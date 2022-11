La famiglia reale britannica e gli ultimi Romanov fotografati insieme (FOTO)

Come sappiamo dalla storia (e dall’ultima stagione di “The Crown” su Netflix), le famiglie reali russa e britannica avevano legami forti ed erano strettamente imparentate. Esistono persino alcune foto in cui posano insieme, il che è incredibilmente emozionante da vedere. Eccone solo alcune.

Innanzitutto, è assolutamente sorprendente la somiglianza tra l’imperatore Nicola II di Russia e il re Giorgio V del Regno Unito!

Lo Zarevich di Russia (poi imperatore, Nicola II), a sinistra, con il cugino, il principe Giorgio, duca di York (poi re Giorgio V). Nicola visitò la Gran Bretagna per il matrimonio di Giorgio con la principessa Maria di Teck nel 1893 Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Erano cugini di primo grado. Le loro madri erano sorelle: rispettivamente Dagmar di Danimarca e Alessandra di Danimarca.

Nicola II e Giorgio V, 1909 Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty Images Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty Images

Qui sotto, indossano le uniformi militari tedesche, nella foto del 1913 a Berlino, poco prima della Prima Guerra Mondiale. I governanti di tre Paesi che entrarono in guerra erano parenti: l’imperatore tedesco Guglielmo II era cugino di primo grado sia del re Giorgio V che della moglie di Nicola II, l’imperatrice Aleksandra Fjodorovna (ma, prima della conversione all’Ortodossia, Alice d’Assia e del Reno).

L'imperatore Nicola II e il re Giorgio V, 1913 Dominio pubblico Dominio pubblico

LEGGI ANCHE: Nove principesse europee che sposarono sovrani russi

L’ultimo zar di Russia, Nicola II, aveva il legame più forte con la famiglia reale britannica. Sposò la nipote della Regina Vittoria, Aleksandra. Nel settembre 1896, Nicola II, appena salito al trono russo, si recò in visita in Gran Bretagna e fu ospite, nel castello di Balmoral, in Scozia, della regina Vittoria. Nicola è ritratto qui sotto (in piedi al centro) con la Regina Vittoria in carrozza.

La regina Vittoria accoglie lo zar Nicola II a Balmoral, la residenza privata della Famiglia reale britannica, 1896 Legion Media Legion Media

Anche qui sotto sono ritratti insieme. Da sinistra a destra: Aleksandra Fjodorovna, imperatrice consorte di Russia; la neonata granduchessa Olga; Nicola II; la regina Vittoria d’Inghilterra e Alberto Edoardo, principe di Galles (in seguito, Edoardo VII).

Una foto scattata nel Castello di Balmoral, 1896 Legion Media Legion Media

È interessante notare che il giorno del suo matrimonio, il principe Harry ha indossato una uniforme molto simile a quella indossata da Nicola II: l’uniforme con la casacca dei Blues and Royals (Royal Horse Guards e 1st Dragoons), un reggimento di guardia d’onore a cavallo dell’Esercito britannico.

Il principe Harry nel giorno del suo matrimonio, 2018; lo zar russo Nicola II a Balmoral, 1896 AP; Getty Images AP; Getty Images

La Regina Vittoria era soprannominata “nonna d’Europa”. Ebbe nove figli e molti nipoti, tra cui non solo l’imperatrice russa e il re britannico Giorgio V (ovviamente), ma anche l’imperatore tedesco Guglielmo II, la regina consorte di Grecia Sofia di Prussia, la regina consorte di Romania Maria di Sassonia-Coburgo-Gotha e la regina consorte di Spagna Vittoria Eugenia di Battenberg. Nella foto qui sotto, la regina Vittoria è immortalata con alcuni dei suoi discendenti (Aleksandra e Nicola II di Russia nella foto a sinistra).

La regina Vittoria (1819-1901) e alcuni dei suoi discendenti (Aleksandra e Nicola II di Russia sono nella foto alla sinistra della sovrana) Legion Media Legion Media

Sfortunatamente, relazioni così strette diffusero l’emofilia tra i reali europei. L’unico erede maschio di Nicola II, il giovane zarevic Aleksej, soffrì di questa malattia (e l’unico che poteva aiutarlo era, a quanto pare il discusso monaco Grigorij Rasputin).

LEGGI ANCHE: Come l’emofilia, la “malattia reale” distrusse la vita dell’ultimo zarevic

I Romanov e la famiglia reale britannica avevano stretti legami, erano molto amici, avevano una costante corrispondenza postale e trascorrevano del tempo insieme. Nel 1909, Nicola II si recò nuovamente in visita in Gran Bretagna. La famiglia monarchica russa arrivò con il suo panfilo e trascorse del tempo sull’Isola di Wight.

Quell’anno, i Romanov viaggiavano con i loro cinque figli: quattro femmine e l’unico maschio, Aleksej. La regina Vittoria era ormai morta e Nicola incontrò il re Edoardo VII e suo cugino, il futuro re Giorgio V. Qui sotto, i cugini reali sono ritratti con i loro figli: Il principe Edoardo, poi re Edoardo VIII, a sinistra, e lo zarevic Aleksej.

Alcuni dei legami tra i Romanov e gli Windsor (che fino al 1917 si chiamavano Sassonia-Coburgo-Gotha) furono mantenuti anche dopo la Rivoluzione del 1917 in Russia. L’imperatrice vedova Marija, moglie di Alessandro III e madre di Nicola II, era la sorella della moglie del re britannico Edoardo VII, Alessandra di Danimarca.

Tre generazioni di due famiglie reali sull'Isola di Wight nel 1909 Getty Images Getty Images

Nell’aprile del 1919, a bordo della corazzata britannica “Marlborough”, Maria di Russia fu evacuata in Gran Bretagna presso il nipote re Giorgio V e, da lì, si trasferì presto nella natia Danimarca, dove era re l’altro suo nipote, Cristiano X. Il fatto che Giorgio V abbia deciso di non salvare Nicola II e la sua famiglia, ma di lasciare che Maria venisse evacuata, è uno dei più tristi episodi della storia dei legami tra queste famiglie di sovrani europei (ed è una delle linee della trama della nuova stagione, la quinta, di “The Crown” su Netflix).

I cugini reali e i loro figli: da sinistra a destra, il principe Edoardo, Nicola II, il principe Alessio e Giorgio V Legion Media Legion Media

LEGGI ANCHE: La quinta stagione di “The Crown” su Netflix: verità e invenzioni sulla Russia

Qui sotto, da sinistra a destra, sono raffigurati: Giorgio V, la regina Maria, la regina Alessandra e l’imperatrice vedova Maria di Russia davanti alla chiesa di St Margaret’s, a Westminster. Tutti parteciparono al matrimonio del marchese di Worcester Henry FitzRoy Somerset e di Lady Mary Cambridge nel 1923.

Re Giorgio V, la regina Maria, la regina Alessandra e l'imperatrice vedova Maria di Russia escono dalla Chiesa di Santa Margherita a Westminster Legion Media Legion Media



LEGGI ANCHE: Le radici russe di re Carlo III del Regno Unito

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale