Torta a scacchi: la ricetta del delizioso dolce sovietico

Gli scacchi divennero molto popolari in epoca sovietica: gli adulti si “sfidavano” nei parchi e i bambini seguivano corsi nei club del quartiere (ne abbiamo parlato qui). Il Paese era orgoglioso delle vittorie dei russi nei tornei internazionali, che sbaragliavano i concorrenti a suon di mosse inattese e abili manovre sulla scacchiera (qui vi abbiamo presentato i 7 più eccezionali giocatori di scacchi sovietici e russi). Fu proprio durante il periodo di massima popolarità di questo gioco di strategia, negli anni ‘60, che nacque la deliziosa “Torta a Scacchi”.

In origine la “Chess Cake” era una barretta rettangolare con uno spettacolare taglio a scacchiera; si poteva acquistare nelle panetterie e nei supermercati, e le casalinghe più abili ai fornelli cercavano di prepararla a casa propria. Con il passare del tempo, è comparsa anche sugli scaffali dei negozi.

Oggi, invece, non è facile trovare questo dolce: è per questo che riteniamo importante diffonderne la ricetta, in modo da poterlo tramandare e preparare in ogni occasione.

Anche se sembra complicato, è piuttosto semplice da realizzare: la base è costituita da strati di torta friabile; il metodo classico di preparazione prevede una glassatura con marmellata di mele, ma si può utilizzare qualsiasi tipo di confettura, meglio se dal sapore acidulo (io ho scelto la marmellata di albicocche).

Esistono diverse varianti della “Chess Cake”: a volte viene spalmata con latte condensato bollito o ricotta e crema alla vaniglia. Una variante classica prevede una cascata di briciole di biscotti e noci. Occasionalmente, la torta viene ricoperta di glassa al cioccolato.

Oggi ho optato per una decorazione autunnale con noci. E allora, indossate il grembiule, accendete il forno… e mettiamoci al lavoro!

Ingredienti:

Farina - 375 gr (+ 25 gr per lo strato di vaniglia)

Zucchero - 200 gr

Burro - 200 gr

Uova - 2

Cacao - 25 gr

Zucchero vanigliato - 1 cucchiaino

Lievito in polvere - 10 gr

Sale - ⅓ di cucchiaino

Marmellata di albicocche - 400 gr

Preparazione:

Tutti gli ingredienti devono essere a temperatura ambiente. Sbattete il burro con lo zucchero e lo zucchero vanigliato per cinque minuti. La massa deve aumentare di volume e schiarirsi.

Aggiungete le uova, una alla volta, e mescolate bene il composto.

Aggiungete la farina con il lievito e il sale, e mescolate fino a ottenere una consistenza omogenea.

Dividete l'impasto in due parti uguali; a una delle due parti aggiungete 25 gr di farina e mescolate bene. All’altra metà aggiungete 25 gr di cacao in polvere.

Questo impasto è sufficiente per una teglia. Io ho diviso la teglia in due parti con la carta da forno, in modo da poter fare due strati separati in una volta sola. Con una spatola, livellate l’impasto nella teglia e cuocetelo per 20 minuti in forno preriscaldato a 180°C.

Lasciate raffreddare l’impasto cotto.

Spennellate uno strato con la marmellata e copritelo con l'altro.

Tagliate la torta, spennellate la parte superiore della prima metà e copritela con la seconda metà.

Mettete un peso sulla parte superiore e lasciate riposare per 4 ore per permettere ai quattro strati di unirsi.

Tagliate le 4 torte unite in strisce uguali. Io ho usato un righello e ho misurato strisce di 2 cm.

Girate le strisce in modo sfalsato, spalmandovi sopra la marmellata.

Spennellate i bordi con la marmellata.

Sminuzzate il resto dei bordi delle torte e cospargeteli sopra al dolce; io ho aggiunto anche noci e nocciole.

Cospargete le briciole su tutti i lati della torta, guarnite con le noci e lasciate in frigorifero per altre 4 ore.

Servite con una tazza di tè o caffè. Buon appetito!

