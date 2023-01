Com'era la Russia nel 1913 (FOTO)

Diamo un'occhiata a queste foto straordinarie che ritraggono un Paese che non esiste più: ecco come vivevano lo zar, i contadini e i Vecchi Credenti all’inizio del secolo scorso

Nel 1913 ricorreva il 300° anniversario della dinastia Romanov. La data fu ampiamente celebrata in tutto il Paese. E San Pietroburgo venne decorata da cima a fondo.

In tutto il centro di Mosca e sulla Piazza Rossa si tennero grossi festeggiamenti, tra cui una processione religiosa.

Le celebrazioni al Cremlino di Mosca.

Nel marzo 1913, dopo le celebrazioni di Pietroburgo e Mosca, l'imperatore visitò la città di Kostroma, dove fu accolto con pane e sale. Si ritiene infatti che la dinastia Romanov sia nata proprio a Kostroma.

Nicola II e la sua famiglia hanno visitato le stanze dei boiardi Romanov all'interno del Monastero Ipatiev di Kostroma, dove aveva vissuto il primo zar della dinastia Romanov, il giovane Mikhail, durante il periodo dei Torbidi, all'inizio del XVII secolo.

I cittadini di Kostroma erano particolarmente eccitati per la visita del sovrano, e si affollavano nel tentativo di scorgerlo.

I Romanov fecero anche un tour all'estero a bordo del loro yacht "Stella Polare".

Dominio pubblico Dominio pubblico

Ma per la maggior parte del tempo, la famiglia dello zar si godeva la routine quotidiana nel suo palazzo di Tsarskoe Selo, fuori San Pietroburgo.

Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel 1913, una spedizione geografica russa nell’Oceano Artico fece l’ultima significativa scoperta geografica sul globo: il gruppo, a bordo della rompighiaccio Vaygach, scoprì un arcipelago che ribattezzò "Terra dell'Imperatore Nicola II" (oggi Severnaja Zemlja).

Igor Sikorskij presenta il suo primo aereo quadrimotore, che quell'anno ha effettuato con successo il primo test.

Nel 1913, lo scandaloso e leggendario balletto "La sagra della primavera" di Igor Stravinskij fu presentato per la prima volta al Théâtre des Champs-Élysées di Parigi come parte delle "Stagioni russe" di Sergej Diaghilev. Lo spettacolo d'avanguardia, che rappresenta un sacrificio pagano, fece scalpore.

Dominio pubblico Dominio pubblico

Dopo il grande trionfo in Europa, i "Balletti Russi" di Sergej Diaghilev andarono in tournée in America Latina e riscossero un grande successo anche a Buenos Aires. Diaghilev non partecipò a quella tournée, ma il leggendario ballerino e coreografo Václav Nijinsky è stato immortalato in questa foto, al sesto posto da sinistra.

Museo Statale del Teatro e della Musica di San Pietroburgo Museo Statale del Teatro e della Musica di San Pietroburgo

Nello stesso periodo, a San Pietroburgo si tenne la prima dell'opera futurista d'avanguardia "Vittoria sul sole". Il palcoscenico e i costumi furono disegnati da Kazimir Malevich e lì apparvero le prime immagini del suo famoso "Quadrato nero".

Dominio pubblico Dominio pubblico

Nel 1913, nella città di Kars (oggi in Turchia, nel 1878-1918 parte dell'Impero russo) si svolsero esercitazioni militari con palloni e aerostati.

E ora, date un'occhiata ad alcune fotografie scattate nel 1913 che ben raccontano l’atmosfera dell’epoca.

Tram elettrici e carrozze a cavalli lungo la Prospettiva Nevskij, la via principale di San Pietroburgo.

La cattedrale di Sant'Isacco a San Pietroburgo e la statua equestre dell'imperatore Nicola I. Questo è un raro esempio di come un monumento zarista sia sopravvissuto all'imminente Rivoluzione e al periodo sovietico. Fu riconosciuto come un capolavoro di ingegneria, poiché la complicata statua equestre aveva solo due punti di appoggio.

Veduta della Chiesa del Salvatore sul Sangue Versato costruita sul luogo dell'assassinio di Alessandro II, sul Canale di Caterina (che dieci anni dopo sarebbe stato ribattezzato in onore dello scrittore Aleksandr Griboedov).

Un mezzo di trasporto pubblico dell'epoca zarista: l'omnibus, uno dei primi veicoli non più trainati da cavalli.

La piazza del mercato in una città di provincia sulle rive del Volga.

Deputati della Terza Duma di Stato ispezionano l'incrociatore corazzato "Rurik".

Giovani soffiatori di vetro producono ornamenti per l'albero di Natale a San Pietroburgo.

Lungo le rive del fiume Volga.

Sciatori durante un’escursione tra la neve.

Una contadina al lavoro su un telaio nella regione di Grodno (odierna Bielorussia).

Visitatori nella sala di lettura della Biblioteca pubblica imperiale.

Pescatori del Volga in posa dopo il lavoro nella regione di Kostroma.

Membri di una scuola di nuoto si allenano in piscina.

Reparto biciclette in un negozio di San Pietroburgo.

Un torneo di scacchi.

Mentre nel resto della Russia il progresso tecnologico avanzava, i Vecchi Credenti continuavano a seguire il loro stile di vita tradizionale.

Il famoso artista Ilja Repin al lavoro davanti ad alcuni suoi ospiti.

Operai confezionano merci in una fabbrica.

LEGGI ANCHE: Com’era la Russia nel 2001

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale