Telnoe, crocchette di pesce con un cuore morbido e gustoso: la ricetta

Questo piatto affonda le radici nei libri di cucina dell’antica Rus’. Oggi vi proponiamo una versione leggermente rivisitata per una perfetta cena in stile “finger food”

Il “telnoe”, un piatto a base di pesce tritato, è stato menzionato per la prima volta nella metà del XVI secolo nel Domostroj, un libro enciclopedico dedicato alla vita domestica di tutti i giorni. A quei tempi il pesce tritato veniva messo in stampi di legno a forma di agnello, maialino, gallo o anatroccolo, e poi fritto in abbondante olio vegetale.

Ma esistevano anche altre varianti del telnoe: il pesce tritato, ad esempio, veniva mescolato con spezie, uova e farina, e poi avvolto a forma di salsiccia, legato con un cordino e fatto bollire in acqua. Veniva servito come piatto a parte o usato come ripieno per pesci più nobili o pasticci.

Un tempo il telnoe era considerato una prelibatezza e veniva servito nelle case aristocratiche per accogliere gli ambasciatori stranieri. Col tempo la popolarità di questo piatto è diminuita. Attualmente, il telnoe è conosciuto sotto forma di crocchette ripiene a forma di mezzaluna. Il ripieno più comune per queste crocchette di pesce è a base di funghi e cipolle fritte.

Per questa ricetta, però, ho scelto una variante più primaverile, con erba cipollina e uova. Il telnoe di solito viene fatto con pesce bianco: il merluzzo è uno dei miei preferiti, è molto saporito e ha una consistenza ideale come ripieno.

Anche se questa ricetta può sembrare complicata, sarete sorpresi dal risultato: il morbido ripieno avvolto da una crosticina croccante delizierà voi e i vostri ospiti!

Vogliamo provare?

Ingredienti per 4 porzioni (8 crocchette):

Per il macinato:

Filetto di merluzzo - 450 gr

Pane - 100 gr

Panna - 80 gr

Uovo - 1 pz

Burro - 50 gr

Sale - q.b.

Pepe - q.b.

Aglio secco in polvere - q.b.

Per il ripieno:

Erba cipollina - 1 mazzo

Uova - 1-2 pezzi

Sale, pepe - q.b.

Burro - 30 gr

Per l'impanatura:

Pangrattato - 100 gr

Uova - 2

Sale - q.b.

Procedimento:

Immergete il pane nella panna.

Tritate il filetto di merluzzo nel tritacarne.

Aggiungete il pane ammollato al pesce tritato e tritate tutto nuovamente.

Aggiungete l'uovo, il burro ammorbidito e le spezie; impastate bene il ripieno. A questo punto mettete il trito in frigo mentre preparate il ripieno.

Tritate la cipolla e fatela soffriggere nel burro fino a farla diventare morbida. Poi aggiungete sale e pepe.

Bollite le uova e schiacciatele con una forchetta.

Quando le cipolle si saranno raffreddate, aggiungetele all’uovo e mescolate per ottenere il ripieno.

Dividete la massa di pesce tritato e pane in 8 palline da 60 grammi circa ciascuna; bagnatevi le mani con l’acqua per evitare che l’impasto si attacchi alle dita.

Appiattite un pallina alla volta e sistemate al centro un cucchiaino di ripieno.

Chiudete delicatamente la crocchetta e ripetete l’operazione con il resto di palline.

Per l'impanatura, sbattete le uova e il sale in una ciotola e mettete il pangrattato in un'altra.

Immergete una crocchetta nell'uovo e passatela nel pangrattato.

Formate una mezzaluna e ripetete l’operazione con le altre crocchette.

Friggete le crocchette su entrambi i lati in abbondante olio per 5-7 minuti su ogni lato a fuoco medio.

Rimuovete l’olio in eccesso con un tovagliolo assorbente.

Servite con verdure e un cucchiaio della vostra salsa preferita.

Buon appetito!

