li salutavano fuori dall'autostrada Vladimirskoe, al confine della città, dove passa il fiume Nishchenka. Di solito, c'erano molti mendicanti in quelle zone, e il nome del fiume, che indica una “donna mendicante”, potrebbe derivare proprio da lì. Per la maggior parte della sua lunghezza, il Nishchenka scorre sottoterra. Usato per sciogliere la neve in primavera, è probabilmente il fiume più inquinato di Mosca.

