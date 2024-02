Com’era la Russia nel 1914 (FOTO)

Russia Beyond

Queste eccezionali immagini d’archivio immortalano un Paese che non esiste più. Grazie a loro possiamo vedere come viveva l’Impero russo al momento dello scoppio della Prima guerra mondiale

L’evento principale dell’anno fu senza dubbio lo scoppio della Prima guerra mondiale. Il 19 luglio 1914 la Germania dichiarò guerra all’Impero Russo. In questa foto, i pietroburghesi leggono i giornali con le notizie sullo scoppio della guerra.

Il 20 luglio 1914 Nicola II parlò alla nazione. Dal balcone del Palazzo d’Inverno, annunciò il manifesto sull’entrata in guerra della Russia.

Quel giorno una grande folla si radunò nella Piazza del Palazzo.

La notizia della guerra sconvolse i cittadini dell’Impero e allo stesso tempo provocò un’impennata dei sentimenti patriottici. (La scritta sul manifesto recita “Vittoria alla Russia e agli slavi”).

A San Pietroburgo si svolge una manifestazione patriottica. Foto dalla Prospettiva Nevskij.

Le simpatie per la Serbia ortodossa aumentano: la foto mostra la folla che saluta un diplomatico serbo seduto in carrozza.

Volontari e militari si mettono in fila per il reclutamento.

I mobilitati furono immediatamente inviati al fronte.

I soldati venivano scortati nell’esercito con onore.

Non passò molto tempo prima che molti venissero insigniti delle prime onorificenze per il coraggio e l’eroismo.

Il pensiero anti-tedesco era così forte che, nell’agosto 1914, Nicola II ordinò che San Pietroburgo fosse ribattezzata Petrograd (in italiano: Pietrogrado) alla maniera russa. Il giornale “Birzhevye Novosti” scrisse: “Siamo andati a letto a San Pietroburgo, e ci siamo risvegliati a Pietrogrado”.

L’intero Paese era attanagliato dalla paura e dal senso dell’ignoto. Nella città di Miass, negli Urali, la gente si riunì per pregare per la vittoria sulla Germania.

La Prima Guerra Mondiale fu una guerra di nuove tecnologie. L’esercito russo aveva già la sua prima aviazione. La foto mostra gli ufficiali dell’aviazione che lanciano un pallone (pallone meteorologico) per determinare la velocità e la direzione del vento.

Proprio quando scoppiò la guerra, il futuro leader della Rivoluzione, Lenin, si trovava in Austria-Ungheria e fu arrestato perché sospettato di spionaggio. Ma il 6 agosto 1914 fu rilasciato. Ben presto emise una condanna di questa guerra “imperialista”. In seguito, sarà lui a guidare la Russia dalla guerra e ad avviare la firma della pace (anche se a condizioni sfavorevoli).

LEGGI ANCHE: Trattato di Brest-Litovsk, quale prezzo pagò la Russia per uscire dalla Prima guerra mondiale?

Nel luglio 1914, gli alti funzionari francesi visitarono San Pietroburgo. La foto sul ponte della corazzata “France” ritrae il presidente Raymond Poincaré, il presidente del Consiglio dei ministri René Viviani e il viceammiraglio Le Béry.

Nicola II durante una parata a Tsarskoe Selo.

Sputnik Sputnik

Nonostante tutto, la vita pacifica sul territorio dell’Impero russo continua. Nella foto la famiglia reale: Nicola II, l’imperatrice Alessandra e i loro figli: il figlio Aleksej (seduto) e le figlie. Da sinistra a destra: Marija, Tatjana, Olga, Anastasija.

LEGGI ANCHE: Cosa si sa dei cinque figli di Nicola II, Olga, Tatjana, Marija, Anastasija e Aleksej Romanov?

Sputnik Sputnik

Ecco un po’ di divertimento invernale: persone sulla pista di pattinaggio nel Giardino Tavricheskij di San Pietroburgo.

Mentre sul Campo di Marte di San Pietroburgo si svolgono già gare serie di pattinatori.

Poco prima dello scoppio della guerra, l’imperatore e i granduchi della famiglia Romanov parteciparono alla cerimonia di inaugurazione dell’edificio Benois, la nuova parte del Museo Russo.

In questo momento, l’Epoca d’argento della poesia russa è al suo massimo. In generale, la cultura è in crescita e sta vivendo dei forti cambiamenti. Si diffonde l’arte d’avanguardia e si fanno largo nomi nuovi. L’intellighenzia pietroburghese si riunisce nel caffè letterario “Scantinato del cane randagio”.

LEGGI ANCHE: Cosa si intende per Epoca d’argento della poesia russa e perché è stata così importante?

Molto lontano dalla allora capitale, ecco un pescatore siberiano del popolo Khanty che intreccia una speciale rete per pesci, la “gimga”.

Ed ecco un’altra foto di prima della guerra: Ilja Repin dipinge un ritratto del famoso cantante Fjodor Shaljapin nella sua tenuta.

Shaljapin pattina vicino alla tenuta di Repin.

Il poeta d’avanguardia e futuro cantore della Rivoluzione, Vladimir Majakovskij, all’età di 21 anni.

LEGGI ANCHE: Come Vladimir Majakovskij ha rivoluzionato la poesia mondiale

La ballerina Tamara Karsavina è tornata a Pietrogrado dopo una tournée con le Stagioni russe di Sergej Djagilev.

Nella primavera del 1914 si svolse il Torneo di scacchi di San Pietroburgo, uno degli eventi più grandiosi nella storia degli scacchi. La foto mostra lo scacchista russo Aleksandr Alekhin mentre gioca una partita contro il cubano José Raul Capablanca.

Sulla Piazza Rossa di Mosca si svolge una rassegna di nuove attrezzature antincendio.

Il vivace mercato di piazza Pokrovskaja (oggi piazza Turgenev) a San Pietroburgo.

Si comincia a prestare molta più attenzione all’istruzione delle ragazze. La foto mostra studenti e insegnanti del Ginnasio femminile “Preobrazhenskaja” di San Pietroburgo.

Ed ecco un banchetto fuori città, proprio per strada.

L’affollata sala della Biblioteca pubblica di San Pietroburgo

Un ospedale di provincia. Un anno dopo Mikhail Bulgakov avrebbe lavorato in queste stesse condizioni, che avrebbe poi descritto in “Appunti di un giovane medico”, dopo che nel 1914 si era offerto volontario per la Croce Rossa.

Una coppia sposata su un’amaca.

LEGGI ANCHE: Com’era la Russia nel 1913 (FOTO)

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale