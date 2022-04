I cinque stili di decorazione popolare più famosi della Russia

Artigiani con un modo di dipingere originale erano presenti in quasi ogni villaggio russo. Ma sono stati questi stili a divenire noti in tutto il Paese e oltre i suoi confini

1 / Khokhlomá

Biglietto da visita dell’arte russa della decorazione, questo è lo stile più popolare e riconoscibile. Il tipo di artigianato, e anche il tipo di disegno, portano tradizionalmente il nome del luogo di origine e di produzione, e lo “stile Khokhloma” non fa eccezione: Khokhloma è un villaggio nella regione di Nizhnij Novgorod. C’è una leggenda secondo la quale il mestiere sarebbe stato tramandato dai pittori di icone dei Vecchi Credenti del XVII secolo.

Storicamente, il Khokhloma è dipinto su legno, principalmente su stoviglie e utensili da cucina, così come sulla mobilia in legno. I cucchiai di legno russi in stile Khokhloma sono particolarmente famosi. I motivi sono sempre dipinti su uno sfondo nero con colori brillanti rossi, verdi e oro. I motivi principali sono bacche ed erbe, ma si possono trovare anche uccelli.

2 / Gzhel

C’è chi pensa che la Ceramica di Gzhel assomigli troppo alla Ceramica di Delft e alla Ceramica cinese blu e bianca, ma non ci sono prove dirette del prestito. Questo stile di ceramica è tipico del villaggio di Gzhel, nella Regione di Mosca, e dei villaggi circostanti, dove una meravigliosa argilla è estratta fin dai tempi antichi.

La porcellana fatta con l’argilla locale fu apprezzata anche alla corte dello zar Aleksej Mikhailovich, e nel XVII secolo si sviluppò a Gzhel la produzione di stoviglie per l’Ordine degli speziali e le necessità dell’“alchimia”. Nel XIX secolo, c’erano circa una decina di fabbriche che producevano stoviglie, piastrelle per stufe e altri oggetti in ceramica con la tecnica della maiolica con ornamenti floreali, così come giocattoli a forma di animali. Il tutto nei tipici colori blu e bianco.

3 / Zhóstovo

La pittura del vassoio di stagno forgiato nel villaggio di Zhostovo, Regione di Mosca, può essere fatta risalire al 1825, quando il commercio fu portato qui dagli Urali dai duchi Demidov. A Tagil, c’era già una produzione di successo di vassoi dipinti, e gli artisti locali che lavoravano nello stile delle miniature di Fedoskino furono portati dal mestiere vicino a Mosca. Questa sintesi di arti e mestieri ha portato alla creazione dei vassoi Zhostovo; oggi uno dei marchi “folk” più popolari.

I colori del vassoio e la sua decorazione possono essere diversi, ma la caratteristica principale della sua composizione è un mazzo di fiori al centro. I maestri raffigurano sia fiori da giardino che di campo, ed erbe. Dipingono a olio in diversi strati, ottenendo un’immagine volumetrica.

4 / Pálekh

La miniatura in lacca di Palekh ha una storia piuttosto recente. Pittori di icone e maestri di pittura religiosa del villaggio di Palekh (Regione di Ivanovo) hanno iniziato a dedicarvisi dopo la Rivoluzione. L’Artel (una sorta di cooperativa) artistico decorativo di Palekh apparve nel 1918.

Nel nuovo stato Sovietico antireligioso, gli artisti concentrarono le loro competenze sulla “pittura antica”. Iniziarono a raffigurare scene di racconti popolari e opere letterarie, utilizzando le tecniche di pittura tipiche delle icone, in particolare i colori a tempera. I maestri hanno prima dipinto oggetti in legno, e poi in cartapesta. Lo stile Palekh è per lo più utilizzato per realizzare decorazioni su uno sfondo nero con colori brillanti rossi e oro; più spesso scrigni, così come vari piccoli souvenir.

5 / Gorodéts

La “gorodetskaja rospis” è originaria di Gorodets, nella Regione di Nizhnij Novgorod. Questo stile decorativo può essere fatto risalire al XIX secolo e alle decorazioni sulla prjalka, il filatoio russo. Più tardi iniziò a essere usata anche su mobili di legno e altri oggetti, come casse, scrigni, slitte, imposte delle finestre e persino porte. Gli artigiani popolari rappresentavano scene di genere della vita quotidiana di mercanti e contadini.

I soggetti e i personaggi potevano essere molto diversi: incontri per combinare i matrimoni, feste e passeggiate. C’erano spesso immagini di cavalli, uccelli e altri animali. Una caratteristica distintiva era il tripudio di colori e le transizioni contrastanti tra loro.

