I dieci articoli di cucina più letti nel 2022

Anche quest’anno vi abbiamo proposto tantissime leccornie della cucina dell’Est. Per essere sicuri che non ve ne siate persa nemmeno una, vi segnaliamo i pezzi più letti (e gustati) da voi lettori

1 / Bliny: otto ricette facili e buone per tutti i gusti

Legion Media Legion Media

I bliny, i tradizionali pancake russi, sono il simbolo della Maslenitsa, il carnevale slavo. Si possono preparare dolci o salati, con una miriade di ripieni diversi. In questo articolo, che ha scalato la classifica dei più letti dell’anno, vi suggeriamo alcune ricette facili e gustose.

2 / Posikunchiki, i fagottini degli Urali teneri e succosi

Olga Brovkina Olga Brovkina

Questi gustosi paninetti ripieni di carne sono la prima cosa che si consiglia ai turisti di provare nella regione di Perm. Ma si possono preparare anche a casa! E in questo articolo vi abbiamo svelato la ricetta.

3 / Così i russi iniziarono a mangiare i cetrioli di mare

Legion Media Legion Media

Questo strano mollusco apparve nei negozi negli ultimi anni dell’Urss. Nonostante la penuria di altri prodotti alimentari, i sovietici a lungo non vollero saperne di mangiare la “cucumaria”. Oggi, invece, è considerata una delizia e, secondo i medici, fa pure molto bene alla salute. Ne abbiamo parlato qui.

4 / Telnoe, crocchette di pesce con un cuore morbido e gustoso

Julia Mulino Julia Mulino

Questo piatto affonda le radici nei libri di cucina dell’antica Rus’. In questo articolo vi proponiamo una versione leggermente rivisitata per una perfetta cena in stile “finger food”.

5 / La churchkhela, il dolce della tradizione georgiana da leccarsi i baffi

Olga Brovkina Olga Brovkina

Un filo di noci ricoperte di succo dolce: originario della Georgia, questo squisito dessert è molto diffuso anche sulla costa russa del Mar Nero. Ecco a voi la ricetta usata in Crimea.

6 / Syrniki, la ricetta per una colazione perfetta

Viktoria Drej Viktoria Drej

Gustosi, nutrienti e soprattutto facili da preparare: sono i syrniki, le frittelline russe ideali per iniziare la giornata con grinta. Seguite questi semplici consigli per una ricetta da dieci e lode.

7 / La pasta di Kaluga, il dolcetto speziato dal cuore morbido

Julia Mulino Julia Mulino

La pasta di Kaluga è stata menzionata in alcuni documenti storici, antiche lettere, opere letterarie e appare persino in alcuni dipinti del XIX secolo. E per molto tempo si credeva che la ricetta di questo dolce fosse andata perduta per sempre. Noi l’abbiamo rispolverata qui per voi.

8 / Focaccine dell’Ossezia con patate e formaggio: il gustoso piatto che fa concorrenza alla pizza

Julia Mulino Julia Mulino

Il paragone con la pizza è sicuramente esagerato, ma la crosta croccante, l’impasto saporito e il gustoso ripieno di formaggio per una volta non vi faranno rimpiangere il prodotto gastronomico italiano per eccellenza. Signore e signori, dal Caucaso del Nord ecco a voi una ricetta da leccarsi i baffi! Scopritela qui.

9 / Funghetti di pasta frolla: biscotti sfiziosi di epoca sovietica

Viktoria Drej Viktoria Drej

Con la ricetta di questo dessert gustoso e originale potrete stupire amici e familairi: serviranno pochi ingredienti per realizzare un dolce con effetto “wow”!

10 / Zefìr, ecco tutti i segreti del dolcetto più amato dai russi

Viktoria Drej Viktoria Drej

Ha la forma di una meringa, la consistenza del marshmallow, ma è qualcosa di assolutamente diverso. Provate a prepararlo a casa con la nostra ricetta.

LEGGI ANCHE: Ecco la ricetta del delizioso "croissant" sovietico ripieno di marmellata

