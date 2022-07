Dieci straordinari set di scacchi prodotti da artigiani russi (FOTO)

I russi sono grandi appassionati di scacchi e molti artigiani hanno realizzato pezzi unici in pietra, metalli preziosi e persino... in corteccia di betulla

Il Museo degli scacchi e delle porcellane di San Pietroburgo espone oggetti a dir poco insoliti, come i set di scacchi in porcellana provenienti da tutto il mondo. Oltre ai tradizionali pezzi in bianco e nero, si possono ammirare anche figure tematiche. Questo set di scacchi, ad esempio, è dedicato alla difesa di Sebastopoli avvenuta nella metà del XIX secolo.

Aleksandr Demyanchuk/Sputnik Aleksandr Demyanchuk/Sputnik

Questo set di scacchi dello stesso museo raffigura i personaggi delle fiabe russe. I pezzi bianchi rappresentano bogatyr, lo zar, un fabbro e la Tsarevna, mentre le figure nere sono vari tipi di slavi, sirene e leshy (lo spirito del bosco).

Aleksandr Demyanchuk/Sputnik Aleksandr Demyanchuk/Sputnik

La betulla è, ovviamente, l’albero simbolo della Russia. Non sorprende quindi che la sua corteccia venga utilizzata per realizzare set di scacchi come questo. Il suo creatore, Vladimir Kapelko di Krasnojarsk, l'ha realizzata nel 1992. Ora il set è esposto al Museo degli Scacchi di Mosca.

Sergei Fadeichev/TASS Sergei Fadeichev/TASS

Kaliningrad, città sulle rive del Mar Baltico, è nota per la lavorazione dell'ambra. Questi scacchi sono stati realizzati in ambra e argento nel 2010 dall'azienda “Suveniry Baltiki” (Souvenir del Baltico).

Igor Zarembo/Sputnik Igor Zarembo/Sputnik

Il set di scacchi intitolato “Alessandro I e Napoleone” è dedicato alla guerra patriottica del 1812 ed è stato realizzato in metallo alla fine degli anni Novanta. È esposto al Museo russo di arte decorativa, applicata e popolare di Mosca.

Valerij Levitin/Sputnik Valerij Levitin/Sputnik

Il set di scacchi “Rosso e bianco” raffigura lo scontro tra la nuova società post-rivoluzionaria (i Rossi) e la vecchia élite. I pezzi sono stati realizzati a Pietrogrado (oggi San Pietroburgo), in porcellana con elementi dorati, nel 1925. L'autrice è la ceramista Natalia Danko, che ha partecipato anche alla decorazione della stazione della metropolitana Teatralnaja di Mosca.

Valerij Levitin/Sputnik Valerij Levitin/Sputnik

È possibile ammirare questo set di scacchi nello stesso museo.

Valerij Levitin/Sputnik Valerij Levitin/Sputnik

I maestri di Tobolsk, l'antica capitale della Siberia, sono noti per le loro sculture in ossa di mammut. Questo set di scacchi è stato realizzato dal noto artigiano Terentij Peskov nel 1936. I pezzi raffigurano popolazioni nomadi: c'è un'intera famiglia con le loro renne e il loro chum (capanna). Il set è conservato nel Museo delle arti e dei mestieri.

Valerij Levitin/Sputnik Valerij Levitin/Sputnik

Questo set di scacchi, realizzato in argento e oro nel XIX secolo, è stato esposto in una mostra del 2013 nei Musei del Cremlino di Mosca.

Vladimir Vyatkin/Sputnik Vladimir Vyatkin/Sputnik

Questi scacchi fatti a mano sono stati dipinti in stile “Gzhel” (uno dei più famosi stili russi) con colori acrilici nel laboratorio “Ruchnoy Lis” di Mosca.

La scacchiera e i pezzi sono in faggio, con feltro all'interno e sulla base dei pezzi.

Questi scacchi-gioiello sono stati realizzati in argento e oro annerito da 25 maestri della gioielleria “Anna Nova” di San Pietroburgo. Raffigurano i partecipanti alla guerra patriottica del 1812.

Tra le figure, si possono vedere l'imperatore Alessandro I, Napoleone Bonaparte, il maresciallo Mikhail Kutuzov e il generale Mikhail Barclay de Tolly. Nel ruolo di pedine ci sono i soldati del Reggimento Preobrazhenskij e alcuni musicisti militari.

Ogni figura è composta da circa 150 elementi di piccole dimensioni ed è decorata con diamanti, rubini e zaffiri. Il set di scacchi ha richiesto tre anni di lavoro.

