Gustosi involtini ripieni di marmellata che ricordano l’infanzia sovietica (RICETTA)

Croccanti sopra e morbidi dentro, questi involtini fatti in casa sono facili e divertenti da preparare con i bambini

I ricordi d’infanzia hanno un sapore magico! Il cibo di allora aveva un gusto speciale e ancora oggi mio padre ama rivivere alcuni momenti di convivialità sovietica, ricordando i deliziosi dolci che venivano serviti a tavola: i rotoli fatti con pasta di tvorog (“rogaliki”) sono fra questi.

Pare che la ricetta dei rogaliki sia stata pubblicata per la prima volta su una rivista femminile come Rabotnitsa (Operaia), e che sia stata poi tramandata dalle casalinghe sovietiche, fino a essere riportata in vari libri di cucina.

I rogaliki sono biscotti a forma di piccoli croissant cosparsi di zucchero. Il segreto della loro popolarità è che permettono di preparare un delizioso dessert velocemente e con ingredienti semplici ed economici. Il processo di cottura è piuttosto facile, tanto che potrebbe riuscirci anche un bambino!

Questi dolcetti si sciolgono in bocca non appena vengono sfornati! La consistenza è una via di mezzo tra la pasta frolla e la pasta sfoglia.

Mio padre mi ha raccontato che sua zia li preparava con la marmellata; mia madre invece usava zucchero semolato e cannella come ripieno.

Questa ricetta è rimasta nel mio ricettario per molto tempo… e ora sono felice di condividerla con voi!

Ingredienti (per 16 dolcetti):

Julia Mulino Julia Mulino

Tvorog o ricotta (30%) - 200 gr

Burro - 200 gr

Farina - 300 gr

Tuorli - 2 pezzi

Zucchero vanigliato - 1 cucchiaio

Sale - 1 pizzico

Marmellata - 200 gr

Topping:

Latte - 2 cucchiai

Zucchero - 3 cucchiai

Preparazione:

Unite la ricotta alla farina setacciata e mescolate.

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete il burro tagliato a dadini.

Julia Mulino Julia Mulino

Impastate con le dita.

Julia Mulino Julia Mulino

Aggiungete i tuorli d'uovo.

Julia Mulino Julia Mulino

Impastate bene e coprite l’impasto con un foglio di pellicola trasparente; lasciatelo riposare in frigorifero per un’ora.

Julia Mulino Julia Mulino

Stendete l’impasto a forma di disco e tagliatelo a spicchi come fosse una pizza.

Julia Mulino Julia Mulino

Nel caso in cui utilizziate marmellata gelatinosa, tagliatela a strisce.

Julia Mulino Julia Mulino

Posizionate (o spalmate) la marmellata sui triangoli ottenuti e arrotolate l’impasto in modo da formare un tubo all’estremità.

Julia Mulino Julia Mulino

Spennellate la parte superiore dei rogaliki con la miscela di latte e zucchero, e passateli nuovamente nello zucchero.

Julia Mulino Julia Mulino

Cuocete in forno preriscaldato a 190°C per circa 30 minuti.

Julia Mulino Julia Mulino

Serviteli caldi o freddi. E non dimenticate di usare la vostra fantasia per provare ripieni diversi!

Julia Mulino Julia Mulino

LEGGI ANCHE: Torta a scacchi: la ricetta del delizioso dolce sovietico

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

Iscrivervi al nostro canale Telegram

Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Attivare un servizio VPN sul computer e/o telefonino per aver accesso al nostro sito se risultasse bloccato nel vostro Paese

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale