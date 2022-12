Chi fu la bisnonna di tutti i Romanov?

Quando Anna Petrovna, la seconda figlia di Pietro il Grande, nacque, fu considerata una figlia illegittima: sua madre, Marta Skavronskaja (la futura Caterina I), e suo padre non erano sposati. Dopo il 1712, quando Pietro e Caterina si sposarono, le loro figlie Anna ed Elizaveta divennero zarevne, e per questo ricevettero in dono palazzi e terre.

Il matrimonio

Anna nel 1716. Nel ritratto, Anna ha circa sei o sette anni, ma i suoi capelli sono acconciati come quelli di una signora e lei è vestita come una donna adulta Ivan Nikitin/Galleria Tretjakov Ivan Nikitin/Galleria Tretjakov

Anna ed Elizaveta furono educate in modo moderno, con particolare attenzione alle lingue straniere e alle buone maniere. A 12 anni le ragazze iniziarono a partecipare alle cerimonie di corte e riuscivano a sostenere una conversazione formale in francese. Per rafforzare i legami tra la Russia e l'Europa, Pietro sperava di far sposare le sue figlie con principi e re europei.

A differenza della sorella Elizaveta, che sarebbe rimasta nubile per tutta la vita, Anna sposò effettivamente un principe europeo, anche se molto povero. Suo marito, Carlo Federico, era il duca di Schleswig-Holstein-Gottorp, un piccolo ducato di circa 9.000 km² al confine tra l’attuale Germania e la Danimarca.

Ritratto di Carlo Federico di Holstein-Gottorp David von Krafft David von Krafft

Carlo Federico giunse a San Pietroburgo nel 1720, perché le terre del suo ducato erano state sottomesse dal re Federico IV di Danimarca, che si era dichiarato sovrano dello Schleswig-Holstein-Gottorp e aveva costretto Carlo Federico a cercare riparo in Russia.

Pietro il Grande si rifiutò di fornirgli aiuto militare. Carlo Federico era per nascita il nipote del re svedese Carlo XII, l'arcinemico di Pietro che lo zar russo aveva sconfitto nella Grande Guerra del Nord (1700-1721). Tuttavia, Pietro permise a Carlo Federico di rimanere in Russia e lo decorò addirittura con l'Ordine di Sant'Andrea, la più grande onorificenza russa. A San Pietroburgo, Carlo Federico si innamorò della figlia dello zar, Anna.

Anna Petrovna ed Elizaveta Petrovna, figlie di Pietro il Grande, 1717 circa Louis Caravaque Louis Caravaque

Poco prima di morire, Pietro diede il suo consenso al matrimonio. Anna Petrovna mantenne la fede ortodossa e poté educare le figlie all'ortodossia, mentre i figli maschi dovevano essere educati nella fede del padre. Ad Anna e al marito fu negata la possibilità di reclamare il trono russo, ma il contratto conteneva un articolo segreto, secondo il quale, se fosse nato un figlio da questo matrimonio, avrebbe avuto i diritti al trono russo.

Una vita breve e gloriosa

La granduchessa Anna Petrovna. Dipinto di Ivan Adolskij, 1740 circa Ivan Adolsky/Museo Ermitage Ivan Adolsky/Museo Ermitage

Quando Carlo Federico e Anna Petrovna si sposarono nel giugno del 1725, Pietro il Grande era già morto. E mentre la madre di Anna, Caterina, divenne l'imperatrice Caterina I, suo marito, il duca Carlo Federico, occupò una posizione importante come uno dei soli 7 membri del Supremo Consiglio Privato, che di fatto era il governo della Russia che governava il Paese al posto dell'imperatrice, che passava tutti i suoi giorni a piangere il defunto marito Pietro.

Nel Supremo Consiglio Privato, Carlo Federico influenzò realmente la politica russa. Ma nel 1727, dopo la morte di Caterina, Aleksandr Menshikov, presidente del Consiglio Privato, cacciò Carlo Federico e Anna dalla Russia. Essi si recarono nello Schleswig-Holstein, dove, nel febbraio 1728, nella città di Kiel, Anna diede alla luce un bambino di nome Carlo Pietro Ulrico: il futuro imperatore russo Pietro III.

Carlo Federico di Holstein-Gottorp David von Krafft David von Krafft

Poco dopo il parto, Anna Petrovna morì. Tuttavia, le circostanze della sua morte non sono chiare. La leggenda, narrata dallo scienziato Jacob von Stäehlin nelle sue memorie, recita così: Anna Petrovna, che si era appena ripresa dal parto, si sarebbe avvicinata alla finestra aperta per vedere meglio i fuochi d'artificio colorati che celebravano la nascita di suo figlio. L'aria umida e fredda del Baltico entrò nella stanza, ma Anna, ostentando la sua origine russa, dichiarò di non temere il freddo. Tuttavia, Anna Petrovna si ammalò di raffreddore e morì di febbre all'età di 20 anni.

Il problema è che Jacob von Stäehlin arrivò in Russia nel 1735 e probabilmente stava raccontando la leggenda di qualcun altro... Perché dalle lettere dell’epoca risulta che Anna sarebbe morta nel maggio 1728, tre mesi dopo il parto. Potrebbe essere stata avvelenata? Oppure morta per le conseguenze della febbre da parto, molto comune a quei tempi? Probabilmente non lo sapremo mai. Il marito Carlo Federico fu incaricato di allevare il figlio. Morì nel 1739.

L'eredità

Pietro III e Caterina II di Russia Anna Rosina Lisiewska Anna Rosina Lisiewska

Nel 1741, il figlio tredicenne di Carlo Federico e Anna Petrovna, il duca Carlo Pietro Ulrico, si recò in Russia. Elisabetta Petrovna, sorella di Anna, era diventata imperatrice russa e voleva che il figlio di sua sorella e suo nipote ereditassero il trono russo.

Come sappiamo, Carlo Pietro Ulrico divenne Pietro III, uno sfortunato imperatore russo che fu rovesciato dalla moglie Caterina II e successivamente assassinato. Pietro III fu il primo duca di Schleswig-Holstein-Gottorp a salire sul trono russo ed è considerato il fondatore della Casa di Holstein-Gottorp-Romanov. Suo figlio, Paolo di Russia, e sua moglie, l'imperatrice Maria Feodorovna, ebbero quattro figli e sei figlie: per questo motivo ebbero un albero genealogico di discendenti davvero vasto, che comprendeva anche alcuni personaggi reali britannici.

LEGGI ANCHE: La famiglia reale britannica e gli ultimi Romanov fotografati insieme

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese







Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale