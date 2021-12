Cotolette russe di cipolla, il piatto vegetariano che vi sorprenderà

Nel XVI-XVII secolo, i viaggiatori che si recavano in Russia sostenevano che i russi puzzassero sempre di cipolla e aglio. In effetti, si tratta di ingredienti pressoché onnipresenti nei piatti russi.

Inoltre, nella cucina tradizionale russa ci sono dei piatti dove l’aglio e la cipolla sono per l’appunto gli ingredienti principali. Ad esempio, nel Giorno dell’Ascensione, le casalinghe preparavano dei tortini primaverili di cipolla, perché all’inizio di maggio spuntavano nell’orto le prime cipolle.

Il 20 settembre, giorno in cui nella Russia ortodossa si celebra la festa dell’evangelista San Luca, è tradizionalmente chiamato Lukov Den' (Giorno della cipolla). Naturalmente, le cipolle non hanno nulla a che fare con il ricordo di San Luca, ma in questo giorno era tradizione cucinare piatti a base di cipolle: cipolle al forno, turya (zuppa fatta con pane, cipolle e acqua o kvas), e torte di cipolle.

Durante la Quaresima, quando non è permesso mangiare carne, le cotolette di cipolla sono un piatto perfetto perché assomigliano alle cotolette di carne ma con ben altri ingredienti. Inoltre, oltre a far bene alla salute e a tener lontana l’influenza, queste cotolette a basso costo possono essere utilizzate nelle diete vegetariane.

Per questa ricetta, oltre alla cipolla, avremo bisogno di semolino, fagioli e spezie. E se avete 20 minuti in più, potete preparare una deliziosa salsa ai funghi o al pomodoro.

Le cotolette di cipolla hanno un sapore dolce-speziato. La ricetta è semplice e veloce, non ci vorranno più di 20 minuti.

Ingredienti:

5 cipolle grandi

1 bicchiere di fagioli bolliti

50-70 gr di semolino

2 cucchiai di acqua (preferibilmente dei fagioli)

Sale, pepe, olio vegetale

Preparazione:

1 Affettate le cipolle in cubetti di piccole dimensioni. Se potete, affettatele all’aria aperta per ridurre la lacrimazione.

2 Dopodiché, aggiungete alle cipolle tagliate dei fagioli bianchi bolliti. Potete usare dei fagioli in lattina. Inoltre, vi suggerisco di aggiungere un po' del liquido dei fagioli.

3 Tritate un grosso pezzo d'aglio e mettetelo nella ciotola.

4 Ora, macinate il tutto con il frullatore per ottenere un composto omogeneo.

5 Aggiungete il semolino. Se non avete semolino, usate la farina: vi servirà per poter trasferire l’impasto di cipolle sulla padella con un cucchiaio evitando che si attacchi. Aggiungete le spezie e il sale. Mescolate bene e lasciate riposare l’impasto per cinque minuti.

6 A questo punto, scaldate la padella, aggiungete un filo d'olio vegetale e con un cucchiaio stendete la massa sulla padella in piccole porzioni, come mostrato in foto.

7 Friggete le cotolette su entrambi i lati a fuoco basso.

8 Le cotolette di cipolla assomiglieranno a delle piccole frittelle. Dopo la frittura, assorbite l’olio in eccesso con dei tovaglioli.

9 Queste cotolette di cipolla sono gustose, sia calde che fredde. Possono essere mangiate con verdure fresche, maionese, panna acida, ketchup, salsa di pomodoro e besciamella.

