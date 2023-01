I dieci articoli di istruzione più letti nel 2022

Leggendo tutti questi pezzi, alla fine parlerete un po’ in russo, anche se partite da zero o quasi. Ne saprete di più sull’alfabeto cirillico; imparerete le parole essenziali; i vari modi per dire “grazie”; come si usano i vezzeggiativi e il patronimico; e saprete anche scegliere tra molte sfumature di “ti amo”

1 / Come si dice “grazie” in russo

Markelov/Sputnik; Russia Beyond Markelov/Sputnik; Russia Beyond

La top-10 della sezione “istruzione” di Russia Beyond è ovviamente tutta piena di articoli sullo studio della lingua russa. E come iniziare se non dalla parola più importante, quella per esprimere gratitudine. Medaglia d’oro per l’articolo su come si dice “grazie”. No, non solo “spasibo”.

2 / “Davaj”: la parola che i russi usano continuamente e con mille significati diversi

Irina Baranova Irina Baranova

A tallonare il “grazie” c’è il “davaj”, una parola che sentirete ripetere molto spesso in Russia, nei contesti più differenti. È bene cercare di chiarire subito le varie sfumature che può assumere!

3 / Ma cos’è precisamente la toska, quell’afflizione regina di tutti i sentimenti russi?

E come farne senza? Questo termine è un concetto chiave dell’anima russa. Sean, un americano che vive da quasi vent’anni a Tuva, cerca di spiegarla così, nell’articolo: “La toská per me è una cosa che va oltre la depressione, la noia o la semplice tristezza. È un tipo di stato dell’essere in cui si sente profondamente il vuoto totale del cosmo, e in cui tuttavia, allo stesso tempo, l’uomo è profondamente consapevole della terribile nitidezza e intensità di un singolo momento della vita”.

LEGGI ANCHE: Il khamstvo: quella villania tutta russa così difficile da comprendere

4 / Scopriamo i diminutivi e i vezzeggiativi russi: sette parole da dire alla vostra dolce metà

Legion Media Legion Media

Aumentando la conoscenza della lingua russa, bisogna iniziare a padroneggiare diminutivi e vezzeggiativi. Partendo da quelli da usare con la persona che si ama…

5 / Patronimico, diminutivi e vezzeggiativi: facciamo chiarezza nel caos dei nomi russi

Per poi perfezionarsi sempre più e capire, ad esempio che Ekaterina, Katja e Katjusha sono la stessa persona… E sapere come si forma e come si usa il patronimico, quell’“oggetto misterioso” che i russi hanno tra nome e cognome…

LEGGI ANCHE: Il patronimico: guida definitiva per decifrare il “secondo nome” dei russi

6 / Le parole essenziali da sapere in russo

Ma se proprio siete alle prime armi, cercate in questo articolo i termini fondamentali per non fare scena muta, e per farvi capire almeno un po’.

7 / Cosa significa la parola “POCCNR” e cosa c’entra con la Russia?

Varvara Grankova Varvara Grankova

Certo, potreste essere ancora più indietro con la conoscenza del russo e chiedervi perché dappertutto ci sia scritto “POCCNR”. Che poi sarebbe “РОССИЯ” (“Rossija”, ossia; Russia) in cirillico.

LEGGI ANCHE: Così Stalin salvò la Russia dal passaggio all’alfabeto latino

8 / Ma la lingua russa è difficile anche per i russi stessi?

Molti stranieri incontrano grandi difficoltà nell’apprendimento del russo, ma come se la cavano i madrelingua? Sono sgrammaticati? Fanno tanti errori? Ecco cosa li confonde di più.

9 / I verbi di moto nella lingua russa: come usarli (senza impazzire)

Alena Repkina Alena Repkina

Di sicuro uno degli incubi più grandi sono i verbi che si usano per esprimere il movimento. Mica è così semplice come “andare” e “venire”! In russo tutto dipende dalla direzione, dalla frequenza dell’azione e pure dal mezzo di trasporto utilizzato…

10 / Sette modi per dire “ti amo” in russo

Irina Baranova Irina Baranova

Dulcis in fundo: come esprimere i nostri sentimenti se una russa o un russo ci hanno fatto girare la testa? Pare che nei corsi di lingua russa sia sempre tra le prime domande che fanno gli studenti…



LEGGI ANCHE: Volete imparare il russo? Siete interessanti ai temi educativi? Leggete altri articoli della nostra sezione “Istruzione”

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale