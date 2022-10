Qual è la prima cosa da mangiare o da bere che i cosmonauti chiedono quando atterrano?

Dopo un paio di mesi, i “sublimaty” – così sono chiamati in russo i pasti liofilizzati dei cosmonauti sulla Stazione spaziale internazionale – vengono a noia e, quando tornano sulla Terra, gli astronauti vogliono gustarsi qualcosa di terrestre il prima possibile. Tuttavia, devono mantenere una dieta rigorosa ancora per qualche giorno: subito dopo l’atterraggio vengono sottoposti ai test medici, i cui risultati vengono presi in considerazione per i voli futuri. Di norma, all’atterraggio, subito dopo che gli astronauti sono stati aiutati ad uscire dalla navicella di rientro, i medici danno loro solo acqua e limone.

Tuttavia, a volte chiudono un occhio e sono più permissivi. Vi raccontiamo cosa è finito nella lista dei primi cibi e bevande.

LEGGI ANCHE: Spazio, come è cambiato negli anni il cibo degli astronauti?

Mele fresche

Legion Media Legion Media

Le mele fresche sono una tradizione in Kazakistan. Spesso si vedono nelle foto dei cosmonauti appena atterrati.

Il cosmonauta kazako Talgat Musabaev fu il primo a chiedere delle mele di Almaty nel 1994 (la città è famosa per la sua produzione di mele e il nome stesso della ex capitale kazaka significa “il posto con le mele”), quando era di ritorno dalla Stazione spaziale Mir. Il cosmodromo di Bajkonur, dove vengono lanciate tutte le navicelle Sojuz, si trova in Kazakistan, e anche l’atterraggio avviene nelle steppe del Kazakistan.

Il cosmonauta russo Oleg Kotov Mikhail Metzel/AFP Mikhail Metzel/AFP

“Volevo respirare a pieni polmoni, prima di tutto, l’aria della steppa natale e, in secondo luogo, sentire il profumo di una mela ‘aport’ di Almaty. Dopo l’aria tecnica che avevo respirato per 126 giorni quella era la felicità”, ha ricordato. Il rituale ha poi preso piede.

Succo di betulla

Legion Media Legion Media

Il cosmonauta Oleg Novitskij, tornato dalla Stazione spaziale internazionale nel 2021 con la prima troupe cinematografica spaziale al mondo – l’attrice Julia Peresild e il regista Klim Shipenko – ha chiesto succo di betulla del Territorio dell’Altaj.

Su richiesta di Novitskij, i militari hanno raccolto diversi litri di succo nel Territorio dell’Altaj e hanno trasportato il contenitore direttamente in Kazakistan su un aereo militare Antonov-12.

LEGGI ANCHE: Chi è Julia Peresild, l’attrice che ha recitato nel primo film in orbita

Senape selvatica, cavolo, shashlyk e plov

Legion Media Legion Media

Nel 2022, l’equipaggio russo della navicella Sojuz MS-21 ha chiesto un menù insolito da portare al sito di atterraggio. “Ho chiesto un cavolo a testa e senape selvatica. E che si potesse mangiare subito”, ha raccontato il cosmonauta Oleg Artemjev.

Ma oltre a questo hanno chiesto anche i tipici spiedini russi, gli shashlyk, e del plov, rendendosi ben conto, però, che i medici difficilmente avrebbero dato la loro approvazione. “Di solito sono contrari anche alle mele”, dice il cosmonauta Ivan Vagner, “figurarsi alla carne alla griglia. I cosmonauti vogliono tenere in mano qualcosa di terrestre, e annusarlo. E la stessa mela che viene data loro, ovviamente, è disinfettata. Ma il medico sussurra sempre all’orecchio dell’astronauta: ‘Per favore, ti prego, non mangiarla!’’’.

Il cosmonauta Sergej Korsakov Roscosmos/Sputnik Roscosmos/Sputnik

L’immunità dei cosmonauti dopo lo Spazio è indebolita e vulnerabile. Questo è un altro motivo per cui all’inizio devono essere molto selettivi su ciò che mangiano.

Tè alla rosa canina e un mango maturo

Legion Media Legion Media

Pjotr Dubrov, il russo che detiene il record di permanenza più lunga sulla Stazione Spaziale Internazionale – 355 giorni – ha chiesto di preparargli del tè di cinorrodi di rosa canina raccolti sugli Urali e di portarglielo in un thermos.

Un membro del suo stesso equipaggio, il cosmonauta Anton Shkaplerov, ha ordinato invece un frutto esotico. “Voglio un mango”, ha detto.

Melone di Orenburg

Legion Media Legion Media

Un altro frutto che i cosmonauti sognano spesso è un succoso melone degli Urali meridionali.

Rosmarino di palude

Legion Media Legion Media

Tuttavia, i cosmonauti non hanno ordinato solo cibo. Tanto più che al di là della contrarietà dei medici, spesso non si ha proprio voglia di mangiare subito dopo una discesa fisicamente molto provante. Per qualcuno sono gli “odori terrestri” a essere la cosa più desiderata. Una volta un cosmonauta ha chiesto di portare al sito di atterraggio del rosmarino di palude (nome scientifico: Rhododendron tomentosum), una pianta dall’odore molto pungente e inebriante (che, nonostante il nome rassicurante, è tossica).

LEGGI ANCHE: Sapevate che i cosmonauti sono molto superstiziosi? Ecco dieci rituali prima del volo

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale