Abricotine, la torta sovietica al sapore di albicocche da leccarsi le dite

L'Abricotine è una torta di pasta frolla a cinque strati con crema al liquore di albicocche. La parte superiore è coperta da una cascata di glassa rosa e decorata con cioccolato e noci. I bordi, invece, sono coperti da briciole di biscotto.

Sorprendentemente, nella Russia sovietica non era sempre facile trovare questa torta in vendita; per prepararla a casa è necessaria una certa abilità ai fornelli, oltre che bilance di precisione per misurare tutti gli ingredienti.

Tutte le torte sovietiche vendute nei negozi venivano preparate secondo una ricetta che doveva essere approvata secondo gli standard di statali (chiamati GOST). Per questo non era facile preparare l'Abricotine a casa, perché richiedeva degli ingredienti difficilmente reperibili in epoca di deficit di prodotti. Nacquero quindi alcune versioni casalinghe, con ingredienti leggermente diversi.

Olga Brovkina

Oggi vi presento la ricetta della torta Abricotine che è stata servita per il mio matrimonio: la ricetta non è complicatissima; dovrete preparare della pasta frolla, la crema Charlotte e la glassa.

Ecco un consiglio per ottenere un risultato ottimale: create dei dischi molto sottili e tagliateli in modo uniforme.

L'Abricotine che veniva fatta nei centri statali di trasformazione alimentare durante l'era sovietica aveva una forma quadrata, ma le versioni fatte in casa erano di solito rotonde, poiché è molto più facile preparare delle torte rotonde. Per quanto riguarda il nome, visto che si chiama Abricotine, ovviamente dovremmo aggiungere il liquore di albicocche. Se non riuscite a trovarlo nei negozi, allora prendete qualsiasi liquore alla frutta di vostro gusto.

Ingredienti per 8 porzioni:

Olga Brovkina

Per l'impasto:

Farina - 360 gr

Burro (temperatura ambiente) 200 gr

Zucchero - 150 gr

Uovo - 1 pz (grande)

Lievito in polvere - 1 cucchiaino

1 pizzico di sale

Per la crema Charlotte:

Burro - 160 gr

Tuorli d'uovo - 2

Zucchero - 150 gr

Latte - 110 ml

Zucchero vanigliato - 10 gr

Liquore di albicocca - 2 cucchiai

Per la glassa:

Zucchero a velo - 100 gr

Succo di barbabietola - 1 cucchiaio

Liquore di albicocca (o acqua) - 2 cucchiai

In aggiunta:

Arachidi - 100 gr

Procedimento:

Prendete 1 uovo grande, 120 gr di zucchero e un pizzico di sale, e mescolate accuratamente fino a ottenere un impasto omogeneo.

Olga Brovkina

Versate un po’ alla volta 300 gr di farina setacciata, aggiungete il lievito in polvere e 200 gr di burro ammorbidito.

Olga Brovkina

Lavorate l'impasto.

Olga Brovkina

Dividete l'impasto in 5 parti uguali e una parte più piccola (vi servirà più tardi per le briciole); avvolgete l’impasto nella pellicola da cucina e mettetelo in frigorifero per 20 minuti.

Olga Brovkina

Quando si sarà raffreddato, arrotolate ogni parte e create dei dischi di 20 cm di diametro. Mettete ogni pezzo nel congelatore. Successivamente, cuocete i dischi, uno alla volta, in forno a 200°C per circa 15 minuti. Grattuggiate il disco più piccolo per ottenere delle briciole e cuocete in forno per altri 30 minuti fino a quando le briciole diventano marroni.

Olga Brovkina

Adesso passiamo alla crema Charlotte: mescolate il tuorlo con il latte, aggiungete lo zucchero e lo zucchero vanigliato; portate a ebollizione a fuoco basso e cuocete per 4 minuti fino a quando si addensa. Cuocete la crema a fuoco basso in modo che i tuorli non si rapprendano. Lasciate raffreddare.

Olga Brovkina

Sbattete 160 gr di burro fino a renderlo bianco, aggiungete lo sciroppo gradualmente, continuando a mescolare. Alla fine, aggiungere 1 cucchiaio di liquore all'albicocca e la vaniglia.

Olga Brovkina

Dividete la crema in 6 parti e mettetene da parte una parte; impilate 4 dischi uno sopra l’altro, spalmando la crema tra un disco e l’altro.

Olga Brovkina

Ora è il momento di preparare la glassa: fate bollire una barbabietola, grattugiatela e spremete il succo di barbabietola attraverso una stamigna.

Olga Brovkina

Mescolate 100 gr di zucchero a velo con 2 cucchiai di succo di barbabietola. Coprite un disco con la glassa.

Olga Brovkina

Mettete il disco con la glassa rosa sopra i dischi ricoperti di crema. Coprite i lati con il resto della crema e cospargete i bordi con briciole di biscotti.

Olga Brovkina

Ora decorate la parte superiore della torta: sciogliete il cioccolato e versatelo in un sac à poche; decorate la torta.

Olga Brovkina

La vostra Abricotina sovietica è pronta. Potete aggiungere delle bacche fresche e decorare a vostro piacimento, ad esempio con noci o panna. Buon appetito!

