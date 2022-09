“Zampe d’oca”, la torta sovietica alla ciliegia e cioccolato che piace a tutti

Tra le pasticcerie più rinomate dell’Impero Russo c’era la “Fabbrica Abrikosov e Figli”, famosa non solo per i prodotti da forno, ma anche per l’approccio innovativo con cui li vendeva al pubblico: il fondatore, Aleksej Abrikosov, ingaggiò i migliori artisti dell’epoca per creare disegni speciali sugli involucri delle caramelle.

Per commercializzare le caramelle con pasta di nocciole all'interno, Abrikosov escogitò un nome assai curioso: “Zampe d'oca” (Gusinye lapki, in russo). E in effetti quei dolcetti ottennero una grossa popolarità!

Nella seconda metà del XX secolo, i pasticceri sovietici ampliarono la gamma di prodotti dolciari e crearono torte e dolci da regalo completamente nuovi. Apparvero oltre mille tipi di torte, pasticcini, biscotti e cialde.

Il nome della nuova torta “Zampe d’oca” fa preso in prestito da quello delle già note caramelle; e se l'ingrediente principale delle caramelle era la frutta secca, per la torta i pasticceri scelsero ciliegie e cioccolato, adagiate su una base di pan di Spagna.

Questa torta veniva venduta nei negozi del centro ed era particolarmente ambita per i matrimoni e i compleanni. La torta aveva un aspetto piuttosto insolito, con un lungo rettangolo diviso in sezioni, ognuna delle quali era coperta di glassa al cioccolato di colori diversi; infine sulla glassa veniva applicato un motivo a forma di “zampe d'oca”. La torta poteva pesare addirittura 6-8 kg!

Oggi prepariamo una versione casalinga di questa deliziosa torta di epoca sovietica.

Ingredienti:

(per 8 persone e un pan di Spagna di 20 cm di diametro)

Uova - 2

Farina - 60 gr

Zucchero - 60 gr

Zucchero vanigliato - circa 10 gr

Sale - 1 pizzico

Per la crema:

Burro - 300 gr

Zucchero - 180 gr

Panna 35% - 100 gr

Cacao in polvere - 35 gr

Cognac - 30 ml

Per il ripieno di ciliegie:

Ciliegie surgelate - 200 gr

Cognac - 50 gr

Per lo sciroppo:

Acqua - 50 ml

Zucchero - 50 gr

Succo di ciliegie imbevute di cognac

Per la glassa:

Cioccolato - 100 gr

Olio vegetale - 40 gr

Briciole di biscotti per decorare la torta - 100 gr

Procedimento:

Per iniziare, versate il cognac sulle ciliegie e lasciatele in ammollo per 4-5 ore o per tutta la notte.

Sbattete le uova con un mixer, aggiungendo un pizzico di sale, fino a ottenere un composto ben omogeneo. Quindi, aggiungete alle uova lo zucchero e lo zucchero vanigliato; sbattete la massa ad alta velocità fino a ottenere una consistenza spumosa.

A questo punto, versate la farina setacciata sulla massa di uova e mescolate energicamente.

Mettete l'impasto in una forma e cuocete la torta in forno preriscaldato per 20-25 minuti a 180°С. Potete controllare se è pronta con uno stuzzicadenti: se quando lo estraete dall’impasto risulta asciutto, allora la vostra torta è pronta. Toglietela dal forno e lasciatela raffreddare.

Togliete con cura la torta dalla forma e lasciatela raffreddare a temperatura ambiente; quindi copritela con un pezzo di pellicola da cucina e mettetela in frigorifero per alcune ore o per tutta la notte.

Per la crema, cuocete prima lo sciroppo: mescolate lo zucchero e la panna grassa in un pentolino e fate bollire fino a quando lo zucchero si è sciolto del tutto.

Dopo aver fatto bollire lo sciroppo, spegnete il fuoco e aggiungete il cognac; mescolate bene e mettete la massa in una ciotola. Non appena lo sciroppo si sarà raffreddato a temperatura ambiente, mettetelo in frigorifero per mezz'ora.

Togliete il burro dal frigorifero e lasciatelo scaldare a temperatura ambiente. Sbattetelo ad alta velocità con un mixer per circa 2-3 minuti.

Quindi, in piccole porzioni, aggiungete lo sciroppo del passaggio precedente al composto di burro, mescolando ogni volta la crema con un mixer.

Setacciate il cacao in polvere nella massa. Mescolate con una spatola e poi usate un mixer fino a ottenere una consistenza omogenea. Dovrebbe risultare una crema al cioccolato molto delicata e gustosa.

Adesso prepariamo lo sciroppo per i biscotti: filtrate il succo delle ciliegie; versate l'acqua nel succo di ciliegie e aggiungete lo zucchero; mettete lo sciroppo sul fuoco e portate a ebollizione. Togliete lo sciroppo dal fuoco e lasciatelo a temperatura ambiente.

Tagliate il biscotto a metà nel senso della lunghezza, spennellate entrambe le metà con lo sciroppo e lasciate riposare per 30 minuti.

Mettete il primo disco della torta su un piatto da portata e cospargetelo di ciliegie.

Prendete un anello per torte, mettete da parte circa 5 cucchiai di crema per decorare la torta e spalmate il resto della crema sopra.

Stendete la seconda torta e distribuitevi sopra un altro paio di cucchiai di crema. Togliete l'anello di pasta e spennellate i lati della torta con un altro paio di cucchiai di crema. Mettete la torta in frigorifero per 1 ora per farla stabilizzare.

Cospargete i bordi lati della torta con briciole di biscotti a piacere.

Riscaldate il burro e il cioccolato in un forno a microonde, facendo molta attenzione a non surriscaldare il cioccolato. Mescolate con un cucchiaio. Versate la glassa sulla torta e rendetela liscia e uniforme.

Mettete la crema rimanente in un sac à poche e decorate i bordi della torta; sulla parte superiore, disegnate le zampette d'oca con la crema. Lasciate raffreddare la torta per altri 20 minuti.

La torta ha una base di crema di burro che in frigorifero si addensa particolarmente.

Quindi, prima di servire, è consigliabile toglierla dal frigorifero e lasciarla a temperatura ambiente per circa 30-40 minuti. Buon appetito!

